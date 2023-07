Boligprisene i Stavanger-regionen: - Skiller seg markant fra de andre store byene

I dag kom tallene fra Eiendom Norge som viser boligpris-utviklingen for juni.

Boligprisene i Stavanger-området sank med 1,3 prosent i juni. Sesongkorrigert sank prisene med 0,6 prosent. Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 10,3 prosent. Det er sterkere enn i Bergen (+7,5 prosent), Oslo (+6,1 prosent), og Trondheim (+4,4 prosent).

– Stavanger skiller seg markant fra de andre store byene. Her er tilbudet fortsatt lavt. Vi går relativt parallelt med 2022, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge på pressekonferansen onsdag formiddag.

– 12-månedersveksten i Stavanger er i en helt annen divisjon enn mange av de andre stedene, fortsetter han.

Tidenes nest beste juni

– Vi ser at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg skiller seg kraftig fra landet for øvrig hittil i år, til tross for en svak sesongjustert prisnedgang i juni (0,6 prosent), sier administrerende direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

Laila Neverdahl, direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom. (Mari Løvås / SpareBank 1 SR-Bank)

Tallene for Nord-Jæren er preget av det er et svært lavt antall boliger i markedet. Antallet er omtrent halvert fra antallet i 2020 (890).

– Det er bidrar til et raskt marked der boligene bare ligger i 25 dager i snitt før de blir solgt. Vi ser også at boligene selges godt over prisantydning (2,5 prosent i snitt). Det er langt bedre enn det pleier i juni. Det er et svært høyt antall salg – 598 solgte på Nord-Jæren. Dette er faktisk tidenes nest beste juni målt i antall salg.

Årsaken ligger i kjøperens psykologi, mener Neverdahl.

– Den viktigste driveren på boligmarkedet, er kjøperens psykologi. Vi ser at folk med orden i egen økonomi fortsatt ønsker å kjøpe bolig fordi de har tro på framtiden og en fornuftig gjeldsgrad. Nord-Jæren har over lang tid hatt lav gjeldsvekst og har fortsatt relativt lave boligpriser. I tillegg har Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg lav arbeidsledighet og den neste høyeste kjøpekraften i landet. Dette gjør at vi har godt tror på boligmarkedet på Nord-Jæren også i høst, sier hun.

Stor pågang etter finansieringsbevis

Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland, merker at markedet flater litt ut.

– Det er mindre press på prisene, og vi merker at noen boliger må reprises ned etter ikke å ha blitt solgt. Vi ser at markedet flater litt ut. Her i regionen er det fortsatt stor pågang etter finansieringsbevis, og så er det naturlig at flere regner en ekstra gang på hvor mye de vil kjøpe for. Samtidig er det fortsatt mange som kjøper dyre boliger, men vi tror på en flat prisutvikling framover og mulighet for noe prisfall gjennom høsten, sier han.

Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland. (Nordea)

Hyttemarkedet er mer påvirket at økte kostnader, påpeker han.

– Her ser vi at mindre pågang og aktivitet enn hva som er vanlig for denne tiden av året, særlig for dyre fritidsboliger.

Nasjonale tendenser: – Vil gå over til mer normalt nivå

– Boligmarkedet holder seg overraskende godt til tross for en rekke rentehopp – og flere på gang i utover høsten. Selv om markedet nå kjølner noe, vil vi gå over på mer normalt nivå i Norge etter noen år med ekstremt høye tall, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-bank. (mari løvås)

Antall boliger for salg øker litt, bortsett fra i Stavanger og Kristiansand. I Oslo og Viken er det faktisk nå flere boliger for salg enn normalt, mens Bergen er på normalen.

– Selv om boligmarkedet har holdt seg bedre enn de fleste hadde fryktet, er prisene uendret på landsbasis det siste året. Samtidig har inflasjonen vært over 7 prosent. Det betyr at boligprisene i Norge egentlig har gått ned over 7 prosent. Dette er et underkommunisert poeng og noe folk glemmer.

