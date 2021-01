15 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Ti nye koronatilfeller er registrert i Stavanger kommune onsdag 20. januar.

Alle ti skal ha blitt smittet av nærkontakter, ifølge kommunen.

Aldersgrupper:

* 10-19: 6

* 20-29: 1

* 30-39: 1

* 40-49: 1

* 50-59: 1

Totalt ble 637 personer testet for covid-19 i Stavanger denne dagen.

Onsdag ble det også kjent at det var registrert smitte i tre Stavanger-barnehager, og at en ansatt i hjemmebaserte tjenester hadde testet positivt for covid-19.

Fem nye tilfeller i Sandnes

I Sandnes kommune ble det registrert fem nye smittetilfeller onsdag:

* Kvinne 50-50 år (smittesporing pågår)

* Mann 60-70 år (tilreisende fra rødt land)

* Kvinne 60-70 år (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 år (nærkontakt)

* Kvinne 60-70 år (nærkontakt)