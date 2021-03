Menn siktet for seksuell omgang med barn

To menn i begynnelsen av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år etter en hendelse i Sandnes i helgen. Den ene mannen er også siktet for voldtekt, skriver TV2.

Både de to mennene og de to jentene skal ha kjent hverandre fra før, men mennene og jentene skal ikke ha kjent hverandre, forteller politiadvokat Christine Kleppa til RA.

– Begge mennene er avhørt. Den ene mannen er løslatt med besøksforbud mot jentene. Den andre mannen blir framstilt for varetektsfengsling onsdag, sier Kleppa.

Sistnevnte er også siktet for voldtekt.

Mennene er ikke kjent for politiet fra før.

Jentene ble avhørt på barnehuset søndag.

Skjedde i en leilighet

Hendelse skal ha skjedd i en leilighet i Sandnes. Leiligheten tilhører én av de siktede mennene.

I forkant traff mennene jentene ute i Sandnes sentrum. Senere påtraff en sivil politipatrulje jentene utendørs.

– Politiet tok kontakt med jentene fordi det var natt til søndag og de er mindreårige. Da forklarte jentene hva som hadde skjedd, sier politiadvokat Kleppa.

Politiet har gjort undersøkelser i leiligheten.

