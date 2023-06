Sandnes vil bli en matby: − Trenger folk

Ja, Sandnes er sulten på seier − de vil bli et kulinarisk sentrum, slik som Stavanger.

Denne våren har en bølge av nye restauranter og utesteder skylt over Sandnes, i og rundt den nyåpnede mathallen. Sumo, Deja Vu, Los Tacos, Piece of Greece og Olivia, for å nevne noen.

Og det var på takterrassen til sistnevnte at Næringsforeningen og Den Gule Banken nylig inviterte til sommerfest for å snakke nettopp om Sandnes sin transformasjon fra Stavangers «lurvete lillebror» til en ettertraktet og attraktiv by for både folk og næringsliv.

Sumo har åpnet restaurant i Sandnes (Eilin Lindvoll)

Renaa til Sandnes

Ja, Michelin-favoritten Renaa åpner snart ny restaurant i Sandnes. Det skjer etter sommeren.

− Da jeg vokste opp var det én by, og det var Sandnes. Nå når vi vil utvide Sirkus Renaa-konseptet vårt, tenker jeg at jo lengre ut på Jæren, desto bedre, sier daglig leder Torill Renaa, som a kommer fra Klepp.

− Etter at vi åpnet restaurant i Stavanger, har vi blitt en destinasjon. Folk reiser fra fjern og nær til byen ens ærend for å spise hos oss, sier hun videre.

Å drive restaurant der fundamentet er kvalitet, er utfordrende hver dag, ifølge Renaa. Drivkraften deres er lidenskap. Hun mener at det er positivt å åpne restaurant i en by der det er mange andre spisesteder:

− Jeg er aldri redd for gode konkurrenter. Dersom noen kommer til Stavanger, eller senere Sandnes, for å spise hos oss, vil de kanskje spise andre steder til de øvrige måltidene, så vi trenger et utvalg. Våre ansatte har også godt av å ha et nettverk og miljø rundt seg, der flere jobber i samme bransje, noe som altså krevet flere spisesteder på samme sted, sier Renaa.

− Satser grunnet byutviklingen

Hva så med mer folkelige og utbredte Olivia, som akkurat har åpnet dørene i Sandnes − hvordan vil de skille seg ut, slik at folk velger å spise hos dem i Sandnes framfor Stavanger?

− Jeg mener vi etablerer oss med god timing, ettersom mathallen her er oppe og går. Er det kundegrunnlag? Vi håper jo at unike lokaler med møterom og takterrasse gjør oss attraktive blant flere, både privatpersoner og bedrifter som skal spise ute. Det er fint å ha mange typer gjester å spille på for å tiltrekke seg folk, svarer Edle Katerin Eriksen, salgs- og arrangementsansvarlig hos Olivia.

− Satsingen vår i Sandnes er mer spisset enn andre steder, med tanke på byutviklingen som har vært og som er ventet, fortsetter hun.

Trine Karin Stangeland, administrerende direktør i Den Gule Banken Sandnes Sparebank, forteller at det tidligere har vært utfordrende å få folk til å besøke Sandnes. Dette mener hun er i ferd med å snu

− Sandnes har aldri tidligere vært mer attraktiv, og det skjer stadig utvikling. Parken på Ruten, det betydelig oppgraderte havneområdet, sjarmerende Langgata og mathallen, i tillegg til alle enkeltaktørene som har valgt å satse i sentrum, er gode eksempler på det, sier Stangeland til Rogalands Avis.

Det har blitt park i stedet for parkeringsplass på Ruten i Sandnes. Nå vil flere åpne restauranter i området, da det har blitt så mye finere og tryggere. (Eilin Lindvoll)

En av sidegatene inn mot Langgata i Sandnes (Eilin Lindvoll)

− Mye vilje, men trenger folk

I en paneldebatt under sommerfesten blir debattantene bedt om å si én positiv ting om og én utfordring i Sandnes:

− Det beste er visjonene i byen, men utfordringen er nok arbeidsplasser, sier eiendomsutvikler Kjetil Andersen.

− Sandnes er en destinasjon, men utfordringen er å få folk til å bruke byen, sier Edle Katerin Eriksen fra Olivia.

− Det er positivt at kommunen vil, men vi trenger flere hotell og mer reiselivsnæring, sier Oskar Fuglestad fra Vertskapet i Sandnes.

− Viljen i Sandnes er positiv, utfordringer er å få tak i fagfolk, sier Torill Renaa.

Fra venstre: Torill Renaa, Oskar Fuglestad, Edle Katerin Eriksen og Kjetil Andersen (Eilin Lindvoll)

Det har blitt etablert ganske mange restauranter i Sandnes i det siste, og i paneldebatten påpekes det at det ikke er mangel på vilje i byen, men at det er mer utfordrende å få nok folk til å besøke Sandnes, samt nok arbeidskraft. Hva er dine tanker rundt dette? Har restaurantnæringen i Sandnes vært litt for ivrig?

− Et bredt og godt tilbud av restauranter er viktig i en attraktiv by. Det trekker folk til sentrum. Sandnes er i ferd med å markere seg som en mat- og opplevelsesby. Flere og ulike restaurantkonsept trekker flere folk til sentrum, noe som er vinn-vinn for denne næringen og andre næringer, svarer Stangeland fra Den Gule Banken.

− Når det gjelder arbeidskraft, vil de nye restaurantene, sammen med eksisterende, bygge, utvikle og bidra til mer og styrket kompetanse innenfor disse fagdisiplinene. Sandnes vil også bli et mer attraktivt sted å jobbe med et større miljø, fortsetter hun.

Vågen i Sandnes (Eilin Lindvoll)

Hanne Hernes, næringspolitisk rådgiver i Næringsforeningen, framholder at Sandnes lenge har jobbet med en handelslekkasje i serveringsbransjen mot Stavanger.

− Til å være en by med så stort innbyggertall, har Sandnes et lite uteliv. Det har litt med at de er del av en felles storby. Det har vært en positiv utvikling i Sandnes de ti siste årene, og skal de kunne konkurrere med Stavanger, er flere etableringer nøkkelen. Med et godt og mangfoldig tilbud, vil de klare å gjøre seg mer attraktive for hele regionen, sier Hernes til RA.

Utslagene av «nachspiel-effekten»

Stangeland fra Den Gule Banken forklarer at vi har vært gjennom en nokså heftig investeringsfest, etter en lang periode med lave renter. Penger har vært billige å låne, og det har ikke i særlig grad lønnet seg å ha pengene i banken.

− Et historisk lavt rentenivå har ført til en lang «fest» for alle som har hatt lån og alle som har ønsket å investere, både personer og bedrifter. I 2020, som følge av pandemien, ble styringsrenten i Norge og flere andre land satt ned til null. I tillegg ble næringslivet stimulert med ulike støtteordninger. I stedet for at festen ble avsluttet da det ble kveld, ble det lagt opp til et stort «nachspiel», sier Stangeland.

− Pengebruken økte noe under pandemien, spesielt innenfor detaljhandel, men så snart smittetiltakene forsvant, var vi alleklar til å bruke mer penger på det meste. Og det gjorde vi − vi brukte mye penger. I tillegg det ble knapphet på noen varer, fortsetter hun

− Økt pengebruk gir økt etterspørsel etter varer og tjenester, og økt etterspørsel gir prisstigning. Nå som nachspielet ser ut til å avta, etter flere forsøk på å få oss i «seng» med renteøkninger, får vi smake på den sure svie, noe som ikke er uvanlig etter heftige nachspiel, nemlig høyere renter, sier hun videre.

Trine Karin Stangeland er administrerende direktør i Den Gule Banken Sandnes Sparebank (Eilin Lindvoll)

Hernes i Næringsforeningen påpeker at når det kommer til denne «nachspiel-effekten», fikk utelivs- og servingsbransjen kjenne på den når samfunnet stengte ned i 2020.

− Etterdønningene nå kan påvirke hvorvidt vi reiser på ferie til utlandet, noe som igjen resulterer til at vi heller nytter oss av det vi har i nærheten, sier Hernes.

