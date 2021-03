– Det er overveldende. En stor ære

– Det har blitt laget teater av Vamps musikk en gang før. Men det som tente oss denne gangen var at dette ikke er en vanlig teaterforestilling, men heller mange små noveller hvor sangene våre blir satt i et helt annet lys. Nå blir det en teaterkonsert med «noko attåt», og det tente oss litt. Og selvfølgelig det at de ville ha oss med på scenen. Det var helheten og de gode tankene bak som gjorde det interessant for oss, sier Øyvind Staveland i Vamp om det premieklare stykket «Våken drøm – Vamp i teatret».

For som han påpeker blir dette en litt annerledes teaterkonsert. Selve bandet er med på scenen, men det er skuespillere ved Rogaland Teater som står for det meste av vokal. Stykket har ikke én lang historie, men er satt sammen av mange små, individuelle historier, hvor man følger menneskets historie ved hjelp av Vamps låter.

– Hva tenker du om at noen ville lage en forestilling med deres låter?

– Det er overveldende. Det er en stor ære. En kan nesten ikke tenke for mye på det, for da blir en så rørt at en nesten ikke klarer å spille. Vi føler oss veldig beæret, og tenker at det er den beste jubileumspresangen vi kunne fått, sier Staveland om bandet som fyller 30 år i år.

Egen fantasiverden

I løpet av de siste 30 årene har bandet opplevd mye, men de hadde aldri trodd de skulle stå på en teaterscene på denne måten.

– Nei, vi hadde ikke trodd vi skulle få spille i vårt eget teaterstykke og vår egen fantasiverden. Det som gjør det ekstra gøy er at en gjør noe i forbindelse med jubileet som en aldri har gjort før. Vi ser oss ikke tilbake, men framover, sier Vamp-veteranen til RA.

Stykket «Våken drøm – Vamp i teatret» har premiere på Hovedscenen på Rogaland Teater 10. mars. På scenen er skuespillerne Rikke Westerlund Lie, Ragnhild Tysse, Cato Skimten Storengen, Espen Hana og Mareike Wang, i tillegg til alle musikerne i Vamp.

Staveland sier det er litt annerledes å stå på en teaterscene enn på en konsertscene, blant annet fordi man må følge overganger og manus på en annen måte.

– Under pressevisningen så det ut som om du var veldig «inne i rollen»?

– Ja, en må jo det! En må bare krype inn i det. Vi lærer jo veldig mye i et fag vi vanligvis ikke bruker. Vi står også på en scene, snakker til publikum og viser oss fram, men dette er på en helt annen måte. Så nå går vi bare rundt og smiler. Både fordi vi har det fantastisk, men også fordi vi får jobbet igjen. Det har vært et veldig rolig år. Vi har fått utnyttet tiden godt ved å øve og lage plate, men det er noe med det å være i et team som skal nå et mål sammen. Det har vært helt fantastisk så langt, sier Staveland til RA.

Øyvind Staveland på scenen. (Tone Helene Oskarsen)

Staveland sier både han og resten av bandet synes det er gøy å være med på scenen.

– Kombinasjonen av å stå på en scene og være med på en forestilling, samtidig som du får sett deg selv litt utenfra i og med at det er andre som synger... Det er en vinn-vinn situasjon, sier Staveland.

Under teaterkonserten spilles 23 av Vamps låter. Noen kjente, og noen mer ukjente.

– Det blir kontrast på kontrast. Jeg tror publikum vil få høre sanger av Vamp de aldri har hørt før. Og det er jo en lykke for oss, at de låtene endelig kan bli brukt, sier Staveland til RA.

Noe å tygge på

Regissør Yngve Sundvor forteller at ideen til det hele kom fra teatersjefen i Haugesund.

– Jeg syntes det hørtes veldig spennende ut å finne en måte å blande teateruniverset med musikkuniverset. Det ble klart ganske tidlig at vi kun skulle ha musikk, ikke replikker, og derfor har vi plukket ut låter vi mener har et dramatisk potensial. Vi ville ikke lage det som en musikal, men heller som små noveller, hvor det er ulike enkeltskjebner i ulike tidsperioder. Vi har på en måte prøvd å lage en fortettet historie som ikke trenger ekstra ord, sier Sundvor.

Han synes det er supert å ha bandet med på scenen, og han beskriver Vamps låter som god litteratur.

– Tekstene er skrevet av folk som bruker livet på å skrive lyrikk, og da får en ting som har flere bunner i seg. Du får litterære bilder som ikke dukker opp i vanlig popmusikk. Det er en dybde, det skaper ettertanke og det ga meg stort rom å handle i. Her finnes det noe å tygge på, og da er det interessant med én gang, sier Sundvor til RA.

Han lover mye «trøkk» når publikum får se bandet og skuespillerne på scenen, og han mener «trøkket» blir desto større av at det ligger en historie i låtene.

– Hvordan har det vært å få være så kreativ med kostymer, masker og låtene?

– Jeg har jo gått gjennom katalogen noen ganger for å finne låter jeg tror har potensial. Så har jeg plassert det i en tid og sammenheng som jeg tror kan bli en historie. Det var mye å velge i, og det var ikke akkurat gjort på én dag, sier regissøren.

Var nervepirrende

Espen Hana og Mareike Wang er to av skuespillerne som er med i teaterkonserten, og de mener også dette er en ny måte å gjøre teaterkonsert på.

– Teaterkonserter har liksom blitt en greie på Rogaland Teater, men dette er en ny måte å gjøre det på i og med at bandet er med og det er en historie i hver låt, sier Wang.

– Jeg synes det er veldig spennende. Og utfordrende, må jeg si. Akkurat nå er det mest utfordrende å få koreografien på plass og å få kroppen til å virke som den skal, legger Hana til.

Espen Hana på scenen under framføring av «Månemannen». (Tone Helene Oskarsen)

Under teaterkonserten er det hovedsakelig skuespillerne som står for vokalen. Så hvordan er det egentlig å synge Vamp for Vamp?

– Det er litt svett, når du vet at vokalistene står på scenen med deg. Men også veldig kjekt, og de har vært enormt støttende og åpne. Så egentlig har det gått veldig «smooth». Det er jo en fjær i hatten for dem. De har jo sine utfordringer med å plutselig være teaterskuespillere, så jeg tror alle var litt nervøse på hver sin kant i starten. Men nå har vi smeltet sammen, sier Hana.

– Det har vært litt viktig å gjøre sangene «våre», og det synes jeg var litt nervepirrende i starten. Hadde det vært noen andre som sto på scenen, som ikke er Vamp og ikke har sangene originalt, så hadde man kanskje følt seg litt friere. Men nå skal vi synge på vår måte med dem som allerede har en veldig bra versjon av låten. Så det var litt nervepirrende, sier Wang.