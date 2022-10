Høyre-uro for sykehjemmene: - Det blir mye, mye vanskeligere

– Dessverre bekrefter kommunedirektøren det som jeg fryktet. Dette får veldig store økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune og det gjør meg veldig bekymret, sier Sissel Knutsen Hegdal (H) til RA.

Lørdag skrev RA at Høyres Sissel Knutsen Hegdal vil ha ordførerens svar på hva konsekvensene blir for Stavanger etter at Regjeringen fjerner all ny statlig støtte til sykehjem og omsorgsboliger i foreslått statsbudsjett.

I regjeringens forslag til statsbudsjett fjernes alt av investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjem og omsorgsboliger. «Regjeringen foreslår ingen nye tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og dermed ingen nye forpliktelser for framtidige budsjettår,» står det i forslaget.

Grovt oppsummert bidrar staten med rundt halvparten av byggekostnadene for sykehjem og omsorgsboliger.

Det er forventet 295,8 millioner kroner i økte utgifter på drift utover det som er budsjettert ved utgangen av året, melder kommunedirektør Per Kristian Vareide i den siste tertialrapporten.

Kommunedirektøren: – Kan få dramatiske konsekvenser

Tirsdag formiddag tok Hegdal opp investeringstilskudd i et formelt spørsmål i kommunalutvalget. Hegdal stilte følgende spørsmål til Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap):

1. Kan ordfører redegjøre for hvilke konsekvenser (finansiering, framdrift o.l.) bortfall av investeringstilskudd fra Husbanken vil ha for de planlagte prosjektene for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Stavanger kommune?

2. Hvilken betydning for gjeldsgraden til Stavanger kommune vil det ha dersom dette punktet i forslag til statsbudsjett blir vedtatt?

Sissel Knutsen Hegdal, gruppeleder i Stavanger høyre og ordførerkandidat, og John Peter Hernes (H) på kommunalutvalgsmøtet tirsdag formiddag. (Stein Roger Fossmo)

Kommunedirektør Per Kristian Vareide svarer at det fremdeles er uvisst om bortfallet av statlig støtte er varig eller kun vil gjelde for 2023.

– Vi vet ikke om det er en ordning for 2023 eller om den er varig. Men det vi vet er at det vil være enorme behov de neste 15–20 årene. Det vil ha dramatiske konsekvenser hvis denne ordningen fortsetter mer enn ett år.

Bortfallet i støtten vil være på 40 millioner kroner. Han bekrefter at dette setter planlagte prosjekter i fare.

– Vi vet at demografien og utviklingen i befolkningen kommer til å tilsi at vi skal både bygge sykehjem, omsorgsboliger og det at staten nå trekker seg fra det samarbeidet vi har hatt i mange år, er svært alvorlig, sier Sissel Knutsen Hegdal.

At staten fjerner tilskuddsordning, vil gi direkte konsekvenser for kommunenes evne til å tilby kjernetjenester til innbyggerne etter behov, mener hun.

– Jeg er veldig overrasket over at staten velger å trekke seg på et så viktig punkt som går på at kommunene skal sørge for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og avslapning for de som har behov for det. Vi har allerede startet prosessen med at vi ønsker en demenslandsby med 160 plasser og tilrettelegging for små boenheter. Det er klart at det å realisere dette hvis staten ikke jobber på lag med oss, er en utfordring. Vi skal jobbe hardt, men det er klart at det blir mye, mye vanskeligere.

Hegdal håper at det vil bli gjort endringer investeringstilskudd fra Husbanken i endelig statsbudsjett.

– Hvis det ikke er en økning i rammetilskudd, vil jeg tro SV vil stille tøffe krav om, men det er usikkert. Jeg håper inderlig at det blir reversert i forhandlingen om statsbudsjett og at det ikke blir det endelige resultatet. Blir det det, vil det kreve veldig mye av Stavanger kommune, som er i en situasjon som allerede er alvorlig. Det har skapt en stor usikkerhet og det er ikke bra i det hele tatt.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ønsker ikke å gi en kommentar utover det kommunedirektøren har sagt.

---

FAKTA

Utregning av investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger.

Stavanger kommune er i et pressområde, og kan få støtte på inntil 45 prosent av totale anleggskostnader (dvs. inntil 1.770.000 kroner) per boenhet i omsorgsbolig (uten lokalt produksjonskjøkken) og inntil 55 prosent av totale anleggskostnader (dvs. inntil 2.278.000 kroner) per boenhet i sykehjem/ institusjon med produksjonskjøkken.

Kilde: Stavanger kommune, Økonomi og administrasjon.

---