Ber om minipol på Finnøy

I kommunestyret fremmet Birger Wikre Hetland (Sp) en interpellasjon hvor han ber ordfører gå i dialog med næringsavdelingen i Stavanger kommune for og løfte fram muligheten for «minipol» på Judaberg.

– Vil ordfører gå i dialog med næringsavdelingen i Stavanger kommune for og løfte fram muligheten for minipol på Judaberg slik at kommunen er forberedt til neste utvelgelse? Vi har sagt vi skal styrke kommunesentrene, vi har sagt vi ønsker turistene velkommen, sa han fra talerstolen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) var positiv til interpellasjonen fra Hetland.

– Stavanger skal ha gode tilbud til innbyggerne i hele kommunen. Ordføreren er derfor helt enig med interpellanten i at Judaberg er godt egnet for etablering av et minipol, slik som på Sand, sa ordføreren.

Hun fortsatte:

– Stavanger kommune er i kontakt med Vinmonopolets etableringsteam, som avgjør hvor og når det skal etableres nye utsalg. Deres vurderinger er at det finnes kundegrunnlag for et fullassortert vinmonopol i Hundvåg kommunedel, og at det også kan være grunnlag for et minipol på Judaberg.

Får støtte fra kommunestyret

Vinmonopolets etableringsteam er gjort kjent med interpellasjonen.

– Dersom kommunestyret støtter opp under ønsket vil det telle positivt for vinmonopolets vurdering. Ordfører vil fortsette å ha tett kontakt med Vinmonopolet, og håper at kommunestyret kan støtte interpellasjonen, slik at forslaget fra representanten Hetland får best mulig drahjelp fra Stavanger kommunestyre.

Ordføreren gjør imidlertid oppmerksom på at Stavanger kommune stiller seg i lang polkø. Vinmonopolet har nå inne søknader fra mer enn sytti kommuner som ikke har vinmonopol.

Rune Askeland (MDG), Kristoffer Sivertsen (Frp) og Nils Petter Flesjå (H) uttrykte sin støtte til et Vinmonopol på Judaberg.

– Jeg tar med meg synspunktene fra kommunestyret som jeg opplever som positive, sa ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Ser til Strand i Suldal

Det har lenge vært et lokalt ønske i Finnøy kommunedel om etablering av et polutsalg på Judaberg, løfter Hetland fram i interpellasjonen.

– Kundegrunnlaget kommer i hovedsak fra Finnøy, Talgje, Rennesøy og de omkringliggende øyene i kommunedelen. Det vil og være med på en styrking av Judaberg sine sentrumsfunksjoner, i tillegg til attraktiviteten for kommunedelen. For en tid tilbake ble det etablert gjestehavn slik at forbipasserende fritidsbåter kan svinge innom Judaberg for og ta handelen der.

Judaberg er det naturlige knutepunktet i kommunedelen, mener Hetland.

– Derfor kan det være hensiktsmessig og vurdere dette kommunedelssenteret for etablering av et minipol som er åpent tre dager i uken slik som på Sand i Suldal kommune. Det er forståelse for at Vinmonopolet ønsker etablering på Hundvåg og Forus, men et minipol kan etableres i tillegg ved neste utvelgelse.

