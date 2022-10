Droner stengte luftrommet over flyplassen - nå trappes beredskapen opp

Like før helgen og i helgen kom det inn meldinger til politiet om droneobservasjoner ved prosessanlegget på Kårstø. Observasjonene av droner ble gjort fra flytårnet på Stavanger lufthavn, Sola.

Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Sakene er under etterforskning. Vi spiller på de ressursene vi har tilgjengelig, både internt og eksternt. Det er ingen som er mistenkt for forholdene, sier Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Prosessanlegg i Nord-Rogaland har en nøkkelrolle i transporten og behandlingen av gass og kondensat.

Petroleumsanlegget Kårstø Kårstø 20221004. Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

Politihelikopter bistår

Politiet har, med bistand fra Heimevernet, hatt styrket beredskap ved gassprosessanlegget på Kårstø i en periode.

– Nå bidrar også politihelikopteret i dette arbeidet. Tilstedeværelsen av helikopter er et ledd i beredskapsarbeidet, sier Revheim.

Politiet har lenge vært tydelige på at vi samhandler med ulike aktører, både internt og eksternt, da vi har en skjerpet beredskap i forbindelse med den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj på hvilke tiltak vi gjør, men det er naturlig at vi spiller på de ressursene som er tilgjengelige – for å forebygge uønskede hendelser og skape trygghet. Det er ikke ensbetydende med at det er pågående trusler i vårt område, sier seksjonslederen.

Avinor: – Har flere sikkerhetsbarrierer

Avinor Sola kan ikke utdype noe om sine sikkerhetsrutiner ved droneaktivitet.

– Vi tar alle hendelser som forstyrrer flytrafikken på alvor, og vi anmelder alle mistanker om ulovlig dronebruk i luftrommet rundt lufthavnene. Avinor har flere sikkerhetsbarrierer som vi benytter ved slike situasjoner som i går, men vi kan dessverre ikke gå i detalj rundt disse eller planverk vi har i forbindelse med slike hendelser, sier Ailin Berntsen, sikkerhetssjef ved Stavanger Lufthavn.

All flytrafikk til og fra Sola lufthavn og Haugesund lufthavn på Karmøy ble søndag kveld stanset i en time. Det etter observasjon av droner fra et fly som tok av fra Sola flyplass.

– Jeg kan bekrefte at det er observert en drone. Den ble observert av et fly som tok av. Da stenger vi umiddelbart luftrommet som et sikkerhetstiltak, fram til politiet og flygelederne sammen vurderer at situasjonen som under kontroll. Politiet er nå ute og søker etter dronen og droneoperatøren, sa pressetalsmann i Avinor, Harald Kvam, til VG klokken like over klokken ni søndag kveld.

Hendelsen i går på Stavanger lufthavn er nå overlevert til Sør-Vest politidistrikt som etterforsker saken.

Politiet ønsker tips

Sør-Vest politidistrikt etterforsker fortsatt droneobservasjoner langs hele den norske sokkelen, samt observasjoner gjort over kritisk infrastruktur innenfor eget geografiske ansvarsområde. Politiet har, som kjent, fått inn en rekke meldinger om dette – både til havs og på land.

– Alle meldinger om droneobservasjoner på norsk sokkel eller i nærhet av kritisk infrastruktur blir etterforsket av politiet.

Sør-Vest politidistrikt har fått ansvaret for etterforskningen av samtlige observasjoner på norsk sokkel, i tillegg til observasjoner i vårt ansvarsområde på land.

– Etter ulike undersøkelser har vi konkludert med at flere av hendelsene ikke dreier seg om mistenkelig droneaktivitet, eller at meldingene ikke inneholder nok informasjon til å iverksette ytterligere undersøkelser. Det er viktig for oss å presisere at vi tar alle meldinger og tips om droneobservasjoner på alvor, og oppfordrer publikum til å melde fra dersom en er usikker på om hva som observeres. Ta gjerne bilder/film, dersom dette er mulig, sier Revheim.

Sør-Vest politidistrikt ber om forståelse for at vi ikke kan gi ytterligere detaljer om det pågående etterforskningsarbeidet.

Økt beredskap

Forrige uke ble to russere pågrepet, siktet for å ha fløyet droner i Norge. Siktelsene er uavhengige av hverandre.

En spesiell bestemmelse gjør det ulovlig for russiske borgere med all type flyaktivitet her i landet. Bestemmelsen trådte i kraft etter at Russland hadde invadert Ukraina sist vinter.

Den siste tiden er det gjort en lang rekke observasjoner av ukjente droner ved oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.

PST har bedt folk om å tipse dersom de ser noe mistenkelig.

Søndag melder PST at de har fått en rekke nye tips det siste døgnet etter oppfordringen.

Norwegian-fly Sola 20201027. Norwegian-fly stod parkert på rekke og rad på Stavanger lufthavn Sola søndag kveld. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

5 kilometer

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn 5 kilometer fra flyplasser.

– Det er ganske vanlig med droneobservasjoner rundt norske flyplasser, sier Kvam til TV 2.

Den siste tida har oppmerksomheten rundt slik aktivitet blitt kraftig skjerpet. Kveldens hendelse føyer seg inn i rekken av innmeldt droneaktivitet i Norge den siste tiden. Blant annet er det oppdaget to tilfeller i nærheten av Kårstø-anlegget i Tysvær, samt flere tilfeller i Nordsjøen, skriver NTB.





Drone Illustrasjonsfoto (Geir Olsen/NTB)