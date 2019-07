Gladmaten skriver på sine nettsider at i år er det 150 utstillere på matfestivalen. Gå inn på nettsidene deres for å se en utfyllende liste.

– For oss som arrangører er det bare å glede seg i hjel over at området ble solgt ut før fristen for påmelding gikk ut. Det betyr at 150 utstillere plasseres på Torget og langs Vågen, i Fargegata og i Pedersgata. Både produsentene og restaurantene er enormt kjekke, vi er heldige som får alle disse på besøk. Tenk at de prioriterer å komme til Gladmat midt i ferien – det setter vi skikkelig pris på, sier prosjektleder Cathrine Selvaag.

Fem konseptområder

Utstillerne fordeles langs gatene, og i de ulike konseptområdene, slik at det blir lettere å orientere seg under festivalen.

– Smak på Norge er i enden av Strandkaien, og der samler vi norske kvalitetsprodusenter. Spiseriet som står for all servering, og bruker mange råvarer fra naboutstillerne. Går vi mot fisketorget finner vi området Blågrønt der vi har gratis matkurs for barn. Supre Fra Hage til Mage / Iver & Evne og NKL Rogaland er kursholdere. På Torget finner du gode lokalmatprodusenter. I Malt & Humle i enden av Skagenkaien samler vi norske håndverksbryggerier, mens det i Smak på Verden i Pedersgata er flere kanongode restauranter – med blant annet gresk, spansk, thai, med Los Tacos, YIPS og Hekkan Burger – ai! som vi gleder oss. Storhaug Productions er også der, det samme er Martinique. Vi satser på at det blir god stemning i området, ja, på hele festivalen, sier Selvaag.

Satser på produsenter

Alle temaområdene er med fra i fjor, men de utvikler seg fra år til år. Ifølge festivalsjef Maren Skjelde ligger det strategisk arbeid i bunn for å få opp antall produsenter på Gladmat.

– Dette er viktig for å vise mangfoldet, både i regionen og nasjonalt. Safteriet og Chili Sjokolade står på Torget for første gang, sammen med andre supre lokalmatprodusenter fra matregion Rogaland. På Smak på Norge har vi med oss 22 produsenter, det er en god økning fra i fjor, sier hun.

Utstillersiden utvikler seg hele tiden også. Noen holder stand, nye kommer til, og gamle favoritter dukker opp igjen.

– IKEA kommer tilbake som utstiller, og vi har to nye restauranter med – både Olivia på Torget og Sumo Restaurant på Hall Toll. Det er så kjekt at de bruker Gladmat til å markedsføre seg mot et stort publikum. Og så er det kjekt at Per Vervik kommer tilbake også i år – han er en stayer i festivalen og vi vet at mange gleder seg til å besøke ham, sier Skjelde.

– Kjøp med deg varer hjem

I skrivende stund er det kun én uke til riggingen starter. Festivalsjefen er spent.

– Jeg er altså så spent på hvordan skiltingen og festivalområdet til slutt blir. Får vi det så grønt som vi har håpet? Vi har jobbet ekstra med det i år, og jeg har lyst til å skryte av både Aldente kommunikasjonsbyrå og Leva Urban Design – himmel så bra de jobber! Jeg håper både utstillere og publikum blir fornøyde med resultatet. Jeg har også lyst til å minne alle på at det går an å kjøpe varer med seg hjem. Fyll opp sekk eller kjøp Gladmatnett, så sørger du for at deler av høstens matauk dekkes. Og til slutt, og dette må jeg si så mange ganger – sjekk programmet for Kokepunktet. Det skjer mange spennende ting på scenen i år, med superkjekke foredrag og kokkekamp – for å nevne noe. Jeg håper sånn at publikum synes det blir kjekt, sier Skjelde til Gladmaten.