Byfjord-elever permitteres onsdag etter brann

Det skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

Brannvesenet rykket ut til brannen klokken 13.30 tirsdag, og fikk raskt kontroll. Elleve ansatte hadde fått i seg litt røyk og ble sjekket av helsepersonell. Ingen barn trengte tilsyn av helsepersonell, og elevene ble samlet på utsiden.

Rektor Kirsti Natvik forteller at de nå velger å holde skolen stengt onsdag.

– Det lukter stramt av røyk og når ventilasjonsanlegget allerede sliter på grunn av det svært varme været mener vi det er best å holde skolen stengt for dagen. Dette betyr at 2. til og med 7. trinn blir permittert. Førstetrinn går i et eget modulbygg og kan komme på skolen som vanlig, sier hun.

Miljørettet helsevern skal gjennomføre befaring på skolen i morgen. Siste skoledag for stavangerskolene er torsdag, men rektor vil vente til onsdagens befaring før det blir tatt en avgjørelse.

– For skolens del har vi jo et behov for å samle elever og personale før ferien, men vi tar som sagt en ny vurdering i morgen når vi har snakket med miljørettet helsevern, sier hun.

Svart røyk kommer ut fra midten av bygget. Brannvesen melder om at de har kontroll. 4 voksne har fått i seg litt røyk. Ingen barn trenger tilsyn av helse. Elever og personell er samlet på utsiden. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) June 20, 2023