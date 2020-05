På to hjul i skibakkene

Koronakrisen har satt norsk reiseliv på en skjebnesvanger prøve. Blant de hardest rammede næringene er landets mer enn 200 alpinanlegg, som etter en besøksfri senvinter har lidd et økonomisk tap på hele 400 millioner kroner (eller 30 prosent av årets inntekter), ifølge Alpinanleggenes Landsforening.

Rundt om i Norge krysser mange aktører derfor fingre og tær for en travel og lukrativ sommersesong. Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil og en av initiativtakerne bak sykkelparken Trysil Bike Arena, er en av dem.

– Det er viktig for oss å kunne trekke besøkende året rundt, og det blir enda viktigere i tiden fremover. Denne vinteren har absolutt vist oss behovet for å ha flere bein å stå på, sier hun.

Mange sykkelparker

Per i dag bygges eller utvides sykkelparker mer enn 20 steder i Norge, og selv om mange av dem er i startfasen, har flere allerede gjort seg fortjent til en plass på det internasjonale sykkelkartet.

Kristoffer Kippernes, redaktør i magasinet Terrengsykkel og forfatter av boka «Stisykling i Norge», sier at familievennlighet har blitt et nytt nøkkelord for bransjen.

– Det første skianlegget som for alvor satset på terrengsykling i Norge, var Hafjell tidlig på 2000-tallet, men i likhet med de fleste parkene som fulgte opp de neste årene, hadde de primært et tilbud rettet mot entusiaster. Det var først da Trysil kom på banen i 2014, at også familier også ble ansett som en viktig kundegruppe, forteller han.

Snillere løyper

For Ola og Kari nordmann med liten til gjennomsnittlig sykkelerfaring kan det å kaste seg ut i en alpinbakke på to hjul naturlig nok virke avskrekkende, sier redaktøren. Derfor utvider stadig flere sykkelparker tilbudet sitt med snillere løyper, familievennlige turområder, kurs, guiding, utstyrsutleie og lekeområder for de minste.

– Hafjell har lenge hatt et helt rått sykkeltilbud for entusiaster, men nå satser også de stort på familier og nybegynnere. Det samme gjelder Hallingdal og Hemsedal, hvor det har vært en betydelig sykkelsatsing de siste årene, sier Kippernes.

Redaktøren spår et godt år for sykkelparkene, og er glad for å se at sporten tilgjengeliggjøres for flere enn bare «hardhauser med heldekkende hjelm og sykkel til 40.000».

– Vi har etter hvert fått noen knallgode sykkelparker i Norge, og siden bredden av løyper og vanskelighetsgrader er så stor, trenger du heller ikke fancy eller dyrt utstyr for å oppleve dem, sier han. – Sykkelen du har fra før, er trolig mer enn god nok til å kunne ha det utrolig morsomt i sommer!

Satser stort

Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil tror mange nordmenn nå, etter flere uker med reiserestriksjoner og innetid, klør etter å tilbringe sommeren utendørs, og at sykling blir opplevd som trygt med tanke på smittefare.

– Om det opprettholdes at folk kan flytte på seg og ta ferien i eget land, tror jeg vi kan ha en veldig bra periode foran oss, sier hun.

Til tross for sykkelparkens korte historie, har Trysil Bike Arena på seks år blitt landets klart største reisemål for stisykling. Østerdalskommunen har allerede investert 20 millioner kroner i anlegget sitt, og har planer om å investere ytterligere 25 millioner innen 2030. Hemmeligheten deres? En tilgjengeliggjøring av sporten, sier Lohne, med et spesielt fokus på familier.

– Det har hele veien vært viktig at familier har tilgang på utfordringer og aktiviteter de kan gjøre sammen, men også at alle kan holde på med sine egne ting. Derfor har vi lagt opp parken vår for samtlige ferdighetsnivåer, hele veien fra svarte utforløyper i krevende terreng til behagelige flytstier og egne lekeområder for de aller minste.

30 prosent julivekst

Strategien har virket. Trysil Bike Arena hadde nesten 30 prosent flere besøkende i juli 2019 enn året før, en vekst de håper å se gjentatt i 2020. I den såkalte «masterplanen» er sykkelsatsingen beregnet å gi kommunen 50.000-100.000 flere gjestedøgn per år, noe som tilsvarer mellom 40 og 80 nye årsverk.

– Stisykling er en relativt ny sport i Norge, men det selges allerede flere sykler enn alpinski her i landet. De siste to-tre årene har vi ukentlig hatt studiebesøk av norske og utenlandske aktører som ønsker å sette i gang eller utvide sine egne sykkelparker, sier hun.

