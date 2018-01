Skikk og bruk for turister

Reise

Jeg har gjort det. Du har sikkert gjort det, også. Dumme ting, som gjøres i vanvare, ofte fordi du som turist ikke vet bedre. Eller fordi det virker så uskyldig, der og da. Men da Justin Bieber dro til Island for spille inn sin nye musikkvideo «‘ll Show You» i 2015, gjorde han så mye dumt at det ble en gyllen anledning for de islandske turistmyndighetene til å vise fram dummeste tingene turistene kan gjøre – og ofte gjør – på Island. Og advare Beliebers mot bokstavelig talt å gå i hans fotspor, som øyboerne vil ha «glede av» i tiår framover.

Mest vrede frambrakte Biebers videosnutt av at han rullet ned den sårbare mosen som dekker store deler av Island. Og som visstnok får flest islendinger til å se svart når de hører ordet «turist». Mange turister både ruller seg, trår og setter seg på mosen, eller «skriver» i den, for å ta bilde og legge ut på Instagram. Andre river opp mosen og bruker den som liggeunderlag. Men mange turister vet kanskje ikke at det tar flere tiår for den å gro opp igjen. Både på Island – og andre steder på kloden!

Bieber badet også i isbresjøen Jökulsárlón, der et bad eller forsøk på å klatre opp på en av isbergene som flyter rundt der fort kan ende med hypotermi eller drukning på få minutter. Island strever, som mange andre kalde destinasjoner, inkludert Norge, med at folk fra varmere strøk ikke vet å kle seg godt nok – eller hvordan de skal ferdes i naturen, verken sommer eller vinter. Det gjelder også på veien. I 2016 ble 223 turister skadd i trafikkulykker på Island, noe som utgjorde 15.7 prosent av alle trafikkulykkene totalt. Det var nesten en dobling fra året før. Også i Lofoten har det denne vinteren vært flere titalls utforkjøringer, der turister som ikke er vant til å kjøre på vinterføre havner i grøfta. Flere har fått forbud mot å kjøre videre.

Det har også være flere dødsulykker på den populære, svarte sandstranden Reynisfjära, der atlanterhavsbølgene ruller inn med enorm kraft, og har dradd med seg turister som har gått for nære brenningene på stranden. Mange overnysgjerrige vulkanturister leker også med livet. At turister stopper opp midt i veien og skaper farlige situasjoner og køer, og kjører ut i den sårbare naturen, er også typiske problemer. Og selvsagt at de forsøpler, skiter ned naturen og skader seg eller andre i forsøket på å få tatt det mest spektakulære instagram-bildet.

Derfor har Island innført «Den islandske forpliktelsen» – som humoristisk vis oppfordrer alle til å være ansvarlige turister og til sporløs og varsom ferdsel i den sårbare naturen. Der de blant annet oppfordrer til «ikke å svare i naturen, når naturen kaller» og «ta dødsfine bilder – uten å gå i døden for dem». Mer enn 32.500 har hittil sverget på å overholde dem. Lofoten har for øvrig også fått sine egne lofotvett-regler, for å få turistene til å oppføre seg bedre.

