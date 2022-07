Naturvernforbundet med lavterskeltilbud for barnefamilier ved Mosvatnet

Erik Thoring er daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland og forteller om hvordan sommerarrangementet rundt Mosvatnet ble til:

– Selv har vi hatt et ønske om å holde åpent her på Mostun natursenter i lang tid. Under normale omstendigheter er det altfor lite folk til at vi kan gjøre dette noenlunde lønnsomt. For tre år siden ville Stavanger kommune gi et tilbud til barn som ikke har mulighet til å reise på sommerferie. Da la kommunen ut et forslag som vi i Naturvernforbundet kunne søke på – det gjorde vi. Vi fikk med det økonomisk støtte, sier Thoring til RA.

– Det er nok et ønske fra kommunen om å skape bevissthet rundt naturen og skape glede ute for barn. Unger som får oppleve naturen tidlig vil kanskje også bli bedre til å ta vare på den. Man vet jo selv at naturopplevelsene man har som barn setter spor. Her kan barn komme og kanskje få en slik opplevelse, legger naturveileder Ellinor Madland i Naturvernforbundet Rogaland til.





Ulike aktiviteter

Hos Naturvernforbundet ved Mostun natursenter kan ungene blant annet ta del i en hinderløype hvor barna følger en historiefortelling:

– For eksempel er det et balanse-tau hvor det er en elv ungene må bevege seg over. Ungene lever seg veldig inn i det, forteller Madland til RA.

– Vi arrangerer også naturbingo hvor ungene skal løpe rundt å finne ulike arter. Her finnes det ulike vanskelighetsgrader med tanke på alder på ungene. Aktivitetene er for barn rundt tre år og opp til tolv år, fortsetter Madland.

Gjennomfører man tre oppgaver vinner man en medalje (Maria Aamodt)

Mali (3) og Henry (4) tar del i inneaktiviteten hvor aktiviteten er å klippe, lime og tegne et helt eget fantasi-insekt.

Mali Kolset (3) og Henry Kolset (4) koser seg med inneaktiviteten hos Mostun natursenter (Maria Aamodt )





Del av et større samarbeid

I tillegg til aktivitetene hos Mostun natursenter finnes det også oppgaver å hente ut hos Kunstmuseet og Mosvangen Camping ved Mosvatnet helt fram til 17. august. Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim er også del av samarbeidet, og tilbyr gratis aktiviteter for barn gjennom sommerferien fram til 14. august.

Positive tilbakemeldinger

– Hvordan opplever dere tilbakemeldingene på dette tilbudet?

– Tilbakemeldingene har vært veldig positive. Det virker nesten som ungene går inn i oppgavene med dødsforakt, ler Thoring.

– Når ungene får medalje for tre fullførte oppgaver får de stjerner i øynene. Ungene lyser i hvert fall opp når vi forteller at man kan vinne enda større premier om man fullfører alle oppgavene, sier Madland.

– Vi opplever samtidig en økning i besøkende her på Mostun natursenter som kommer innom og tar seg en kaffe og en vaffel. Senteret ligger midt i naturen. Her er det jo fullt av liv med fugler, svane- familier og stokkender som vagger rundt. Det er skikkelig koselig å sitte her, legger Erik Thoring til.