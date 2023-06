Stavanger utvider støtten til kjøp av el-sykler: - Trenger ikke kondomdrakten

Utenfor Sykkelpikene i Breigata står Reid Tønnesen. Kona er på vei inn i butikken med en av de tre elsyklene Tønnesen har i husholdningen.

– Vi kjøpte den første for fem år siden. Det er greit for folk som ikke har syklet så mye før, og så trenger man heller ikke kondomdrakten, sier Tønnesen til RA og røper at familien også har tre biler.

Reid Tønnesen har tre elsykler - og tre biler - i husholdningen. Som elsykkel-eier har han ikke møtt på problemer og er veldig fornøyd. (Mari Wigdel)

Han tror ikke støtten er stor nok til at folk vil kjøpe seg elsykkel.

– Skal du ha en skikkelig sykkel, er ikke 3000 kroner veldig mye.

Da RA kommer inn dørene, står mekaniker David Laiso og skrur på en sykkel.

Hos Sykkelpikene har går salget av elsykler godt, sier mekaniker David Laiso. (Mari Wigdel)

– Vi selger mange flere elsykler enn før. Folk var mye mer skeptiske i begynnelsen. Salget har også gått opp etter prisen på drivstoff økte, sier Laiso.

– Det er sykkelvilje i Stavanger

Sykkelpikene har hovedkontor i Kristiansand, men har butikker i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen. Daglig leder i Sykkelpikene, Elisabeth Eldor, forteller at Stavanger er en by bedriften satser på.

– Vi ser at Stavanger har et potensial. Vi ser at det er en sykkelvilje i Stavanger. Det er en butikk vi sterkt ønsker å utnytte maksimalt, sier Eldor til RA.

– Veldig mange er opptatt å bruke elsykkelen som bil nummer to eller som erstatning bil generelt. Vi merker mer og mer at folk har det som utgangspunkt når de kommer og skal kjøpe sykkel av oss.

Sykkelpikene selger mye el-bysykler. Det er også en økning i salg av transportsykler, forteller Eldor.

– Det er sykler som har en «long tail» hvor du kan få plass til to barneseter. Da kan du frakte barn i barnehage, SFO og handle på vei hjem fra jobb. Det ser vi at mange ønsker å gjøre, særlig i storbyer. Da slipper man bompenger, parkering og kø. Vi ser at folk begynner å se det praktiske av å ha en elsykkel.

I 2022 omsatte butikken i Breigata for 8 millioner kroner. Det utgjør om lag 10 prosent av den totale omsetningen.

– Som alle andre som driver med salg, ble 2022 et ganske tøft år. Folk har blitt mer bevisste på sin private husholdningsøkonomi og dette merker vi på alle butikkene våre. Men vi opplever nå at det igjen er litt mer bevissthet om at det er fornuft å velge elsykkel kontra bil, sier Eldor til RA.

MDG: – Skal vi se på om vi kan gå litt opp i støtte

Kommunen har hatt en støtteordning med støtte til el-lastesykler for bedrifter, organisasjoner og etater siden 2020. Fra 2021 fikk småbarnsfamilier med barn under 11 år også søke støtte. Støtten var på 30 prosent av kjøpesummen, med en maksgrense på 30.000 kroner.

Onsdag i forrige uke vedtok Utvalg for miljø og utbygging å bevilge 5 millioner kroner til elsykkel-støtte. Vedtaket skjer i forbindelse med økt bruk av klima- og miljøfondet. Benedicte Solaas (Ap) fremmet forslaget.

– Nå bygges infrastrukturen for sykling massivt ut. Vi vil at enda flere skal få muligheten til å kjøpe elsykler, og vi vil senke terskelen for det. Så vil vi også tilrettelegge for en støtteordning for støtte til å kjøpe elsykkel men også til at det skal være trygg sykkelparkering i byen vår, sa Solaas (Ap) i UMU-møtet.

Utvalgsleder Rune Askeland (MDG) kaller tiltaket «et vennlig dytt i riktig retning».

– Elsykkelen er en mellomting mellom sykkel og bil, og er et kjempebra framkomstmiddel. Vi håper flere rett og slett velger å bruke sykkel framfor bil på kortere distanser. Dette gjør vi for å kutte utslippene i Stavanger. Vi skal jobbe ufattelig hardt for å nå målene til 2030. Vi skulle gjerne vært lenger, sier Askeland til RA.

Han legger til:

– Det er et vennlig dytt i riktig retning for innbyggerne. En liten støtte for å få grønnere vaner.

– Elsykkel er ikke billig. Vil 3000 kroner egentlig hjelpe?

– Nei, det er ikke sikkert. Vedtaket skal sluttbehandles i kommunestyret, og da skal vi se på om vi kan gå litt opp i støtte. Vi gir seks tusen kroner per varmepumpe, og elsykkel ligger på omtrent det samme. Vi skal vurdere summen, sier Askeland.

Leder i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG), er ikke sikker på at 3000 kroner er nok søtte og vil se på muligheten for å øke den ved kommende kommunestyremøte 19. juni. (Kathinka Skott Hansen)

Undersøkelsen «Elsyklisten» fra 2021, i regi av Elbilforeningen, finner at halvparten av alle elsyklistene er mellom 40 og 59 år. 56 prosent av elsyklistene opplyser at de har erstattet bilkjøring med elsykkel, og 60 prosent forteller at de hadde tatt bil til jobb og andre aktiviteter hvis elsykkelen måtte stå.

Undersøkelsen finner også at elsyklister etterlyser bedre infrastruktur og annen tilrettelegging. Et av hovedfunnene er at elsyklister antakelig har større behov for sykkelparkering enn andre syklister, og at de setter stor pris på tilrettelegging ved gjennomgående sykkeltraseer og ønsker seg bedre vintervedlikehold.

Mellom 30.000 og 150.000 kroner

Lenger oppe i Breigata ligger elsykkelforhandleren EVO som åpnet i mars for to år siden. Her selges det elsykler til en verdi fra 30.000 til 150.000 kroner, og salget øker og øker.

– Vi selger mer og mer. Vi hadde om lag 50 prosent vekst i fjor fra året før. Det er nok en kombinasjon av at vi er en ny butikk og at populariteten til elsykkelen har økt. Elsykkel er i vinden. Jeg tror mange har skjønt at det kan lønne seg, sier butikksjef Øystein Lie, som flyttet fra hjembyen Oslo for å åpne butikken tilbake i 2021.

Lie har vært imponert over Stavanger siden han kom fra Oslo.

– Dette er en kjempefin by å sykle i. Det er unikt hvor mye du kan sykle rundt. Jeg har vært imponert siden jeg flyttet hit. Stavanger ligger ikke bak Oslo når det gjelder sykkelnettverk.

Evo-butikksjefen Øystein Lie flyttet fra Oslo til Stavanger for å åpne butikken butikken i Breigata. Helt siden han kom, har han vært imponert over hvor enkelt det er å komme seg fram på to hjul i Stavanger. (Mari Wigdel)

Lie forteller at mange av kundene hos Evo er andregangskjøpere. Det er gjerne folk som ikke ønsket å bruke flere titalls tusen første gang de gikk til innkjøp av en elsykkel som kommer inn dørene.

– Ikke alle vil gå inn med 40.000 første gang de skal ha sin første elsykkel. Skal man ha en elsykkel av kvalitet, må man opp i den prisklassen. Flere har oppdaget at de at det er genialt, men at en sykkel til 10.000 har begrensede muligheter.

