- Mange er ufrivillig kunder til moderne slaveri

– Kanskje du går for moren som flykter fra Ukraina og som står i fare for å bli offer for menneskehandel, sier Kristin Hovin Thorsen i en appell.

Marsjen har vært et årlig arrangement i Stavanger siden 2014, og legges til lørdagen nærmest den britiske antislaveri-dagen, som er 18. oktober.

Etter vedtak i det britiske parlamentet innførte Storbritannia fra 2010 en Anti-Slavery Day for å rette fokus mot og øke bevisstheten om moderne slaveri, og for å vise behovet for at mange individer og organisasjoner engasjerer seg i arbeidet for endring.

Kristin Hovin Thorsen holdt appell i forbindelse med den globale Walk for Freedom-markeringen i Stavanger. (Mari Wigdel)

[ Norge bør innføre en antislaveri-dag ]

Lørdag klokken 13 gikk en gruppe mennesker på rekke gjennom Stavanger i stillhet for å bevisstgjøre folk om slaveriet i vår samtid.

(Mari Wigdel)

En av dem var Øystein Eiane. Han ble invitert med på markeringen i går, og før han bestemte seg for om han ønsket å bli med, leste han seg opp på emnet. Da merket han at engasjementet vokste.

– Jeg går i denne marsjen for å synliggjøre moderne slaveri, for å vise at det finnes og at det er mer vanlig enn vi tror. Jeg blir veldig rørt og sjokket over hvordan verden er, sier han.

Øystein Eiane har et voksende engasjement for arbeidet mot moderne slaveri. (Mari Wigdel)

– Brenner for at mennesker skal oppleve et liv i frihet

Kristin Hovin Thorsen har vært frivillig i A2, den internasjonal organisasjonen som står bak markeringen, som i åtte år og har et brennende engasjement for å motvirke at mennesker blir frarøvet friheten sin.

– Jeg trodde slaveri, tilhørte historien. Å høre at så grove menneskerettighetsbrudd skjer i dag, og at vi i Norge er ufrivillig kunder for det i måten vi handler og lever på. Det ønsker jeg ikke å være, og jeg tror det er mange som ikke ønsker å være det. Derfor er det viktig å være klar over det sånn at man kan unngå det. Jeg brenner for menneskerettigheter og for at mennesker skal oppleve et liv i frihet, sier hun til RA.

Kristin Hovin Thorsen holdt appell ved årets markering. (Mari Wigdel)





---

Fakta: Moderne slaveri

- Moderne slaveri er i dag en voksende menneskerettighetsutfordring og blant de mest alvorlige menneskerettighetsbrudd.

- Et av fire ofre for slaveri er barn.

- Kvinner og jenter er uforholdsmessige utsatte og utgjør over 70 prosent av ofrene, med spesielt sårbarhet når det gjelder tvangsarbeid i den kommersielle sexindustrien.

- Migranter er blant de mest sårbare arbeidstakere i verden. De kan være i risiko for ulike former for tvang både i forbindelse med rekrutteringen, i transittfasen og under arbeid i ankomstlandet. Irregulære migranter uten oppholds- og arbeidstillatelse i ankomstlandet er spesielt sårbare for utnyttelse.

- Det finnes ingen global enighet rundt definisjonen av moderne slaveri i dag, men de senere årene har det vært en utvikling på dette området og i dag forstås «moderne slaveri» som en paraplybetegnelse som viser til ulike situasjoner hvor personer utsettes for grov utnyttelse, hvor de blir kontrollert gjennom maktmisbruk, trusler og vold, og ikke er frie til å forlate situasjonen.

- Tvangsarbeid, menneskehandel, de verste former for barnearbeid, og tvangs-ekteskap er ulike former for utnyttelse som inngår i denne ikke-juridiske betegnelsen, som beskriver fellestrekkene ved de ovennevnte juridiske konseptene.

- Moderne slaveri må utryddes hvis verden skal kunne nå FNs bærekraftsmål.

Kilde: Regjeringen.no

---

