Verdens råeste miljøhotell?

Reise

Svart er det nye grønt! Snøhetta har akkurat tegnet ferdig forslaget til verdens første Powerhouse-hotell, like nord for polarsirkelen, ved den enorme Svartisen i Meløy i Nordland. Og resultatet er magisk på flere enn én måte. Ikke bare ser det sirkelformede luksushotellet ut som en åpenbaring og en attraksjon i seg selv. Den reflekterer også bokstavelig talt et mulig løsning på noen av miljøproblemene som er årsakene til at den populære brearmen og turistattraksjonen Engabreen stadig krymper, og trekker seg lenger og lenger opp i fjellsiden.

Dette hotellet har nemlig bokstavelig talt fascinerende ringvirkninger. Hotellet er det aller første som skal bygges etter den energipositive Powerhouse-standarden, som et såkalt plusshus, så langt nord. Overnattingsstedets årlige energibehov er i utgangspunktet 85 prosent lavere enn et moderne hotell, og det vil dessuten i løpet av 60 år produsere mer energi enn det som i sum bruke på å produsere, drifte og avhende bygget. Hotellet vil dessuten bli bygd på trepåler midt ute i den vakre Holandsfjorden, som kom på turistkartet allerede da tyske Keiser Wilhelm seilte inn her på tidlig på 1900-tallet. Byggeteknikken er inspirert nordnorske tradisjonelle rorbuer og fiskehjeller. Så kanskje hotellet burde ta tilnavnet ro-bu?

For tar du inn her, bak en av de energieffektive, store glassflatene, vil du kunne få følelsen av at hele den nordnorske, storslåtte naturen flommer inn i rommet. Glassene vil også speile naturen selv. Derfor vil bygningen – ifølge designerne – få et nesten «gjennomsiktig» preg. Arkitektene har dessuten nøye studert solinngangsvinkler gjennom hele året, for å få best mulig energieffekt. Det er også en av grunnene til at hotellet har en form som et slags solhjul, der vinduene er designet for å høste mest mulig lys og varme når solen står lavt i vinterhalvåret. I tillegg vil hotelltaket bli er dekket av lokalt produserte solcellepaneler, produsert med vannkraft som viktigste energikilde. Sommerstrålene skal kunne sørge for pluss i regnskapet selv i vintermørke måneder. Bygningen vil dessuten bli bygget og kledd i tre, for å minimere miljøbelastningen.

ILLUSTRASJON: SNØHETTA/PLOMPMOZES

Hotellet, som er tenkt å ha rundt 200 rom, er også designet slik at du både ved flo og fjære kan padle rundt under hotellet, der det også vil gå en sammenhengende brygge mellom trepålene. Og når kajakkene, båtene og annet utstyr ikke er i bruk, skal de kunne henges opp under «gulvet», akkurat som på ekte rorbuer. Naturområdet og hotellet kan kun nås ved båt, og det planlegges derfor en energinøytral transportbåt som skal gå mellom Bodø og Svartisen. Prosjektet vil også kunne gi Helgelandskysten, som alltid har ligget i skyggen av øyriker som Lofoten og Vesterålen lenger nord, akkurat det løftet det trenger. Ikke bare om sommeren, men hele året.

Snøhetta har designet hotellet i samarbeid med MIRIS Eiendom/Arctic Adventure of Norway, Asplan Viak og Skanska. Navnet «Svart» er en direkte referanse til Svartisen-navnet og den dype, mørkeblå isen, som du kan utforske med en isbreguide. Dersom alt går etter planen skal det stå ferdig i 2021.

