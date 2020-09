– Sherpaene har et utrolig godt øye for hvordan de skal legge traseene. De har ingen detaljerte tegninger, men studerer terrenget og tilpasser stiene etter det, sier Svein Nord. Han er aktuell med boka «På sherpastier – i skog og fjell med folk fra øst».

Sherpaenes innsats

For 15 år siden ble nemlig sherpaer hentet fra Nepal for å bygge steintrapper i norsk natur.

Siden den gang har sherpaene og firmaet Stibyggjaren etablert flere nye turstier hvert år, og det finnes i dag nærmere 200 slike sherpastier rundt om i Norge.

– Jeg ble veldig begeistret for disse sherpatrappene. Enkelte misliker dem, men jeg mener de tar vare på kulturlandskapet på en god måte, sier Nord, som har utgitt en rekke bøker om norsk natur og kulturlandskap.

I arbeidet med boka har han fulgt sherpaene og deres arbeid med å bygge og restaurere stier over hele landet i 5–6 år.

– De er fabelaktige steinbyggere, sier han.

Gamle travere

I tillegg til alle de nyetablerte sherpatrappene finnes også trapper som har gitt nordmenn melkesyre hundre år før sherpaene ble fløyet inn, slik som de 4444 trinnene i Flørli og de 1268 trinnene i Høyanger.

– Det har blitt veldig populært med trappegåing, det er en super aktivitet for lårmusklene, sier redaktør i Visit Norway, Christine Baglo.

– Alle de nye trappene som er bygget, er et godt folkehelsetiltak. Det får enda flere ut på tur, og inspirerer til å prøve nye turmål. Dessuten styrer trappene hvor folk går, slik at man sparer sårbar natur, sier hun.

Selv har hun prøvd mange ulike trappeturer.

– Jeg har akkurat gått Madonnastien i Eggedal. Det var virkelig en fantastisk tur! Det er en rundt 6 kilometer lang rundtur opp til en Madonna-statue. Stien er veldig godt tilrettelagt med skifer fra Dovre, sier hun.

1020 meter over havet skuer denne Madonna-statuen utover flotte fjellområder med Gaustatoppen i vest og Norefjell/ Eggedalsfjellet i nord. Foto: Christine Baglo/visitnorway.com/NTB scanpix

Mange trinn å gå

Av andre populære trapper nevner hun blant annet Midsundtrappene på Otrøya, Flørlitrappene i Ryfylke, Prestholtstien ved Hallingskarvet og Helgelandstrappa i Mosjøen.

– Et hett tips er å ha med staver, sier hun.

– De gir litt ekstra kraft oppover, og er gode å kunne støtte seg på nedover. Noen av stiene er veldig bratte.

Tretrappa på Vega tar deg til toppen av Ravnfloget, 350 meter over havet, og med utsikt helt til Træna. Foto: Kystriksveien Reiseliv/NTB scanpix

Fantastiske byggverk

Svein Nord har sherpatrappene i Lofoten som sine favoritter.

– Byggmessig er de helt fantastiske. Reinebringen var et ulykkesfjell. Det gikk tusenvis av mennesker der hvert år, og den bratte stien var et bredt gjørmefelt med mye løsmasser. Nå kan folk gå trappene i stedet, mens vegetasjonen rundt er restaurert, sier han.

Trappeklatreren er også fascinert av sherpatrappa opp til Svolværgeita.

– Der er det veldig bratt, jeg skjønner ikke hvordan sherpaene har fått det til, sier han.

Bratt nok

Nord trekker også fram restaureringen av Kongeveien fra Lærdal mot Filefjell som et vellykket prosjekt.

– Vi har også flere fine sherpatrapper i Hardanger, legger han til.

I år har sherpaene måttet holde seg i hjemlandet, og flere stiprosjekter er satt på vent. Om noen år vil disse sannsynligvis være fullført, og turglade har enda flere trappeturer å velge blant.

Romsdalstrappa er et trygt alternativ for deg som synes turen over Romsdalseggen blir for krevende. Foto: Svein Nord/NTB scanpix

9 flotte trappeturer

Turene er anbefalt av Svein Nord som har skrevet boka «På sherpastier – i skog og fjell med folk fra øst», og Christine Baglo, redaktør i Visit Norway.