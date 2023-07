Sommerles: Gaming-triks skal få barna til å lese bøker

– I fjor ble vi 5500 barn med og da slo vi rekorden. I år er det allerede 5160 påmeldte. Det er gode sjanser for at det er enda flere barn med i år! Det er veldig bra til å være en av storbyene.

Det sier Tone Larsen Rogne, koordinator for Sommerles ved Sølvberget, til RA.

Tone Larsen Rogne, Sølvberget, koordinator for Sommerles ved Sølvberget. (Mari Wigdel)

For sjette år på rad legger Sølvberget til rette for at barn skal lese bøker gjennom sommeren. Alle elever fra 1. til 7. klasse kan være med, noe som utgjør om lag 12.500 barn.

«Sommertapet»

Startskuddet for kampanjen gikk av 1. juni, og gjennom hele juni, juli og august får barn mulighet til å registrere bøkene de leser og stige i Sommerles-gradene.

Å ha lest to bøker gjennom sommeren kan være avgjørende for leseferdighetene ved skolestart til høsten, forteller Rogne. Hvis barna ikke leser gjennom sommeren, kan de havne tilbake på nivået de var på rundt påske når skolen starter opp igjen, fortsetter hun.

– Om barna bare leser et par bøker gjennom sommeren, kan de slippe de slippe dette «sommertapet». Det skal ikke så mye til for at det holder seg stabilt.

Jørn Lier Horst og Malin Falch er veldig populære forfattere, forteller hun.

– Mysterie-bøker, krimbøker og tegneserier treffer godt blant alle.

Siden 1. juni har barn i Norge registrert drøyt 1,2 millioner leste sider på Sommerles.no. Barna oppretter en bruker og for hver leste bok som registreres inne på nettsiden, samler barna «XP» og går etter hvert opp i level. Dette får de digitale trofeer for, men også fysiske premier som kan hentes på biblioteket. (Skjermdump Sommerles.no)

Gutter kommer jevnt over dårligere ut i undersøkelser om leseferdigheter blant barn og unge. Sommerles-kampanjen virker til å engasjere gutter så vel som jenter, sier Rogne.

– Ganske mange gutter har vært gjennom årene viser statistikken og det virker til å være jevnt.

– Kan hende noe begynner å trille

Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk ved Universitet i Stavangers Lesesenter. Han berømmer Sommerles for å gi plass til det lystbetonte.

– Sommerles er bra fordi det fokuserer på lesing. Den gir motivasjonselementer i lesing, knytter lesing til noe utenfor skolen og knytter det til ferie og sommer. Og så er det lystbetont. Du er ikke nødt til å bli med. Det er ikke noe stress eller mas i den innrammingen. Det skjer det noe i ferien: Bli med du også! Mange leser da mer enn de ville gjort og får mengdetrening.

[ Starter opp nytt teater-tilbud i sommer ]

Forsker Per Henning Uppstad ved Universitetet i Stavanger. (Elisabeth Tønnessen)

Uppstad peker også på at elevene som strever med lesing kan ha nytte av det lette, uforpliktende og gøyale med Sommerles.

– Det som ofte skjer er at hvis du synes det er vanskelig å lese, vil du gjerne unngå det. Hvis noe er vanskelig, vil du gjerne styre unna når du har ferie. Men ettersom dette er lystbetont, at dette ikke er skole, at dette ikke er noe du burde ha gjort, klarer en kanskje å gjøre dette lystbetont. Men jeg har ikke oversikt over hvem som faktisk deltar.

Dette kan føre til at barna oppdager interesser, forteller Uppstad.

– Da vil man gjerne lese forskjellige bøker, noe som kan spore an til nye interesser, man kan oppdage ting, komme i gang og bli genuint interessert i noe, utover det å ha lest så og så mange bøker. Det kan hende noe begynner å trille. Slike elementer er til stede. Det er et gøy tiltak. Og biblioteket er på tilbudssiden.

Oilers-effekten

De ansatte ved Sølvberget prøver å finne rett bok til rett barn for å skape leseglede.

– Det hjelper ikke å si at det er lurt å lese slik at de er klar for skole igjen til høsten. Vi prøver å gjøre det kjekkere, sier Rogne, koordinator for Sommerles ved Sølvberget.

I år har Sølvberget gjort noe litt annerledes for å skape motivasjon, og det ser ut til å fungere.

– Talenter fra damelaget og fra elite-herrelaget til Oilers har vært med oss på skoleturné. Vi har reist rundt til Stavanger-skolene siden hvert år siden vi startet opp, men denne gangen tok vi dem med oss. De var flinke og det ble en ekstra motivasjon, særlig for 5., 6. og 7. klasse., sier hun.

En del av kampanjen er at barna får premier på «level» 10, 20 og 30 som de kan hente på sitt lokale bibliotek. Sølvberget har merket seg at mange barn fort når nivå 30 og at de fleste mister motivasjonen når det ikke er flere premier å hente. Derfor har Sølvberget lagt ekstra premier for å holde lesemotivasjonen oppe.

– Når barna kommer til level 40 kan de være med i trekning for å vinne Oilers-billetter, og kommer de opp til level 50 kan de vinne kinobilletter. Mange barn kommer fort til level 30, og da kan de miste motivasjon. Med ekstra premier blir motivasjonsspennet lenger.

Ikke skadelig med ytre motivasjon

– At lesingen er lagt opp som et spill med muligheten for å «level up» og få premier, er en slags gamifisering av lesing. Det er også kortere tekster på nettsiden som elevene får belønning for å lese. Hva synes du om det?

– Det går an å argumentere for og imot. I at det er et behov for å gjøre om lesing til dataspill, ligger en erkjennelse av at det vi holder på med nå ikke er interessant nok i seg selv. Det er litt dumt. Men det er ikke alle som har oppdaget at det er interessante ting i bøkene. Derfor kan man forsvare gamifiseringen med at det kan trigge interessen. Belønningssystemer kan holde dem i det og ikke være ferdige etter en tekst. Kanskje de leser flere.

Flere motivasjonsforskere har pekt på at vi har vært ensidig fokusert på at motivasjon skal være indre og genuin, forteller han.

– Mens vi har vært opptatt av det har vi kommet til skade for å nedvurdere kraften av belønning. Veldig ofte begynner interesser med ytre motivasjon. Belønning har ofte blitt utskjelt, men kanskje vi ikke skal være så harde likevel. Når du får belønning, kan man bli genuint interessert, bli litt mer vant til å ta fram en bok, eller bli interessert i tema. Det er det Sommerles legger til rette for.