Nordic Edge til USA

Nordic Edge skal knytte smarte byer og selskaper i Norden og USA tettere sammen på verdens største kultur- og teknologifestival South by Southwest (SXSW).

Nordic Edge Cross-Atlantic som arrangeres på SXSW 18. mars, skal bidra med et solid digitalt innhold til den etablerte festivalen i Austin, Texas.

Internasjonale klimamål

– Vi skal levere en digital møteplass der foredragsholdere fra Norden og USA utveksler erfaringer og ambisjoner for å nå internasjonale klimamål, sier leder for Nordic Edge Expo, Karine Næss Frafjord.

Konferanseprogrammet tar utgangspunkt i markedsmulighetene som oppstår når det internasjonale samfunnet skal nå ambisiøse klimamål innen 2030.

– Publikum får presentert de utfordringer og mål som offentlig sektor står ovenfor når de skal omstille til mer bærekraftige samfunn. Vi vil synliggjøre innovative nordiske bedrifter som har levert produkter og tjenester til offentlig sektor i Norden, sier Næss Frafjord.

– Unik mulighet

Det er første gang Nordic Edge er en del av det offisielle programmet til SXSW, og deltakerne spenner bredt fra både myndigheter og private bedrifter fra både USA og Norden.

– Dette er en unik mulighet til å vise det nordiske teknologimarkedet fram for hele USA og resten av verden. Målet er å levere en konferanse og møteplass som vil resultere i langsiktige relasjoner mellom privat og offentlig sektor i Norden og USA innenfor smarte og bærekraftige byer og samfunn, sier Karina Lavik, prosjektansvarlig for Nordic Edge Cross-Atlantic.

Astrup: – 2020-tiåret må være tiåret for handling

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup bidrar også under Nordic Edge Cross-Atlantic. Han vil utdype hvilket potensial den grønne omstillingen kan ha for nordiske bedrifter.

– Verden er foreløpig ikke i rute til å nå 2030-målet. Det går fremdeles ikke raskt nok, og koronapandemien kan true målet ytterligere. 2020-tiåret må være tiåret for handling. For meg er det åpenbart: bærekraft, digitalisering og innovasjon er knyttet sammen. Det er spennende at man presenterer dette på verdens største teknologikonferanse, og jeg håper det baner vei for nordiske løsninger til hele verden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Fakta South by southwest:

South by Southwest (SXSW) har siden starten i 1987 vokst, fra å være en ren musikkfestival, til å bli en storskala internasjonal arena for musikk, film og teknologi. Det er trolig den største konferansen i sitt slag i verden, med over 500.000 deltakere i 2017. Festivalen er en viktig arena for nettverksbygging innen en rekke bransjer, også for de mange selskapene og aktørene som deltar fra Norge.

Nordic Edge Cross-Atlantic er et samarbeidsprosjekt mellom Nordic Edge, Nordic Innovation, Innovasjon Norge her hjemme og i USA, det norske konsulatet i Houston og det Nordiske nettverket av smarte byer som består av 24 byer på tvers av regionen.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, klima og miljøminister Sveinung Rotevatn, Jeanne Holm, Deputy Mayor av Los Angeles og William Fulton, forfatter av seks bøker om urban byutvikling er blant talerne på Nordic Edge Cross-Atlantic.

