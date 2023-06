Nei til sankthansbål: - Fortsatt stor skogbrannfare

- Selv om det har regnet de siste dagene ser vi at bygene kommer spredt og at det tørker fort opp. Det er fortsatt veldig tørt og gress-, lyng- og skogbrannfaren er fortsatt stor i Rogaland, skriver Rogaland brann- og redning IKS i en pressemelding.

Tirsdag hadde alle brann- og redningssjefene sør og nord for Boknafjorden et møte for å diskutere totalforbudet. Konklusjonen etter møtet er at totalforbudet består og at det har fungert.

- Så lenge det er totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs, er det ikke lov å brenne sankthansbål.

Stor takk til innbyggerne

Totalforbudet fortsetter til og med 30. juni. Brann- og redningssjefene vil da ta en ny vurdering om det er behov for å forlenge totalforbudet.

Rogalands brann- og redning berømmer innbyggerne for å være flinke til å overholde totalforbudet.

- Vi ønsker å rette en stor takk til innbyggerne. Folk tar forbudet seriøst, og er flinke til å overholde dette. Det er stort sett velvilje og forståelse fra publikum, og det er grunn til å tro at det har vært mindre gress-, lyng- og skogbranner av den grunn.

Totalforbud - hva innebærer det?

Ved et totalforbud er det ikke lov å gjøre opp ild eller grill:

i og i nærheten av utmark og innmark

på tilrettelagte grill- og bålplasser

Det er fortsatt lov å grille i egen hage, skolegård og på større asfalterte områder. Men selv her er det viktig at du er forsiktig. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Din ild – ditt ansvar.

