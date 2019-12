– Det var herlig med en uke i varmen sammen med familien. Vi hadde tatt med oss pinnekjøtt og noen julegaver, så selve julaften ble ikke så annerledes enn den pleier likevel, forteller Tina R. Askø. Hun tilbrakte fjorårets jul med familien på Gran Canaria.

– Hovedgrunnen til at vi reiste, var at vi skulle feire mor som ble 60 år i begynnelsen av desember. Samtidig hadde vi tidligere snakket om at det hadde vært greit å reise bort i jula for å slippe det verste «julemaset», så da slo vi to fluer i en smekk, forklarer Tina.

Ekstra fridager

På sin hjemmeside tinareiser.no har hun fortalt mer om hvordan det var å feire jula på Gran Canaria.

– Jeg kunne gjerne reist utenlands i jula igjen, men i år feires den hjemme hos mor med Askepott, pinnekjøtt og julegaver rundt treet.

Tina og familien er ikke alene om å velge å legge jula til sørligere strøk. I en undersøkelse utført av Opinion for Virke oppgir 16 prosent at de skal på juleferie til utlandet i år. I fjor var tallet 15 prosent.

– Mange røde dager faller på virkedager denne jula. Tar man noen ekstra fridager, kan man sitte igjen med to uker ferie. Alt ligger dermed til rette for at folk kan ta seg en tur til varmere strøk, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

– Mange velger å tilbringe jula i utlandet i år, hele 60 prosent av våre gjester som reiser i slutten av desember, reiser allerede 21. desember, sier kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren.

Stor etterspørsel gir imidlertid høyere priser.

– Prisene er noe høyere i juleferien fordi etterspørselen er veldig stor i år, forteller Aspengren.

Søker sol og varme

Uavhengig av hvor man velger å feire jul, er tid med de nærmeste det viktigste for nordmenn i juleferien, ifølge Virkes undersøkelse. 93 prosent oppgir at formålet med høytiden er å tilbringe tid sammen med familie og venner.

10 prosent oppgir at de har planer om å slappe av, sole seg og bade i juleferien. Det bidrar til at Kanariøyene og Thailand ifølge Virke er de destinasjonene som besøkes av flest nordmenn i jula. På tredjeplass ligger vårt naboland Sverige.

Hos reiseselskapet TUI er Gran Canaria det desidert mest populære reisemålet i juleferien. 63 prosent av kundene reiser nettopp hit.

– Det er en god blanding av voksne og barnefamilier som reiser, men som i alle skoleferier er barnefamiliene i flertall, sier kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren.

Norsk julefeiring

De fleste av charterselskapenes hoteller varter opp med julefeiringer på julaften.

– Det er ikke sikkert det blir servert ribbe eller pinnekjøtt, men en festmiddag vil det bli. Du vil få ordentlig julestemning både i Spania og Thailand, mener Aspengren.

Hvis du befinner deg i utlandet og likevel drømmer om tradisjonell norsk jul, kan Sjømannskirken være redningen. De kan tilby julefeiring en rekke steder på alle verdens kontinenter. Det er mulig å delta på julegudstjeneste og spise ribbe og surkål i alt fra Berlin og København til Singapore og Pattaya.

Fellestur for single

Blant dem som ikke feirer jul med familiemedlemmer, velger enkelte i stedet et opphold i utlandet, fritt for påtrengende julemas. Turoperatører for enslige, slik som Jomfrureiser og Carpe Diem, er blant dem som tilbyr fellesturer til utlandet i juleferien.

– Mange har det vanskelig i jula. Da er det godt å komme bort fra hverdagen og finne fellesskap med andre i samme situasjon, sier gründer og leder i Jomfrureiser, Charlotte Ehde-Eliassen.

– I jula er det kvinner som lever alene som blir med på våre turer – enten de er enker, er skilt og ikke skal ha barna i juledagene, har barn som har vokst ut av redet, eller er alene av andre grunner, forteller hun.

Denne jula tilbyr turoperatøren en yogaferie til Goa i India.

– Der blir det ikke noe fokus på jul i det hele tatt, såfremt ikke deltakerne tar initiativ til det selv, forteller hun. Turen er utsolgt, men Jomfrureiser har også et kortreist opplegg med tradisjonell norsk julefeiring på Beitostølen i dagene rundt julaften. (NTB Tema)