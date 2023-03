Kongeparken åpner ny attraksjon som er bygd inn i fjellhyllen

I sommer åpner Kongeparkens nye attraksjon «Raset». Det er en berg-og-dal-bane som er inspirert av naturen. Det melder Kongeparken i en pressemelding mandag morgen.

«Raset» er en 35 millioner kroner stor investering for parken. Over 10 000 kubikk med stein er sprengt bort fra fjellet for å gjøre plass til attraksjonen, som er spesialbygget inn i fjellhyllen.

– Nå kan vi endelig avsløre hva vi har hatt i planene så lenge, og kan avduke «Raset» den aller første i sitt slag i Norge. Dette er en viktig og stor ny satsing for våre gjester, og det vil styrke Kongeparken og Rogaland som en destinasjon, sier Lekemester og eier i Lund Gruppen Håkon Lund, i pressemeldingen.

Han mener at attraksjonen vil gi gjestene en unik opplevelse, og at de vil føle på «naturkreftene som slipper seg løs.»

70 km/t

«Raset» ble utviklet av det italienske berg-og-dal-baneselskapet Zamperla. De har designet attraksjonen med en ryggstøtte som lar både armer og bein bevege seg helt fritt.

«Raset» har en toppfart på 70km/t, skinnene er over 80m, så her reiser gjestene på over 640m bare i løpet av en tur i «Raset», ifølge pressemeldingen.

Det er plass til inntil 24 gjester, og alle over 120 cm kan prøve nyheten.

Slik beskrives attraksjonen i pressemeldingen: «Et ras har gått i gruven i fjellet. Steinene er ustabile, og gjestene er på besøk midt i gruven når Raset går. Her havner de på toppen av en av steinene som har falt ned på gruveskinnene. Dette er en attraksjon som tar det beste av karuseller med full 360 graders rotasjon, og berg-og-dal-baner med svære humper og luftige svev. Her føles det virkelig som om du skal suse opp til skyene i Rasets høye topper. »

«Raset» vil være åpent for publikum sommeren 2023