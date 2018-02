Romantikk uten makrell, takk

Reise

1. Tjaaaa ... Det er det korte svaret. Selv om du poster «familielykke» på Instagram.

2. Hvis du lar ungene være igjen hjemme, øker derimot sjansene. Det virker kanskje HELT usannsynlig, men det er faktisk meget mulig at barna klarer seg UTMERKET i noen dager uten deg! Surprise! De storkoser seg til og med veldig ofte med å få full oppmerksomhet hos bessa og moffa. Og blir utrolig nok ikke traumatisert for alltid. De gråter heller ikke mer enn før. Bortsett når du ringer hjem tre ganger om dagen, og med bekymret mine utbryter «ååååh, saaavner du mamma, skatten min» på facetime. Bonus: Mange småtasser har lært seg å sove gjennom natten på denne måten.

3. Når ungene er lagt igjen hjemme, er det fort gjort å støte på et annet problem. Dere må faktisk finne på noe annet å prate om, enn barn! Det er kanskje ikke så lett, for de siste årene har dere jo nesten bare snakket om hvem sin tur det er å skifte bleier, vaske gulpebodyer, hente, bringe, håndtere snørrsugere, pakke matpakker og diskutere leggetider. Tips! Ikke prøv å være romantiske med én gang. Stikk ut og gjør noe skikkelig sprøtt! Se en film på kino! Gå på et museum! Drikk en pils før tre! Så får dere kanskje plutselig noe å prate om igjen.

4. ... men det orker dere jo selvsagt ikke første dagen. Da er det jo andre ting som står på planen. Ohlala! Derfor skal dere være ekstra nøye på å bestille et lydtett hotellrom med eksklusive, ekstra myke madrasser og room service. For da skal dere jo bare ... SOVE. Og bare fortsette å sove. Snorke! Nesten våkne, helt på egen hånd, etter å ha drøyd døgnet helt til ... 07.10! Snu dere rundt og sovne – igjen! Og igjen! Åhhhhh! Igjen!

5. Faktisk er det egentlig bortkastede penger å sende småbarnsforeldre til en superspennende storbyferie. Alt de trenger er et veldig stille voksenhotell – uten noen form for familiefasiliteter (viktig!). Det er heller ikke så farlig om restauranten ikke er så fancy. Alt dette paret drømmer om å spise et rykende varmt måltid – som ikke smaker mild ketsjup. Billige i drift er de også – én cocktail, så er de på en snurr og føler at de virkelig lever igjen! Juhu! Så blir de så trøtte at de bare vil legge seg igjen. ...uten å synge «Byssan lull» 20 ganger først! Luksus!

6. Når overraskelsen over å se hverandre med et «nytt» og merkelig våkent blikk igjen, er det viktig at resten også skinner. Dobbeltsjekk derfor feriebagasjen nøye. Mor: Ta med minst ett par ukomfortable sko og let nøye etter de klærne som ikke inngår i den stadig voksende kategorien «behagelig å ha på seg». De ligger der fortsatt, innerst i skapet. Og legg for Guds skyld gamle amme-BH-er igjen HJEMME! Far: Husker du hvordan du gir et kompliment (som ikke høres ut som en anklage over tapte joggebukseår)? Og ja, det er viktig å ha med nok rene underbukser.

7. Men. Dessverre gjelder trassalderen også ofte for nybakte foreldre. Nei! Vi vil ikke ha barnevakt! Vi vil jo ha kvalitetstid med familien! Vi skal jo lære fireåringen å crawle, toåringen å ta baklengs saltomortale ut i bassenget. Derfor drar vi kredittkortet, 96.000 kroner for en uke i grillvarme Hellas, der mor får heteslag og far tråkker på en kråkebolle som infiserer foten. Og når minstemann får vannkopper, hjelper ikke at dere forsøkte så godt dere kunne, og spanderte 5.000 kroner på det ekstra soverommet. Far ender som vanlig på sofaen.

8. Herreminhatt! Allerede tilbake på jobbe igjen. Endelig ... ferie? Jøss, så godt du ser ut! sier den kjekke, hyggelige karen ved kaffemaskinen. Så pynter de på skilsmissestatistikkene. Neste sommer er jo ungene uansett hos far, så mor kan være med Maximillian på klatrekurs på Kreta.

9. Moralen er altså: Vær litt «umoralsk»! Det finnes et liv uten barn, også når man har barn. Det er mulig å bli tatt på, uten å lukte makrell etterpå. Også midt i det herlige, helsikes voksenbarnelivet.

