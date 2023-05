1. mai-tog: - Vi må vokte velferdsstaten med alt vi har

Mange trosset regnværet for å marsjere i 1. mai-tog i Stavanger. Fra klokken 13.05 til nærmere 13.30 stod trafikken helt stille i tre av sentrums mest sentrale rundkjøringer.

Toget gikk fra Folkets Hus til Rogaland Teater, så til Domkirkeplassen og endte opp i Byparken. «Russland ut av Ukraina NÅ!», «Ingen pensjon eller trygd under fattigdomsgrensen!», «Vi krever likelønn – ikke lønn etter kjønn» og «Reverser kuttet i AAP for unge under 25 år» var blant årets hovedparoler.

Trafikken stod stille da 1. mai-toget beveget seg gjennom Stavanger sentrum. (Mari Wigdel)

Pensjonist Ivar Kvæven har gått i 1. mai-tog så lenge han kan huske.

– Dette er den viktigste dagen i året. Viktigere enn 17. mai og julaften. Det handler om solidaritet. Så enkelt er det, sier den tidligere heismontøren.

Han fortsetter:

– Det er mye folk ikke vet at har skjedd på grunn av arbeiderbevegelsen. Det er ingen som gir oss noe uten at vi forlanger det!

Den pensjonerte heismontøren Ivar Kvæven mener 1. mai er den viktigste dagen i året. (Mari Wigdel)

– Arbeiderbevegelsens prosjekt er aldri ferdig

Blant appellantene ved årets markering var Eirik Faret Sakariassen (SV), Sara Nustad Mauland (R), Hanne Marte Vatnaland (Sp), Daria Maria Szymaniuk (MDG) og Rumaysaa Alhamdani.

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun var hovedtaler i Byparken.

– Arbeiderbevegelsens prosjekt er aldri ferdig. I et samfunn i konstant endring, er det stadig nye kamper som må utkjempes, og rettigheter som må sikres. Ikke minst når vi opplever krevende tider som nå.

Hvem hadde Norge vært uten arbeiderbevegelsen, spør Nordtun.

– Uten arbeiderbevegelsen – hadde vi da hatt sykelønn? Så i dag feirer vi. Vi kjemper for solidaritet, og for ekte sosialdemokrati. Vi ser at Høyre-siden smykker seg med våre ord: Fellesskap og like muligheter. Men er det fellesskap når noen barn må gå hjem fra skolen fordi foreldrene ikke har råd til SFO? Er det like muligheter når noen barn kan betale seg inn på privatskoler, og de som har penger kan kjøpe seg kortere ventetid i helsekø?

«En kropp – en egenandel – øyehelse og tannhelse inkludert» er en av hovedparolene 1. mai. (Mari Wigdel)

– Vokte over velferdsstaten

Nordtun berømmer innsatsen fra Flyktningetjenesten, Johannes læringssenter, boligavdelingen i kommunen, NAV-kontorene og mange andre i frivillige organisasjoner sitt bidrag for å ta imot 650 flyktninger i 2022.

– Dette er seks ganger så mange som vi vanligvis bosetter i løpet av et år.

Selv om Stavanger kan beskytte seg mot verdens uro, kjenner mange en klump i magen når regningene skal betales, fortsetter Kari Nessa Nordtun.

– Vi opplever en prisvekst vi ikke har sett siden 80-tallet. Både i Norge og i landene rundt oss har vi gått fra et rentenivå på null under pandemien – til nå å ha det høyeste rentenivået siden finanskrisen. Klarer jeg å gi ungene mine det de trenger? Det er i slike tider det blir synlig hva som egentlig er det viktigste: Og for oss vil det alltid være fellesskapet. Alle valg er viktige.

Denne høsten gjelder det, sier ordføreren:

– Fordi forskjellen mellom alternativene er større enn noen gang. Valget står mellom et mørkeblått styre med Høyre og Frp, hvor skattekutt nok en gang er den viktigste saken. Og vi er ikke mot skattelette, isolert sett. Hvem sa det? Men vi har mange viktigere oppgaver som må løses først!

For velferdsordningene våre er som tillit: De tar årevis å bygge opp, og et øyeblikk å rive ned. — Kari Nessa Nordtun

Nordtun tok avslutningsvis til orde for å beskytte velferdsstaten.

– Alle vi som står her i dag, vi står på skuldrene til kjemper. Og deres kamp er nå vår kamp. Hver dag fortsetter vi jobben med å bygge et trygt samfunn som tar vare på deg uansett hvor du kommer fra. Og hvem foreldrene diner er. Et samfunn som gir ungene våre like muligheter, og lik rett til å ha store drømmer. Og sammen med dere i fagbevegelsen skal vi stå på barrikadene for den tryggheten vi sammen har skapt. For velferdsordningene våre er som tillit: De tar årevis å bygge opp, og et øyeblikk å rive ned. Det har vi sett gang på gang under høyresidens styre. Derfor må vi vokte velferdsstaten med alt vi har, og alt vi er. Gratulerer med dagen!

