Sykkelsafari – eventyr på to hjul

Reise

Du suser fram langs stier tråkket opp av afrikanske villdyr. Idet solen sneier akasietrærnes topper kommer noen store grå skapninger ut av buskaset, bare et steinkast unna.

Etter å ha studert de merkelige skapningene på hjul, rister elefantene på sine mektige hoder og rusler langsomt av sted inn i solnedgangen. Når det magiske øyeblikket er over vender du tilbake til kveldens leirplass, hvor en massasje og en overdådig middag venter.

– Det er et eventyr som tikker alle bokser. Det er helt unikt, konstaterer Shona Erasmus som jobber for den Sør-Afrikanske turoperatøren Tour de Wilderness.

De arrangerer den 300 kilometer lange, populære gruppesykkelturen Tour de Tuli, som tar fem dager og gjennomføres på mountainbikes langs eldgamle elefanttråkk gjennom det urørte naturreservatet Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area, som overlapper deler av Botswana, Zimbabwe og Sør-Afrika.

Tett på dyrelivet

– Man ser dyr hele tida, og elefanter nesten hver dag. Naturligvis kan man ikke klappe dem, det er ville dyr. Men man kan komme veldig nærme. Så det er bare å stoppe og knipse bilder – og nyte det hele, forteller hun.

I 14 år har Tour de Wilderness arrangert Tour de Tuli i samarbeid med myndighetene i samtlige land den går igjennom. Siden ruta krysser landegrenser langt fra offisielle grensekontroller, kommer tjenestemenn ut i bushen hvor de setter opp ett bord hvor de stempler deltakernes pass.

Selv om ruta aldri går langs etablerte veier, og bare gjennom uberørt natur, kan hvem som helst delta, insisterer hun. Deltakernes alder spenner vanligvis fra 16 til 70 år.

Møt lokalbefolkningen

– Sykling har blitt mer og mer populært for dem som har problemer med knærne. Det er lettere å sykle enn å springe. Og så er det mer sosialt. Dessuten er Tour de Tuli ikke en konkurranse, men nettopp en tur. Vi deler opp folk i små grupper, som holder samme tempo. Tanken er at man skal oppleve naturen og samhandle med lokalbefolkningen, sier hun.

For det er ikke snakk om ekstremsport. Når sola stiger opp, og savannen langsomt varmes opp, er det på tide å etterlate de komfortable teltene til fordel for en varm dusj og dagens første, av i alt fem, inkluderte måltider. Mobiltelefon, kamera og laptop lades opp ved en ladestasjon, og vel på sykkelsadelen, har hver gruppe sin egen guide som peker ut severdigheter. Om du blir sår av sykkelsetet kan du oppsøke det medisinske teamet, som aldri er langt unna. Og så var det den daglige massasjen ...

– Nei. Folk lider ingen nød. Noen går faktisk opp i vekt etter disse turene, ler Shona Erasmus.

Sykle gjennom rismarkene

Men sykkelsafari er bare én av utallige muligheter som åpenbarer seg, dersom du elsker å ferdes på to hjul. Det finnes ett vell av eksotiske turer å velge mellom rundt i verden.

Den norske turoperatøren Oliven Reiser tilbyr opplevelser på to hjul i blant annet Cuba, Vietnam & Kambodsja, Argentina og Uruguay, Brasil, Sri Lanka, Sør-Afrika, Georgia og i St. Petersburg.

– Men skal vi trekke fram noen destinasjoner som utmerker seg spesielt, må det bli Vietnam og Kambodsja, samt Cuba. Dette er land vi har syklet i i mange år. Spesielt Cuba, som vi har hatt som destinasjon i 16 år og Vietnam i nærmere ti, forteller Tove Kåsastul, som jobber hos Oliven Reiser.

– Det er jo litt eksotisk å sykle i land som egentlig ikke har noen kultur for dette, både for kundene og lokalbefolkningen. På våre turer er møte med lokale, og gjerne det innta måltider hos dem, blant høydepunktene underveis, legger hun til.

I Vietnam sykles det både i nord og sør, gjennom rismarkene og lokale landsbyer. Her besøker man blant annet Bac Ninh, hjembyen til den berømte folkemusikken Quan Ho, som har blitt sunget av lokalbefolkningen i nærmere tusen år. Og Cu Chi-tunnelene, et fascinerende nettverk av underjordiske tunneler som den vietnamesiske frigjøringsfronten FNL benyttet til å kjempe mot amerikanerne under Vietnamkrigen.

God mentalpleie

På Cuba sykler man gjennom frodig landskap og små livlige tettsteder, med Sierra de los Organos-fjellene som bakteppe. Ifølge den norske reiseoperatøren er den okerfargede jorda, det irrgrønne landskapet og de unike fenomenene av soppformede fjellformasjoner god mentalpleie for en syklist.

– De som drar på våre turer er i hovedsak godt voksne folk, mellom 50–75 år. Men vi har også kunder som er yngre og eldre. Turene passer for dem som er i normalt bra form, liker å være aktiv på ferie, nysgjerrig på landet og stedene vi besøker, og som ønsker å bidra til et hyggelig og godt fellesskap på turene. Det er ikke trim- eller sportsturer vi arrangerer. Fokuset er på aktivitet og hyggelige og spennende opplevelser, oppsummerer Kåsastul.

Europa mest populært

Men man må ikke krysse verdenshavene for en spennende sykkeltur.

– Den mest populære destinasjonen vi har, er Italia. Her har vi flest turer både av gruppe- og individuelle turer. Venezia & Gardasjøen, Comosjøen, Puglia og Prosecco-området er vel de mest populære dette året. Vi ser også at det er blitt en økning på Albania og Frankrike i år. Vi har blant annet satt opp en ekstra tur til Albania, avslutter Kåsastul.

Merlot Reiser er et annet norsk reiseselskap som tilbyr en rekke ulike turer, både grupper – og individuelle, til en rekke steder i Europa. De tilbyr blant annet ferdigpakkede sykkelturer på Algarvekysten i Portugal, rundt Balatonsjøen i Ungarn, langs noen av Europas flotteste elver, samt sykkelturer i ulike vindistrikter og -daler i Frankrike, Italia, Tyskland og Spania.