Padling har blitt folkesport i Norge. Ifølge Redningsselskapet har antall kajakker mer enn doblet seg siden 2013, men fremdeles er det de som sverger til den gode, gamle kanoen for sine eventyr. Kanoen er blant de eldste transportmidlene vi kjenner til på kloden, og de siste årene har den blitt et vanligere syn i norsk natur.

– Det har nok ikke vært den samme eksplosive utviklingen som vi har sett med kajakker, men innover i landet ser jeg mange flere kanoer på turene mine nå enn for bare noen år tilbake, sier padleveteran og sportsfisker Pål Krogvold.

Sammen med kona Laila skrev han «Kanoboka» i 1996, som ble trykket opp igjen i 2011 på grunn av høy etterspørsel.

Familievennlig farkost

En av årsakene kanoens comeback er ifølge Krogvold den store interessen for friluftsliv, blant annet inspirert av profilerte kanobrukere som Lars Monsen og Jens Kvernmo. Sommeren 2020, som de fleste av oss vil tilbringe i eget land, kan øke kanointeressen ytterligere.

Selv om kajakker er bedre skikket for lengre ekspedisjoner i grov sjø, gir kanoen deg en rekke fordeler når du er på innlandsturer.

Med en bred og stabil kano kan både barn og voksne føle seg trygge på rolige vann. Men glem aldri redningsvesten. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

– Har du barn eller kjæledyr med på tur, er kano et perfekt fremkomstmiddel, sier Krogvold. – Du sitter høyere enn du gjør i en kajakk, med bedre oversikt over omgivelsene dine. Alt av bagasje og turutstyr er lettere tilgjengelig om bord. Kano er også mye mer egnet for fisking enn tradisjonelle kajakker, og det er lettere å komme seg ut i en nødssituasjon.

Start rolig

Du trenger ikke krysse Canada – og kanskje ikke kommunegrensen heller – for å oppleve et realt kanoeventyr. Det fine med kano er hvor lav terskelen er for å leke seg, sier Krogvold.

– Folk flest i Norge bor ikke langt unna en elv eller et småvann som kan utforskes med kano. Du trenger med andre ord ikke å sette av en uke for å kunne ha minneverdige eventyr, sier han.

Krogvold og kona har padlet kano i flere tiår, og oppgir favoritter som Femundsmarka, Glomma og Haldenvassdraget. Men før du drar ut på en lengre villmarksekspedisjon, er det verdt å se etter de rolige vannene for de første turene.

– Jeg anbefaler å starte på et lokalt, vindskjermet vann som ikke er så bredt. Som fersk padler undervurderer man gjerne hvor mye vind har å si, både for fremkomst og stabilitet. Elver er veldig spennende å utforske med kano, men problemet er at du ofte ikke vet hva som venter rundt neste sving, enten det er et tre som blokkerer veien videre eller et stryk som setter nervene på prøve.

Finnes det en mer avslappende friluftsaktivitet enn kanopadling? Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Fem uforglemmelige steder å padle kano i Norge

1. Losbyvassdraget

Favoritt i Østmarka ved Oslo. Spesielt godt egnet for familier og nybegynnere. På Losby Besøksgård kan du leie kano (inkludert flytevester og tralle), som de fleste tar med til Mønevannet 1,5 kilometer unna. Området er veldig populært takket være få bæringer, enkel tilgang og tilrettelagte teltplasser, men jo lenger inn i vassdraget du ferdes, desto mindre mennesker er det. Utvider du med en lengre overnattingstur, kan du inkludere perler som Nordre Krokvannet, Tappenbergvann, Midtre Krokvannet, Søndre Krokvannet eller Grinderen. Sørg for å bestille kano i god tid.

På nett: nitor.no/losby-besoksgaard/leie-kano

2. Fjorda

Dette naturskjønne nettverket av småvann og elver i Gran kommune i Innlandet er kjent som en av landets fremste – og mest populære – padledestinasjoner. Kalles ofte for Velmunden, etter den største innsjøen i området. Fjorda byr på enkel padling og godt fiske, og er ideelt tilrettelagt for telting med familien. Oppbygde teltplasser inkluderer Overdragsla, Askimtangen, Ålbågan, Haukerævsundet og Storholmen, men det er også mulig å sette opp telt eller hengekøyer på en av de mange øyene og holmene i området. Kanoer, samt hytter med enkel standard, kan leies hos Vestland hytte og kanoutleie. Husk å ta med kart over området, da det er lett å bli forvirret.

På nett: vestland-kanoutleie.no/

3. Telemarkskanalen

En historisk padlefavoritt. Norges største sluseanlegg strekker seg mer enn 100 kilometer fra Skien til Dalen, men du trenger ikke padle hele ruta for å ha en minneverdig tur. Høydepunkter for padlere inkluderer de manuelle slusene mellom Lunde og Vrangfoss, Nautesund fuglefredningsområde og avstikkerelven Skoelva. Ferjene som farter opp og ned langs Telemarkskanalen tar også kanoer og kajakker om bord, så du kan oppleve det naturskjønne landskapet uten å måtte padle samme vei tilbake. Telemark Adventure leier ut kanoer og kajakker på Dalen og Kviteseid. Området har flere overnattingsmuligheter for de med telt, inkludert Lindeviki Kanocamp i Bandak mellom Lårdal og Straumane. Husk at du har vikeplikt for kanalbåtene når du sitter i kano eller kajakk.

På nett: www.dalenbb.com/kajak-canoe

4. Femundsmarka

I grensetraktene mellom Norge og Sverige finner du uberørt villmark, der du kan unnslippe rushet som trolig vil prege flere av de andre stedene på denne listen i sommer. På grunn av uforutsigbare værforhold på landets tredje største innsjø, er ikke selve Femunden blant de enkleste padledestinasjonene. Hele Femundsmarka, inkludert Femunden og flere tusen andre innsjøer og elver, er uansett blant Norges flotteste områder for kano og kajakk. Mange av områdene er perfekte for både korte og lange ekspedisjoner, der du kan regne med hyppige rykk i fiskestanga. Utstyr og overnatting kan leies gjennom Femund kanocamp og Langen Gjestegård.

På nett: www.femundcanoecamp.com/

www.langen-gjestegaard.no/

5. Ogna

Denne elven i Steinkjer kommune er en av Jens Kvernmos padlefavoritter. Særlig partiet mellom Hyllbrua og Støa byr på flat og deilig padling over drøyt fire timer, med sjanse for å se elg, bever, oter og et rikt fugleliv langs breddene om våren. Begynn gjerne tidlig om morgenen eller på ettermiddagen for å se landskapet fra den vakreste og mest aktive side. Underveis er det satt opp flere rasteplasser med mulighet for å tenne bål. Utstyr kan leies av Steinkjer Kommuneskoger og Ogndalsbruket KF.

På nett: www.steinkjer-kommuneskoger.no/vi-leier-ut-baater-kanoer-og-kajaker.5225893-83098.html