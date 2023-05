Arbeidernes dag: - Vi er ikke ferdige

Lars Myhre står foran monumentet Oljearbeideren ved Oljemuseet. I anledning arbeidernes dag, skal det nedlegges krans på monumentet, noe som har vært en tradisjon i en årrekke.

– Vi er her for å minnes de over 400 menneskene som måtte bøte med livet i oljevirksomheten, sier Myhre.

Bare fem mennesker har møtt opp for å vitne tradisjonen.

– Bedre vær hadde nok hjulpet oss med oppmøtet, sier Bjørn Erik Poppe Thorsen i Industri Energi.

– Men det viktigste er å minnes, sier Myhre.

Lars Myhre og Bjørn Erik Poppe Thorsen (Mari Wigdel)

– Norge er ledende

Myhre var leder for Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef) fra 1977 til 2000.

Da fagforbundet startet opp var det totalt 314 medlemmer. Da det i 2006 ble erstattet av Industri Energi, var medlemsmassen vokst til 19.000. Industri Energi har i dag 60.000 medlemmer.

I 25 år arbeidet Myhre for arbeidsavtaler for alle som jobbet i den norske olje- og petroleumsnæringen.

– Norge er ledende når det kommer til arbeidsforhold på sokkelen. Det internasjonale selskapet Halliburton har bare tariffavtaler i ett land: Norge, sier han til RA.

I 2017 gikk Lars Myhre av som leder i Stavanger Sosialdemokratiske Forening (SSF) etter 60 år som tillitsvalgt. (Mari Wigdel)

Kampen er ikke over

– Vi er ikke ferdige. Vi har medlemmer som arbeider i SLB UK som har streiket i over en måned fordi arbeidsgiveren nekter å gi dem tariffavtale, sier Thorsen til RA.

– Jobben som ble gjort på 70- og 80-tallet er utrolig viktig.

Bjørn Erik Poppe Thorsen nedlegger krans på monumentet Oljearbeideren. (Mari Wigdel)

Industri Energi har krevd oljeserviceavtalen gjeldende for sine medlemmer i SLB UK som jobber på «Island Captain». Siden 30. mars har medlemmer streiket for at Industri Energis britiske medlemmer skal få lønns- og arbeidsvilkår i tråd med oljeserviceavtalen.

Arbeidernes dag markeres med tog fra Folkets Hus klokken 13.00 i Stavanger.

Togets rute: Løkkeveien – Kannikgata – via Teateret – Kongsgata – Jernbaneveien – Olav Vs gate – Haakon VII’s gt. – Domkirkeplassen – Byparken

Kampen for å arbeidsvilkår og lønn i tråd med oljeserviceavtalen, er ikke ferdig, minner Bjørn Erik Poppe Thorsen i Industri Energi om. (Mari Wigdel)





