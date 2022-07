Metropolis: Follies Sommercamp er i år halvert fra åtte til fire uker

Follies Sommercamp som arrangeres i disse dager på Metropolis i Stavanger sentrum er støttet av Stavanger kommune i form av Barnas sommer. Marius Espeland, teatersjef i Follies barne- og ungdomsteater, mener det er fantastisk at Follies Sommercamp er et gratis kulturprogram for ungene, men er samtidig lei for at ukene med sommercamp i år er halvert. Ifølge Espeland er det flere barn som kunne trengt tilbudet og sikter til at tilbudet er svært populært.

– De to siste årene har vi hatt åtte uker med sommercamp for ungene her på Follies Sommercamp og allerede da har det vært mange som ikke har fått plass. I år har vi bare fire uker. Vi har ikke reklamert noen ting i år og allikevel er det rundt hundre stykker som ikke har fått plass. Det synes vi er veldig trist, sier teatersjef i Follies barne- og ungdomsteater Marius Espeland til RA.

Marius Espeland er organisasjonsleder og instruktør på Follies Sommercamp (Maria Aamodt )

RA har snakket med rådgiver i Stavanger kommune, Kjerstin Ropeid, som sier dette om halveringen av antall uker på Follies Sommercamp:

– Follies Sommercamp er et av de mange, kjempegode tilbudene i Barnas Sommer som når bredt og som vi er veldig glad i. De er svært inkluderende, så jeg forstår det godt at Follies kunne tatt inn flere barn, sier Ropeid til RA.

– Stavanger kommune har satt av sju millioner til gratis ferieaktiviteter til barn og unge. I fjor fikk alle kommunene et statstilskudd på 14 millioner, da søkte vi om det, og fikk ca. 14 millioner – vi hadde da mye mer penger. Når vi har hatt søkere har de fleste fått inntil to uker. Vi hadde en liten rest igjen og da utvidet vi Follies sitt tilbud til fire uker. Innenfor den rammen skulle vi selvfølgelig ønske at vi kunne gitt alle de ulike tilbudene flere uker, men for å gi en bredde i tilbudet av Barnas sommer, og for at vi skal ha tilbud i forskjellige deler av kommunen så er det sånn det har blitt, utdyper Ropeid.

Egne ungdommer i Sommerjobb

– Det er ikke bare ungene som får et tilbud her – vi gir også ungdommer sommerjobb som instruktører. Det er ungdommer fra vårt eget Follies barne- og ungdomsteater som er instruktører. I tillegg til Daria som er flyktning fra Ukraina. Det er litt ekstra kjekt for vår del at hun har kommet inn. Hun var skuespiller i Kyiv, har skuespillerutdanning og har spilt i en rekke filmer og TV-serier. Hun hadde altså en stor skuespillerkarriere før hun måtte flykte, forklarer Espeland.

Daria Egorkina er til vanlig skuespiller i Kyiv, men nå jobber hun instruktør for ungene ved Follies Sommecamp på Metropolis (Daria Egorkina)

Ulikt opplegg hver dag

Sommercampen på Follies tar inn 20 nye barn i alderen 10-16år hver uke i ukene 26, 27, 28 og 29. De 20 ungene som er der i en uke kommer innom hver ukedag i 7 timer. Ungene får gratis frokost når de kommer til Metropolis klokken 07.30 og senere på dagen får ungene gratis, varm lunsj.

– Første dagen handler om å bli kjent, og da er det masse teaterleker. Teater er det vi i hovedsak holder på med. Dag nummer to tar vi det et steg videre med kostymer i tillegg til litt foto. Onsdag og torsdag får vi en gjest på besøk, og da får vi som regel inn en kjendisgjest. Denne uken er det skuespiller Torbjørn Eriksen og Kristian Arntsen, som spiller Kissa Nissemann i «Barnas Store Julerevy». Gjestene lager et lite opplegg hvor ungene skal få leke litt med dem. Vi har forskjellige gjester hver uke, så det blir åtte forskjellige gjester i år. Fredagen er på en måte festdagen. På fredagen er det stasjoner hvor ungene skal innom quiz, skuespill med manus, dans og foto hvor de skal få framkalle et bilde hver i mørkerommet i kjelleren, forklarer Espeland om opplegget.

Andre gjester som ungene på Follies Sommercamp skal få besøk av er blant annet den lokale skuespilleren Ole Christoffer Ertvaag og rapartisten Tore Pang.

– Lager ungene noen slags forestilling eller framfører noe av det de har gjort på Sommercampen?

– Hver dag viser barna fram noe av det de har lagd. Akkurat nå får ungene rote litt i kostymene våre. De skal lage en karakter ut ifra kostyme de har valgt, også skal de lage et lite skuespill som de viser fram for de andre. Instruktør Ariana «Grandis» Salte (16) skal intervjue ungene mens de er i rolle. Siste dagen skal ungene blant annet vise dansen de har lært, og et annet skuespill de har lært. Hver dag er det på en måte litt framføring, sier Espeland.





Myrna Norland (10) har tatt på seg kostyme og går inn i rollen som "diskodanser"

Maja Indrelid (12) har gått inn i rollen som "Marie" som eier et oljefirma

Isa Kassandra Glendrange (11) har blitt noen år eldre og spiller rollen som pensjonist.