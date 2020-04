Se verdensarven fra sofakroken

Blant de utallige næringene som kjenner effekten av koronakrisen, er kulturformidling og reiseliv blant de hardest rammede. De store museumsinstitusjonene, som vanligvis har hundre- eller tusenvis av gjester daglig, er blant dem som har stengt dørene på ubestemt tid.

Men mange har til gjengjeld et fantastisk digitalt tilbud. En rekke av mesterverkene du ellers ville reist langt for å beundre, kan du nå nyte gratis fra egen sofakrok.

– Koronakrisen gjør det umulig å holde dørene åpne, men både nasjonalt og internasjonalt har man heldigvis tatt skikkelig grep om digital museumsformidling de siste årene, sier Siri Aavitsland, administrerende direktør for Museum Stavanger (MUST) som omfatter 10 museer i Stavanger-området.

Les også: (+) Brakkesyke 2020: Kan vi alltid ha sånne konserter?

Økt pågang

Til tross for lukkede dører og hjemmekontor for de ansatte, kan mange av MUSTs 150.000 kunst-, kultur- og naturhistoriske gjenstander i dag oppleves digitalt, forteller Aavitsland – spesielt gjennom den omfattende samlesiden Digitalt Museum.

Det samme gjelder hele 2,5 millioner gjenstander, fotografier, malerier og artikler fra museer og samlinger ellers i landet.

– Vi har absolutt merket økt pågang på nettsidene, og en etterspørsel etter innhold via sosiale medier siden krisen startet, sier hun. – Det er i tider som disse at vi virkelig forstår betydningen av å kunne kommunisere innholdet vårt til publikum gjennom de digitale plattformene.

Ved siden av å tilby omvisninger gjennom egen app er Rijksmuseum i Amsterdam og dets samlinger i stor grad tilgjengelig via tjenesten Google Arts and Culture. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Les også: (+) Sulten på teater? Her er 12 teatre som viser digitale forestillinger

Googles kunstprosjekt

MUST er langt fra alene om å merke en økende pågang på nett. Er det et museum der ute i den vide verden du drømmer om å oppleve, er sjansen stor for at mye av museets innhold er tilgjengelig digitalt.

Prosessen startet for alvor i 2011, da teknologigiganten Google lanserte sitt såkalte «art project», med mål om å samle noen av verdens største kunstverk i én interaktiv database.

Siden den gang har tjenesten blitt omdøpt til «Google Arts and Culture» og har vokst med sjumilssteg for hvert år. British Museum i London, Musée d’Orsay i Paris, Van Gogh-museet i Amsterdam og Guggenheim i New York er bare noen eksempler på museer som har åpnet samlingen sin for Googles kunsttjeneste.

Her bys publikum på både konkrete utstillinger, inngående informasjon om verkene og virtuelle omvisninger i museenes lokaler. Aavitsland sier mulighetene for digitale museumsopplevelser er nærmest uendelige, men hun vil likevel understreke at virkeligheten er aller best:

– Det er ingenting som kan slå det å være fysisk til stede på et museum. Å være tett på de autentiske gjenstandene og kunstverkene vil aldri kunne erstattes av å se dem via en skjerm. Når det er sagt, er digitale opplevelser et supert alternativ i tider som denne. Nettbesøk kan forhåpentligvis skape en begeistring og nysgjerrighet som får enda flere til å oppsøke museene når dørene igjen åpnes.

(NTB Tema)

Thyssen-Bornemisza er et av de største museumene som er dervet av staten, i Spanias hovedstad Madrid. Foto: Reuters/Juan Medina.

Thyssen-Bornemisza Nasjonalmuseum, Madrid

Verdens nest største private kunstsamling (oppkalt etter grunnleggeren Heinrich Thyssen) ligger sentralt i Madrid, og er en del av «det gylne kunst-triangelet» – sammen med museene Prado og Reina Sofía som ligger i nærheten. Her henger mer enn 1600 malerier, blant annet av storheter som Caravaggio, Rembrandt, Picasso og Salvador Dalí. Ikke bare kan du klikke deg skritt for skritt gjennom hele samlingen på museets nettsider, men også fryde deg over en av verdens mest brukervennlige og informative digitale museumsopplevelser.

På nett: museothyssen.org/en

Vatikanet er for øyeblikket stengt for offentligheten. Men du kan fremdeles oppleve både kapellene og kunstsamlingene på nett, uten en medturist i sikte. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/NTB scanpix

Vatikanets museum, Roma

Få steder i verden kommer 360-graderskameraer mer til sin rett enn i Vatikanets enorme haller og kapeller. På de svært brukervennlige nettsidene kan du klikke deg gjennom sju forskjellige områder av Vatikanet uten en medturist i sikte – inkludert Peterskirken og Det sixtinske kapell. Ikke glem å se oppover underveis på din interaktive vandring, og zoom deg inn på detaljer du ellers ville trengt en kikkert for å studere. På samme nettsider finnes også detaljrike fotografier og informasjon om Vatikanets enorme samling av kunstverk og kulturhistoriske gjenstander.

På nett: museivaticani.va

Nattevakten av Rembrandt ansees av mange som Rijksmuseums største skatt. Her blir det enorme maleriet restaurert i 2019. Foto: Piroschka van de Wouw/ Reuters/NTB scanpix

Rijksmuseum, Amsterdam

Et av de mest berømte museene i Europa har gjort en utmerket jobb med å gjøre samlingen sin tilgjengelig digitalt. Høydepunktene her er for mange til å nevnes, og inkluderer mesterverk av Rembrandt, Johannes Vermeer, Frans Hals og Jan Steen. Ved siden av museets egne nettsider, der du kan bruke en forseggjort app med virtuelle omvisninger, er den omfattende samlingen svært godt representert på Google Arts and Culture.

På nett: rijksmuseum.nl/en, artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum

Smithsonian Museum for Natural History i Washington DC er en favoritt for både store og små. På nett kan du klikke deg gjennom samtlige av museets både nåværende og tidligere utstillinger. Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters/NTB scanpix

Smithsonian Museum for Natural History, Washington DC

Et av verdens mest besøkte og anerkjente museum for naturhistorie har tilrettelagt godt for digitale opplevelser på sine nettsider. Her kan du enkelt klikke deg gjennom samtlige av museets paviljonger og samlinger, som dekker millioner av år med zoologi og naturhistorie. Selv tidligere utstillinger kan oppleves gjennom interaktive omvisninger. Ikke gå glipp av museets verdensberømte dinosaursamling, en favoritt for både voksne og barn.

På nett: naturalhistory.si.edu

Guggenheim-museet i New York er like berømt for sin arkitektur som sin kunstsamling. Mange anser bygningen for å være arkitekt Frank Lloyd Wrights største mesterverk. Foto: Shannon Stapleton/Reuters/NTB scanpix

Les også: Har spilt hver søndag i 22 år: Denne gangen digitalt

Guggenheim, New York

Etter at det ikoniske Guggenheim-museet på Manhattan i New York koronastengte dørene, har de gjort deler av samlingen sin tilgjengelig online, inkludert høydepunkter fra blant andre Pablo Picasso, Franz Marc, Jeff Koons og Piet Mondrian. Museet er like berømt for sin utvendige arkitektur som sin innvendige kunstsamling. Start med en arkitekturomvisning ved å klikke deg inn på Google Street View, hvor du kan beundre det mange anser som stjernearkitekt Frank Lloyd Wrights fremste mesterverk. Last deretter ned museets egen gratisapp, som gir guidede omvisninger og informasjon om samlingen på mer 900 verk.

På nett: guggenheim.org, artsandculture.google.com/partner/solomon-r-guggenheim-museum

Norske museer

Husk også å gå inn på digitaltmuseum.no, som byr på en enorm samling av gjenstander, kunstverk og artikler fra norske museer over hele landet.

(NTB tema)