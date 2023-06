Dette årets vinner av kulturprisen

Gjennom arbeidet sitt har årets kulturprisvinner de siste 25 årene holdt dørene åpne for dem som faller utenfor resten av samfunnet. Thu er daglig leder på Engøyholmen kystkultursenter og er lidenskapelig opptatt av to ting: mennesker og kystkulturen vår, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

– Det er ingen tvil om at årets prismottaker tilfredsstiller kriteriene og er en veldig fortjent mottaker av kulturprisen. Ketil Thu har vært en viktig aktør i Stavangers kulturliv gjennom mange år, sa ordfører Kari Nessa Nordtun da hun overrakte årets pris til Ketil Thu.

Leder for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog Bjarne Kvadsheim mener også at Thu utmerker seg som en verdig vinner av årets kulturpris.

– Han har virkelig stått på for å synliggjøre den unike kystkulturarven til Stavanger. Og ikke bare det: Parallellt med dette viktige arbeidet har han også i 25 år lagt til rette for et trygt og åpent samlingssted for de som av ulike grunner har havnet litt på utsiden av samfunnet. Ketil Thu sitt virke har hatt stor betydning for mange, og Stavanger kommune vil med dette få takke ham for innsatsen, og samtidig benytte anledningen til å rette litt ekstra oppmerksomhet mot den store innsatsen som legges ned for å skape engasjement for kystkulturen vår, sa utvalgslederen.

Kultur er mer enn bare å skape

Kultursjefen i Stavanger kommune, Kristina Ehrenberg-Rasmussen, er stolt av å kunne gratulere Thu med årets kulturpris.

– Kultur er mer enn bare å skape, det må bearbeides og bevares. Arbeidet Ketil Thu bidrar med er uhyre viktig for at kultur kan oppleves og forstås utover tiden den fremstilles i, sier hun.

Stavanger er en kystby, og hun syns derfor det er viktig at sokkelen Stavanger har vokst frem på bevares i kulturminnet.

– Prioriteringen av kystkulturen er viktig, både av det offentlige, men spesielt av aktører som Thu som har iverksatt flere prosjekter som bevarer en så stor og viktig del av den norske kulturen. Lidenskapen hans har satt varige spor, og det er kjekt å se at arbeidet hans løftes frem og får den hederen den fortjener, forteller kultursjefen.

Kystkulturen trenger et løft

Kystkulturen har de siste årene vært et politisk samtaleobjekt, og ble i 2021 fremhevet i Kulturdepartementets museumsmelding. Departementet skrev at kystkulturen skulle være en økonomisk prioritering fremover, noe de begrunner med at norsk kysthistorie trenger et løft etter å ha ligget i skyggen av bondekulturen som har preget historiefortellingen i norsk kultursaga.

– Gjennom alle tider har store delar av folket i dette landet hatt blikket vendt mot havet. Det handlar om fiske og fangst med tilhøyrande bygningar, båtar og reiskapar. Det handlar om samferdsle langs kysten og sjøfart til framande land, og det handlar om moderne tider med oljerelaterte næringar, offshoreverksemd og tilhøyrande bygging av skip og plattformer, heter det i meldingen.

