Mímir Kristjánsson (Rødt) er en av læremesterne når barna samles på Sølvberget for å skape ny litteratur.

– Vi lever i en tid for oral kommunikasjon, der avsenderen ofte er tilgjengelig. Bøker, på den andre siden, er taktile og har noe autoritært og mystisk ved seg. Å oppleve prosessen bak en bok, hvor lang tid det tar, at du må raffinere, skrive om, bestemme uttrykket og inngå kompromiss, kan gjøre at du blir glad i bøker på en annen måte, sier Grethe Mo. Hun er rådgiver og formidler for barn og unge ved Sølvberget.

Det er bokpest. Bokstavene og figurene renner av sidene. Stavanger har ingen bøker igjen.

På et hemmelig rom på Sølvberget bibliotek holder et skrivefellesskap for barn til. Rommet er møblert med ærverdige møbler i barnestørrelse, og tømte bokhyller – enn så lenge. Her får ni til 13-åringer i oppdrag å skape ny litteratur og får selv bestemme det estetiske uttrykket til boken de forfatter.

I løpet av senvinteren og våren har fjerdeklassinger blitt innlemmet i Saga skriveliga. (Asbjørn Fidjeland Goa)

– Det koker over når de kommer her. Målet vårt er å skape gnist og gi dem lyst til å skape historier. Vi vil så frøene og vise dem at dette er noe de kan gjøre mer av. Vi har ikke i oppdrag å krysse av for måloppnåelse som skolen. Vi kan rette oppmerksomheten mot uttrykksgleden og uttrykksbehovet som alle mennesker har, sier Mo.

Ny logo: – Cannibalization of elements of the NASA

Skrivefellesskapet for barn er døpt Saga Skriveliga. I utgangspunktet laget Sølvberget en logo basert på NASA-logoen.

Da Grethe Mo ba om tillatelse fra NASA til å bruke logoen, var svaret fra NASA klinkende klart:

«Ms. Mo. I can confirm that the proposed logo is an improper cannibalization of elements of the NASA Insignia, and NASA would consider this a violation and dilution of its registered EU Trademark in the Insignia», heter det i e-posten.

– Spennende for Saga Skriveliga at de svarte, uansett!, sier Mo.

Grethe Mo og Tone Larsen Rogne ved Sølvberget foran Saga Skriveklubbs nye logo. (Asbjørn Fidjeland Goa)

Saga Skriveliga leder fram til Saga 2025, som er en stor barne -og familiefest i byparken under Stavangers 900-årsjubileum.

I løpet av 2024 blir alle femteklassinger i Stavanger invitert til å være med. Slik skal Sølvberget samle fortellinger om hvordan det er å vøre barn i Stavanger på 2020-tallet.

I tiden etterpå skal dette bli en del av Sølvbergets ordinære drift som et tilbud for mellomtrinnet.

Mímir: – Utrolig kjekt

Grethe Mo forteller at det er stort behov for frivillige som kan være med å skape magi og mystikk for barna.

– For å være frivillig må man være over 18 år, ha godkjent politiattest og gjennomføre et kurs på biblioteket. Man trenger kun å være med to timer to ganger i halvåret.

Én av de frivillige er forfatter og stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

– Det var utrolig kjekt å være med på. Unger er utrolig kreative. Fantasien er noe som for mange av oss dør litt hen etter hvert som vi blir eldre. Det er helt fantastisk å sitte og se på unger spinne i vei på de merkeligste historier. Det er også en anerkjennelse av at historiene som de dikter er bra og at det er en god egenskap de ikke trenger å kvitte seg med.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) har vært frivillig på prosjektet i juni. For å være frivillig må man være over 18 år, ha godkjent politiattest og gjennomføre et kurs på biblioteket. Man trenger kun å være med to timer to ganger i halvåret. (Asbjørn Fidjeland Goa)

Mímir var ansvarlig for en gruppe på fire jenter. I forkant var han nervøs for at han måtte jage dem i gang, men det viste seg at det ikke var grunn til bekymring.

– De var veldig ivrige etter å dikte og finne på ting. Det var relativt voldsomme historier de klarte å lage på ganske kort tid. Det var ei som diktet om en vandring gjennom fire forskjellige kongedømmer. Det kunne vært oppfølger til Ringenes Herre om hun hadde satt seg ned og skrevet den.

Alt avbrekk fra den vanlige skoledagen er et gode for unger for tiden, mener han.

– Det er mye undervisning og teori de skal gjennom selv om de fortsatt er ganske små. At de får lov til å formulere fritt, være i et annet rom enn på skolen og at det ikke skal være umiddelbart nyttig, tror jeg er bra. Alt som er lesing og skriving som ikke handler om testing, måling er enormt viktig. Her er det helt fritt.

Taktilt, autoritært og mystisk

Saga Skriveliga starter offisielt opp til høsten, men Sølvberget har gjennomført piloter hvor fjerdeklassinger ved Storhaug skole har fått prøvd seg som forfattere.

Verkene ble lansert på Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger tidligere i år. Og titler som «Den grønne potet» og «Jakten på rumpehårene» er nå tilgjengelige for utlån på biblioteket.

– I det voksne ordskiftet har vi behandlet lesing som en tran eller som noe du er nødt til gjøre. Men vi har kanskje ikke kommunisert gleden i å skape selv og hvorfor vi har glede av å dele historier godt nok, sier Mo.

Litteratur av 4. klassinger på Storhaug skole som ble lansert på Nordisk barnebokkonferanse i februar. (Mari Wigdel)

Dette er ikke noe Sølvberget har funnet på helt selv.

Konseptet heter «826 Valencia» og ble utviklet av forfatteren David Eggers på tidlig 2000-tallet i Los Angeles. Tanken er at «every kid in the world needs a safe, welcoming, and even weird place to write». Siden har konseptet dukket opp mangfoldige steder i forskjellige varianter. Sagas skriveliga er den første norske versjonen.

Mo tror et skrivefellesskap for barn kan hjelpe til med å redusere dumpen mange femteklassinger havner i.

– Når barna begynner på mellomtrinnet, er 10–11 år, slutter de gjerne på SFO og på leksehjelp. Flere dager er man hjemme mange timer før foreldrene er ferdig på jobb. Da blir det gjerne timevis på skjerm. Vi vet jo hvilke krefter som står bak de sosiale mediene som TikTok og YouTube. Vi håper dette kan bli et fristed. Det er viktig å ha et sted der det ikke er noen forventninger.

Tanken bak 826 Valencia er å skape magiske skrivefellesskap for barn. (Mari Wigdel)

