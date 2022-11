41 fikk mobilbot

Onsdag klokken 16.46 melder politiet at det har vært kontroll på Motorveien ved Auglendstunnelen.

22 sjåfører har fått bot for mobilbruk under kjøring og tre personer for manglende beltebruk.

#Stavanger: E39 ved Auglendstunnelen har politiet hatt en trafikkontroll. Det ble utferdiget 22 forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon og tre personer fikk gebyr for manglende beltebruk. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 9, 2022

Også i går ettermiddag, var politiet på plass ved Auglendstunnelen. Da ble 19 bøtelagt for bruk av mobiltelefon under kjøring og en person for manglende bilbelte.

En person ble også anmeldt for å nekte å vedta forelegget.

