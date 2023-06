Kulturprisen har hatt 85 prosent mannlige vinnere siden 1982

Stavanger kommunes kulturpris har blitt delt ut hvert år siden 1982. Blant de tidligere vinnerne av prisen finner man Morten Abel (2022), Eva Espensen (2012), Tore Renberg (2008) og Arild Østin Ommundsen (2001). Gjennom årenes løp har mer enn tre av fire vinnere av prisen vært menn.

22. juni skal Stavanger kommunes kulturpris deles ut for 41. gang. 10 av de 42 nominerte for årets kulturpris er kvinner. Her kan du se en oversikt over hvem som kan kapre prisen.

– Når man ser på tildelingen av årets stavangerkunstner og de som mottar stipend, er det yngre generasjoner enn dem som nomineres til kulturprisen, og der er kjønns- eller aldersbalansen mye større. Det tyder på at det vil endre seg og bli mer balansert framover. Jeg tror det er i endring til det positive, og jeg ser lyst på at det vil jevne seg ut med tiden, sier Kristina Ehrenberg-Rasmussen, kultursjef i Stavanger kommune til RA.

Andre priser og ordninger i regi av Stavanger kommune er mer balanserte når det gjelder kjønn, sier Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen, som tror at denne tendensen også vil gjelde Kulturprisen i årene som kommer. (stavanger kommune)

Førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, Merete Hermansen Jonvik, arbeider med kunst- og kultursosiologi. Hun er opptatt av visuell kunst, samtidskunst og infrastrukturen i kunstfeltet.

– Det er tydelig flest forslag på årets liste og flest tildelinger historisk til mannlige kulturarbeidere og kunstnere. Jeg vil anta at det ønskes en bedre fordeling mellom kvinner og menn enn det historikken viser. En grunn til at man burde ha en jevnere fordeling er fordi det er mange gode kulturaktører av begge kjønn som er aktive og kan fortjene en kulturpris, sier Jonvik til RA.

– Skjevfordelingen handler nok både om hvem som blir foreslått av publikum, og så er det jo neste steg en innstilling fra administrasjonen og deretter et vedtak fra Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som avgjør hvem som blir valgt.

Førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, Merete Hermansen Jonvik, sier at man burde ha en jevnere fordeling av kjønn fordi det er mange gode kulturaktører av begge kjønn som er aktive og kan fortjene en kulturpris. (Hans Edward Hammonds [+4747178299])

Musikk størst i Stavanger

Onsdag avgjør Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvem som blir tildelt kulturprisen. Prisen består av en gavesjekk på 100.000 kroner og statuetten «Pike med sjal» av kunstneren Stinius Fredriksen.

Fristen for å foreslå kandidater til årets kulturpris var 15. april 2023. Det kom inn i alt 334 forslag på 45 kandidater.

– Kulturprisen er en heders- og ærespris for langvarig og fortjenestefull innsats for kulturlivet. Det er en viktig og fin måte å løfte fram enkeltpersoner som har gjort en særdeles innsats over tid, både innenfor sitt kultur- eller kunstfelt til kulturbyen vår, sier Kultursjef Ehrenberg-Rasmussen.

[ Mia Gundersen stiller til valg ]

Innbyggerne har kommet med 334 forslag til hvem som skal nomineres til prisen.

– Det er veldig kjekt at det har kommet inn over 300 forslag. Engasjementet har absolutt økt de siste årene. Det er kjekt å se at dette er en pris som fortsatt engasjerer. Vi har sett at vanlig annonsering ikke fungerer like godt lenger, og vi har kanskje blitt flinkere til å ta i bruk sosiale medier og laget egen nyhetssak for å skape blest om mulighetene for å nominere.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen bemerker også at det er mange nominerte innen musikk.

– Det er mye fra musikk, noe som ikke er uventet, da det er feltet som er størst i Stavanger. Musikk gjelder musikere, men også festivalarrangører og konsertarrangører. Scenekunst begynner også å bli et stort felt i Stavanger, både gjennom institusjoner som Rogaland Teater, Tou Scene sin scenekunstsatsing og det frie scenekunstfeltet, med utøvende kunstnere og scener som RIMI/IMIR.

Hun legger til:

– Det er også en del kulturarbeidere på listen, og det tenker jeg er flott fordi denne prisen åpner også for de som jobber bak kulissene eller er arrangører. De andre ordningene vi har retter seg mot skapere og utøvere.

Jesper Brodersen, daglig leder på Folken og styret til Mablis, er nominert til Stavanger kommunes kulturpris. (Tone Helene Oskarsen)

Demokratisk forankret

Jonvik sier at prisen er demokratisk forankret.

– I år var det 334 forslag på 45 kandidater. Det er ganske mange kandidater og det viser engasjement. At publikum kan stemme inn forslag til kandidater, gjør at prisen har et tydelig demokratisk element. Det ville vært annerledes om administrasjonen eller kulturpolitikere valgte dem ut.

At innbyggerne nominerer kandidatene, kan bidra til at det er et mangfold på listen.

– Når man åpner opp for at publikum skal forslå kandidater, må man også stå for det valget. Og det gir kanskje en større bredde enn hvis kommunen selv skulle plukket ut. Det er forskjeller fra år til år, men vi ser samtidig at de aller smaleste uttrykkene ikke så ofte kommer med.

Kunstnere eller kulturaktører innenfor følgende områder kan motta prisen: musikk, visuell kunst, film, scenekunst, litteratur, kulturarv og tverrestetisk praksis. Stavanger kommune har et krav om at det over tid være en rimelig fordeling mellom disse kulturområdene.

– Når man ser på historikken, kan man se at det er en ganske god fordeling mellom de ulike kunstuttrykkene. Kanskje med noe overvekt av musikk, det ser man særlig av forslagslisten fra i år.

Jonvik har lagt merke til en annen tendens: fra 1982 til ut på 90-tallet var det flere kulturarbeidere og kulturledere som ble tildelt prisen, som rektorer og daglig ledere i kulturbransjen, forteller hun.

– Frem mot i dag har flere og flere utøvende kunstnere fått prisen. Det er en ganske tydelig tendens som jeg mener er positiv. Det er de utøvende kunstnerne som fyller kunst og kulturfeltet med nye produksjoner av og kunst og kultur.

[ Ny festival arrangeres til helgen: – Nå koker billettsalget ]

[ Bergen-bandet som synger på sandnesdialekt ut gir sitt første album ]