Spiller «Jens» i «Evy og alltid»: – Alle mine roller er det noe av meg i

Kim Falck er aktuell med serien Evy og alltid og filmen troll (Francisco Munoz)

Hvem: Kim Falck (39)

Hva: Skuespilleren har suksess i Netflix-filmen «Troll» og som «Jens» i NRK-serien «Evy og alltid»

– Hvordan startet skuespillerkarrieren?

– Jeg gikk et år på barneteateret da jeg var elleve, men det som egentlig startet det var at jeg så mye på film. Jeg fikk masse ideer om hva jeg kunne gjøre med et filmkamera. Jeg fortalte pappa om disse ideene i håp om at han skulle kjøpe et til meg. Jeg tror jeg var tolv år da pappa ba meg gå ut for å se hva som lå på trappen, der var det et kamera. Med kameraet prøvde jeg å realisere disse ideene, det var ikke så lett som jeg trodde. Med kameraet fulgte det med en fjernkontroll, jeg hadde den i hånden mens jeg sto foran kamera og stoppet og startet opptaket, jeg følte at jeg laget magi. Jeg kunne på en måte trylle med kameraet. Jeg filmet små soldatfigurer som dalte ned i fallskjermer, jeg klippet det slik at det så ut som meg.

– Når var første gang du opptrådte på scenen?

– Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det var på barneskolen. Mamma har fortalt i senere tid at hun husker en skoleforestilling jeg var med på som barn, da så hun at jeg hadde noe, et talent. Det var jeg selvfølgelig ikke bevisst på selv.

– Hvordan forberedte du deg til rollen din «Jens» i Evy og alltid?

– Det var i dialog med regissørene Arild og Silje, vi leste manuset og prøvde å forstå det. Så kastet vi litt ball fram og tilbake for å bli kjent med karakteren.

-Kjenner du deg igjen i «Jens»?

– Jeg tenker at alle roller jeg spiller er det noe av meg i. Ofte har rollen sider ved personligheten som jeg ikke har utforsket dypere i meg selv tidligere. Da må jeg gå til de stedene i meg for å bedre forstå. Hvis en rolle har sider som oppleves veldig fremmed leter jeg etter andre erfaringer fra mitt eget liv, for å «tappe» inn på en energi som jeg tror kan ligne.

– «Jens» har blitt en populær karakter, kan du skjønne hvorfor?

– Vi har lekt en del med humor, og sett hvor langt vi kan strekke strikken på hans personlighet. Der har jeg fått mye hjelp fra Arild, Silje og Malene som spiller Evy.

– «Evy og alltid» foregår i Sandnes nær hjembyen din Stavanger, var det noe spesielt med det?

– Ja absolutt! Jeg føler meg heldig og takknemlig som får bli med på å være kreativ i hjemtraktene, jeg har brukt tid med både gamle og nye venner, og skapt fine øyeblikk sammen. Jeg har alltid vært veldig glad i disse områdene, nå har den gleden bare blitt større.

– «Både Evy og alltid» og «Troll» har hatt stor suksess, hvordan føles det?

– Det er hyggelig og få vært med på noe som så mange bryr seg om, det er jo litt surrealistisk. Jeg hadde ikke noen store forventninger, jeg hadde det så fantastisk i prosessen at suksessen for meg allerede var der. Å se regissørene komme opp fra monitor med tårer i øynene, den kjærligheten de har for det de jobber med, at jeg kan ta en del av det er en form for suksess for meg.

– Du er også filmskaper, har du noen planer på den fronten?

– Ja, men utfordringen er at skuespillerkarrieren bare drar meg inn. Jeg gleder meg absolutt til dagen jeg også skal jobbe som regissør.

– Hvem inspirer deg som skuespiller?

Det er en som inspirer meg veldig, musikkprodusenten Rick Rubin. Hans tilnærming til kunsten og livet begeistrer meg.

– Hvilken rolle har vært mest utfordrerne og spille?

– Meg selv i hverdagen syn t es jeg er veldig utfordrende.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Akkurat nå er det boken jeg leser for øyeblikket, «The creative act: a way of being» av Rick Rubin. Den gir meg en slags ro.

– Hvem var din barndomshelt?

– Det må være bestefar, han har alltid vært mye til stede for meg.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Møter med mennesker, og oppleve gode møter gjør godt. Både på jobb, med venner og familie. Det kan bare være små ting. Denne samtalen mellom meg og deg, for eksempel.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Rick Rubin! Han som har skrevet boken jeg leser nå. Jeg tror han ville hjulpet meg å akseptere situasjonen, altså akseptere tilværelsen ved å stå fast i heisen.

– Hva gjør du når du skeier ut?

Det å være med på et intervju som dette er på en måte en utskeielse for meg.