Nordkapp - rekordlangt nord

På vei inn inn i Honningsvåg, Norges nordligste by (selv om det er omdiskutert, fordi steder nå må ha mer enn 5000 innbyggere for å kvalifisere som «by», og Honningvsåg har knappe 2.500 innbyggere), er du nødt til å runde verdens nordligste rundkjøring. Nedenfor legger de store turistskipene til.

Lite vet turistene om at de kan bivåne verdens nordligste vernede «Riks» et lite stykke opp i hovedgata, den siste av 100 norske telefonkiosker. Skulle man ramse opp alt som er nordligst i Honningsvåg, ville det tatt en hel dag, ikke minst da nye rekorder oppstår rent tilfeldig, som da byen fikk Norges yngste vinmonopol-bestyrer – på Fastlands-Norges nordligste pol.

For ikke å glemme at turistene kan ta turen ut til Skarsvåg, verdens nordligste fiskevær, og ikke minst til Knivskjelodden, fastlandseuropas nordligste punkt. Derfra kan turistene kan kikke over til Nordkapplatået, som de fleste tror er det nordligste punktet. Men de færreste tar turen til det riktige punktet.

Veien til suksess

Turismen til Nordkapp fikk først fart på seg da veien til Nordkapp åpnet i 1956. Men det er skolen som rager høyest i byen. Nordkapp Maritime Fagskole utdanner framtidens kapteiner, fiskere og unge, som etter hvert skal manøvrere byen inn mot bærekraftig turisme. Mer enn 100 turistskip anløper området hvert år og mye internasjonal trafikk passerer gjennom Magerøysundet. Blivende sjøkapteiner får her prøve seg på simulatoren, North Cape Simulator, en virkelighetstro olje- og brosimulator som ble innviet i 2008. Behøver man å legge til at den også er verdens nordligste? Skolen er Finnmarks hovedskole for fiskeri, akvakultur og maritime fag. Turistene farer imidlertid videre gjennom et eventyrlig vinterlandskap.

Tidligere har turistskipene seilt opp til Hornvika, der de ankret opp og deretter lot passasjerene loses i land før de klatret, peste og prustet seg opp den bratte stien opp til Nordkapp-platået. Nå busses de opp, med noen få unntak. Dronning Sonja gikk «kongeruten» opp i 2011. Det vil si samme vei som Unionskongen Oscar II gikk i 1873.

Lyset er tilbake

Nordkappturistene som kommer tidlig på vinteren er dessuten nesten nødt til å få øye på Magerøyas eneste trær: To åtte-ti meter høye juletrær som rager stolt over mørketidssnøen, før solfesten tar over, mørketiden tar slutt og skolebarna får fri for å feire solens gjenkomst i januar med sang.

Da er det også tid for verdens nordligste vinterfestival, Sunshine Winter Festival, som avslutter en kulturhelg full av musikk, blant annet fra vennskapsbyen Kargopol i Russland. Spellemann-nominerte Trygve Skaug har hjulpet til med å synge lyset tilbake. Det eneste som mangler, etter stormen som hindret Hurtigruta fra å legge til kai et par dager, er en St. Bernhardshund med en tønne gløgg for småkalde besøkende.

Men stopp en halv. Hunden er jo på plass, heter Bamse og har en varmende historie.

Bamse skipshund

Mathias Brunner fra Sveits stanser interessert opp ved statuen av Bamse nede i havnen, altså en St. Bernhardshund.

– Det er i min hjemby i Sveits, at slike hunder ales opp, forteller han ivrig, mens han leser plansjen med historien om den fantastiske hunden.

Statuen har en spesiell plass i Honningsvågingenes hjerter. Under andre verdenskrig fikk hunden hyre om bord på skipet «Thorodd». Da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940 deltok «Thorodd» på alliert side i Nord-Norge, og dermed ble hunden Bamse berømt for sin tapperhet og omsorg.

Nå ligger et lag snø på matrosluen til verdens nordligste St. Bernhards-matros.

Mange besøkende får med seg kirken, vis-à-vis telefonkiosken, og historien om nedbrenningen av byen under krigen, den gangen det var nordmenn selv som ble flyktninger – og kun kirken ble spart. En historie som byens kjente filmskaper, Knut Erik Jensen, har tatt tak i med filmplanen «Lengsel etter nåtid».

De som har tid til mer enn Nordkapp-platået vinterstid, besøker også Norkappmuseet, kafeene og butikkene.

109 katter

Med seg ned fra turistbutikken, enten nede i byen eller oppe på platået, kan man plukke med seg boken om krigsheltene, ulltøy, solide vindjakker og kunst laget av Eva Schmutterer, som kom til øya i 1997. Hun driver galleriene Vestenfor Måne i Storgata i Honningsvåg. Selv sitter hun østenfor solen, i vakre Kamøyvær, og arbeider og stiller ut fargesterke kollasjer.

– Her bor det 67 mennesker og 109 katter. Ren idyll, smiler kunstneren som opprinnelig kom fra Tyskland.

Motivene er hentet fra finnmarkskysten, den vekslende naturen, men også fra det rike kulturlivet som skaper identitet, limer generasjonene sammen og bidrar til et levende Honningsvåg der alle kjenner hverandre – eller i hvert fall til hverandre.

Kolonnekjøring

At turistene ofte ikke vet hva kolonnekjøring er, bekymrer. Når snø og vind viser muskler, stenges veien og folk er helt avhengige av brøytebilen og å kunne kjære på rad og rekke. Den norske dokumentarserien «Brøyt i vei» på NRK har dokumentert den tøffe jobben som gjøres hvert år for å skaffe fremkommelighet over de store avstandene i Finnmark. Veiene her oppe er så eksotiske at BBC har vært på besøk for å lage en dokumentar om unike E69 – riktignok ikke på vinterstid.

Bussene, som daglig bringer turister opp til platået, og bobilene som svinger opp bakkene og parkerer så lenge de ønsker, bekymrer innehaverne av campingplassene som bare mottar avfallet fra bilene, ikke gjester.

For dem som har bedre tid, har imidlertid Magerøya mer å by på. I Gjesvær kan man for eksempel melde seg på fuglesafari eller kongekrabbesafari.

Alene på platået

Nordkappveien har lagt grunnlaget for et årlig besøk av 250.000 turister. Likevel kan man oppleve å være helt alene på platået – eller omgitt av flere tusen turister. Besøket avhenger naturlig nok av årstiden.

Festeavtalen, som har sikret Rica Eiendom og Rivelsrud-familien leie til under 67.000 kroner i året, skal reforhandles nå i 2018. Områderegulering av Nordkapp-halvøya debatteres høylytt, og nye ideer om mer bærekraftig turisme kommer på bordet. Denne type turisme handler både om å øke de økonomiske og sosiale fordelene ved å utvikle turisme, samtidig som man forsøker å redusere negative konsekvenser for klima, naturen, miljøet og kulturarven.

Telefonkiosknostalgi

Men når de besøkende har fått med seg det spektakulære Nordkapp-platået, en flott film over årstidene og utstillingen i Nordkapphallen, som er laget av «Flåklypas far» Ivo Caprino, vil de ofte ned til byen der de flytende byene, skipene, vokser opp over hustakene. De største rager flere etasjer over husene sommerstid, mens det er den mye mindre Hurtigruten legger til kai også gjennom hele vinteren.

Verdens nordligste «Riks» står rød og kald nedenfor kirken. Mens man i resten av landet undrer om man skal forvandle de vernede kioskene til bibliotek, leketøysutleie eller musikkiosker, ser jeg selv for meg en litt annen, lysende framtid for kiosken i Honningsvåg: «Press 1» og lær om kolonnekjøring på fire språk. «Press 2» og hør historien om kirken på fire språk. «Press 3» og hør om alle festivalene …

REISEFAKTA NORDKAPP

Nordkapp kommune, landets nordligste kommune, ligger ved Barentshavet. Kommunen omfatter hele Magerøya og fastlandet omkring munningen av Porsangerfjorden. Nordkapplatået, det verdenskjente turistmålet, ligger på Magerøya og besøkes årlig av rundt 250.000 turister.

Slik kommer du deg dit: Widerøe flyr til Honningsvåg, og Hurtigruten stopper her. Også bussforbindelser.

Å se og gjøre:

Havfisketurer, havrafting, kongekrabbesafari og fuglesafari er noen av aktivitetene som tilbys i området. Du kan også bli ATV-safari, kjøre helikopter over Nordkapp, eller kjøre snøskuter til Nordkapplatået. Hvalsafari og nordlysjakt er andre populære aktiviteter i vintersesongen.

Få også med deg Nordkappmuseet og galleriet West of the Moon i Honningsvåg og East of the Sun i Kamøyvær. Perleporten Kulturhus byr ofte på kulturkvelder.

I fiskeværet Skarsvåg kan du også besøke Nordkapp Jul & Vinterhus, der det er julestemning året rundt.

Fiskeværet Gjesvær, 37 kilometer fra Honningsvåg, er også verdt et besøk. Her kan du oppleve Europas nordligste bjørkeskog og bli med på fuglesafari ut til naturreservatet Gjesværstappan, som har Norges største enkeltkoloni av lundefugler og har et av Europas største og mest tilgjengelige fuglefjell.

Nordkapp er også en aktiv festivalkommune, så sjekk hva som skjer: www.radionordkapp.no/festivaler

Overnatting: Scandic Honningsvåg Hotel eller Scandic Nordkapp Hotel er blant områdets mest kjente. Andre alternativer er Nordkapp Camping eller Barents Cabin & Cruise. Nordkappferie tilbyr overnatting i fiskeværet Gjesvær,

Spise og drikke-tips: Lunsj på bakerikafeen Honni Bakes, arktisk middag på Arctic Sans eller Corner Spiseri, Og så en tur på puben Nøden!

På nett: www.nordkapp.no