15 medlemmer i Klepp FNB melder seg ut

– Når vårt vedtak om eksklusjon overkjøres i sentralorganisasjonen kan vi ikke stille oss bak dem, sier styreleder Geir Morten Øvestad i Klepp FNB til RA.

Styret, alle listekandidater og andre medlemmer av lokallaget - til sammen 15 stykker - melder seg ut i Klepp FNB, skriver NRK Rogaland.

Utmeldingene skjer etter at hovedstyret i FNB valgte å omgjøre eksklusjonen av partiets førstekandidat i Klepp, Aina Grude Larsen.



Larsen ble på valgdagen 9. september kastet ut av partiet av FNBs lokalstyre i Klepp. Dette skjedde uten at sentralstyret var informert.

NRK Rogaland viser til en bekymringsmelding fra styreleder Øvestad hvor det går fram at «den adferd som Grude Larsen har utvist er svært lite forenelig med det å representere andre».

Grude selv, som ikke har meldt seg ut av partiet, sier til NRK at masseutmeldingen er helt uforståelig, og at hun kommer til å ta kontakt med partiledelsen sentralt.

FNB-politikeren sier imidlertid at det ikke blir noe problem å møte som eneste medlem av partiet i kommunestyret.

– Jeg representerer velgerne og vil ikke at personstriden skal tas med inn i kommunestyresalen, sier Grude til NRK.

Frode Myrhol, partileder i FNB, sitter onsdag i forhandlinger. I en tekstmelding til RA skriver han at han ikke bruker energi på folk som ønsker å trekke seg.



«De har opplagt hatt andre agendaer enn saken for å gå inn i FNB og slike folk greier partiet seg best uten. Vi ønsker å bygge dette partiet rundt folk som brenner for saken, ikke folk som prøver å ekskludere medlemmer på grunn av at de ikke liker de. Dette er et type menneskesyn som strider fullstendig mot FNB sine verdier», skriver han.



RA har vært i kontakt med Larsen som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.



Sentralstyret i FNB sendte tirsdag ut en pressemelding etter at de omgjorde eksklusjonen av Larsen. Der heter det at styret ikke har funnet grunnlag som de mener er alvorlige nok til en ekskludering av partiets førstekandidat.

– Vi oppfordrer til samarbeid, ro og fokus på politikken fremover, skrives det i pressemeldingen.

FNB fikk 5,5 prosent av stemmene i Klepp kommune, noe som ga dem to representanter i kommunestyret.

Saken oppdateres.