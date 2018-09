100ugå vil selge like mange retter som det er innbyggere i Sandnes

Rogalandsavis

Mandag startet 100ugå i Sandnes. Uken hvor størsteparten av byens serveringssteder tilbyr ulike retter for hundrelappen.

– Det er tiende gang 100ugå arrangeres, som er to ganger i året – september og februar. Første gang var i 2014. Hver gang har vi satt ny rekord i antall solgte retter. I februar ble det solgt cirka 70.000 retter. Denne gangen har vi satt oss et spesielt mål. Vi skal prøve å selge like mange 100ugå-retter som det er innbyggere i Sandnes, altså 76.328 retter, forteller Anne Paulsen, prosjektleder av 100ugå, som legges til rette av Sandnes Sentrum AS og Værtskapet i Sandnes.

Paulsen forteller at 90 prosent av byens serveringssteder er med.

50 serveringssteder er med i år.

Antallet serveringssteder øker for hver gang. Denne uken er det 11 nye. En av de 11 er Coffeeberry.

Viser seg fram med suppe

– Vi har ikke vært med før fordi Coffeeberry har vært mest kjent for kaffe. Nå har vi også begynt med egenproduserte retter, så da passet det godt å være med på 100ugå, sier daglig leder Thomas Jørgensen til RA.

For hundrelappen tilbyr Coffeeberry suppe med surdeigsbagett, smoothie og dagens svarte kaffe.

– Vanligvis koster dette 180 kroner. Vi har gode supper, som vil skiftes ut hver dag: tomat og basilikum, gulrotsuppe med chili og ingefær, kyllingsuppe og linsesuppe med squash, forteller Jørgensen, som understreker at selv om Coffeeberry nå har mer varmmat på menyen, så vil alltid kaffe stå i sentrum.

– Inntrykket vårt er at folk går ut og spiser, og så tar de kaffen hos oss. Derfor ønsket vi å tilby noe mer. Vi vil ikke være en «middagsplass», men vi ønsket å tilby noe mer til kundene. Suppe var noe som manglet i bybildet. Etter hvert skal vi også lansere toasts. 100ugå er en god måte å vise fram det nye vi har, sier Jørgensen.

– 100ugå er et kult konsept. Det skaper mye liv i byen, nesten litt sydlandsk stemning, legger han til.

Mandag var Ann Kristin Kvale, Mia Braaten og Andrea Jonassen på jobb.

– Det har gått en del suppe, ja. Og det har vært ganske travelt, sier Kvale.

Braaten tror det blir enda travlere utover uken.

Sandnes i matsentrum denne uken

Prosjektleder Paulsen forteller at «hele distriktet» kommer til Sandnes denne uken.

– Fra Stavanger til Egersund. Målet med 100ugå er å vise fram hva byen har å tilby. Hvor mange serveringssteder som faktisk finnes i Sandnes, sier Paulsen, som oppfordrer folk til å teste steder de ikke har prøvd før

Denne gang kan folk anmelde maten på 100ugå sin nettside.

– I tillegg er det konkurranse på hvem som klarer å besøke flest steder. Ta vare på kvitteringene, sier Paulsen.

