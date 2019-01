Ta ferien i miljøhovedstaden Oslo

Tittelen «miljøhovedstad» er blitt delt ut av Europakommisjonen hvert år siden 2010, for å hedre byer som tar aktive skritt mot en grønnere og mer bærekraftig hverdag.

I finalen konkurrerte Oslo mot Gent (Belgia), Lahtis (Finland), Lisboa (Portugal) og Tallinn (Estland). Norges hovedstad stakk til slutt av med seieren i hele 8 av 12 kategorier. Vel fortjent, synes Anita Lindahl Trosdahl, prosjektleder for Miljøhovedstaden 2019.

– Oslo har tatt grep på en rekke ulike områder, fra styrking av transporttilbudet til opprenskning og tilgjengeliggjøring av Oslofjorden. Det er fremfor alt det helhetlige fokuset på miljøvennlige løsninger som sikret seier for Tigerstaden, sier hun.

Prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl ser fram til rundt 350 miljørelaterte arrangementer i 2019. Foto: NTB Scanpix

En åpen invitasjon

Status som miljøhovedstad innebærer mer enn bare et klapp på skulderen fra Europakommisjonen. Det forplikter også til feiringer og arrangementer.

– Vi sendte ut en åpen invitasjon til å fylle året med innhold, som har resultert i en overveldende tilbakemelding. 180 organisasjoner vil stå for et program med til sammen 350 begivenheter, forteller Trosdahl.

Hun håper årets program vil føre til at både oslofolk og tilreisende benytter muligheten til å utforske nye sider av hovedstaden.

– Mange reiser hit fra resten av landet for å gå på konserter eller dra på familiebesøk, men får ikke med seg de fantastiske naturopplevelsene både i og utenfor bykjernen. La derfor 2019 være en anledning til å se byen vår med nye øyne, oppfordrer hun.

Østensjøvannet er kjent for sitt store mangfold av planter og dyr. Foto: NTB Scanpix

I år er det 20 år siden Elvelangs først ble arrangert i Oslo. Foto: NTB Scanpix

– Alle må bidra

Hun får støtte av Ingrid Kleiva Møller, miljøsjef for Øyafestivalen, som finner sted i Tøyenparken fra 6. til 10. august. Festivalen mottok nylig utmerkelsen «A greener festival award» fra organisasjonen med samme navn.

– Vi er stolte over å ha blitt kåret til en av de tre mest miljøvennlige festivalene i Europa, forteller hun.

95 prosent av maten som serveres på Øyafestivalen er økologisk. Foto: NTB Scanpix

Øyafestivalen gjorde det grønne skiftet til en prioritering allerede i 2002, og har siden innført bærekraftige tiltak på en rekke forskjellige områder. Fra faststrøm som kraftforsyning til komposterbare ølglass og et økologisk mattilbud med minst 50 prosent vegetarretter. Ingrid Kleiva Møller holder fram mobilisering i næringslivet som det viktigste aspektet når miljøhovedstaden nå feires.

– Skal Oslo bli en reelt bærekraftig by, må alle bidra. Miljøhovedstaden et viktig møtepunkt mellom kommune, næringsliv og alle oss som bor her. Vi opplever at bærekraft er noe publikummet vårt ikke bare setter pris på, men forventer i 2019, sier hun.

