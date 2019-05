De høye atlanterhavsbølgene slår inn mot Côte des Basques, stranden i Biarritz. Vi er i Baskerland, som består av tre provinser i Frankrike og fire i Spania. Her trakk byen Biarritz velstående turister allerede ved forrige århundreskifte. Men da masseturismen blomstret opp senere på 1900-tallet, kom området etter hvert i skyggen av andre reisemål.

Uavhengig av turismen står tradisjonene fortsatt sterkt. Man tar omsorgsfullt vare på det lokale språket, som alle lærer på barneskolen. Nå som før binder den felles kulturen det franske og det spanske Baskerland sammen til en enhet på tvers av nasjonalstatenes grense.

Les også: Byferie på to hjul

Comeback

For omtrent 15 år siden begynte Biarritz å våkne av sin tornerosesøvn, og litt etter litt var byen tilbake som en av Frankrikes hotteste badedestinasjoner. Men det er først de siste fem årene trendfaktoren virkelig har tatt av, i forbindelse med åpningen av flere nye restauranter, vinbarer og boutiquehoteller. Mange som tidligere flokket seg på Den franske Rivieraen, har nå valgt seg Biarritz som tumleplass nummer én.

Det var surferne som ledet an da den gamle turistbyen gjorde comeback.

– Stedet har en helt spesiell karakter, med røtter i den stolte baskiske kulturen. Og så er det en ro her, som er en lise for stressede storbysjeler. For ikke å snakke om surfingen, som er den beste i Europa, mener surfer og Biarritz-beboer Pol Plantec.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Damen i plastsandaler

En gammel kvinne går krumbøyd i vinden. Hun er på vei ned mot havet, med subbeskritt i plastsandaler På veien passerer hun noen unge, barføtte menn, med surfebrettene nonchalant under armen. De hilser muntert på hverandre. Selv om damen nærmer seg nitti, tar hun hver dag, uansett vær, et morgenbad på stranden Côte des Basques. Det har hun gjort siden hun var ung. Hun er en velkjent skikkelse i Biarritz, og går under navnet «Mamie claquettes» (mormorklapreren) på grunn av sandalene.

Den franske kystbyen har en lang historie med glamorøst sosietetsliv, framfor alt i perioden fra forrige århundreskifte fram til første verdenskrig. Hit kom både kongelige og forfattere som Ernest Hemingway og Victor Hugo for å slappe av. Også kjente skuespillere som Jayne Mansfield, Rita Hayworth og Charlie Chaplin har feriert i Biarritz. For Napoleon III (1808–1873) ble Biarritz sommerstedet der han lot bygge et palass ved Grand Plage til gemalinnen Eugéne. I dag er den staselige bygningen et av Frankrikes mest klassiske hoteller, det femstjerners Hotel du Palais.

Saken fortsetter under bildet.

Den gamle badebyen Biarritz har fått nytt liv. Foto: Jörgen Ulvsgärd/NTB scanpix

Les også: Den miljøvennlige rundreisen er igjen blitt populær

I påvente av bølgen

I det disige morgenlyset ligger vi og dupper sammen med surfere i alle aldre. Vi ligner en selkoloni der vi ligger og venter på bølgen som skal frakte oss tilbake til stranden igjen. Den svenske surferen Peter Sahlberg, som driver Surfakademin, kom hit for snart 20 år siden og har tilbrakt hver sommer her siden da. Han har sett hvordan byen har forvandlet seg og børstet støvet av sin nostalgiske sjarm.

– Biarritz er en by fylt av kontraster. Jeg bare elsker den! Her går det bra å bestille et glass champagne i flipflopper og shorts uten at noen løfter et øyebryn, sier Peter.

Mange turister kommer tilbake år etter år. Flertallet er ikke surfere, men folk som har falt for byens stemning og historie, og som gjerne besøker de små baskiske kystbyene ned mot den spanske grensen. Atlanterhavets dramatikk er en sterk og oppfriskende kontrast til Rivieraens fredeligere farvann.

Småbyer ved kysten

St-Jean-de-Luz er en sjarmerende småby med typisk baskisk arkitektur, preget av en enkel bindingsverksteknikk. På 1600-tallet var St-Jean-de-Luz en viktig havneby for hvalfangere. På stranden, i en vakker funkisbygning fra 1920-tallet, finner man det klassiske saltvannsspaet Helianthal.

På svingete veier fortsetter vi gjennom et bølgende grønt landskap med vakre dalsider. Vi stopper i tettstedet Sare, som allerede på 1500-tallet var en viktig rasteplass for pilegrimer på vei til Santiago de Compostela.

I tettstedet Bidart tar vi en kikk på en av verdens raskeste ballsporter, pelote. Den eldgamle sporten utøves i en mengde ulike varianter, både innendørs og utendørs. Den mest kjente varianten er jai alai, der spillerne bruker et avlangt kurvlignende redskap, en slags forlenget hanske, som kalles cesta. Med den fanger de ballen og slynger den mot veggen i opp mot 300 kilometer i timen. Jai alai har mange likhetstrekk med squash.

Før vi returnerer til Biarritz blir det et stopp i fiskehavnen i Guéthary. Der besøker vi restauranten Heteroclito, som er innredet med drivved i hippiestil. Stemningen passer oss bra, for etter noen dager i Baskerland har vi kommet inn et behagelig, tilbakelent spor.

Les også: Reisefavoritten Norge

Østers i mengder

Tilbake i Biarittz tar vi en rusletur rundt i byen. Vi stikker innom de gamle markedshallene for å prøve den lokale gatematen, som typisk består av seks østers og et glass vin. På kvelden blir det et besøk på en av byens beste fiskerestauranter, Chez Albert, der de luksuriøse skjellene igjen kommer på bordet - denne gangen i form av en bugnende østersfat til forrett. Atlanterhavets gleder, enten vi snakker om fantastiske bølger eller fantastisk mat, er allestedsnærværende her i Sørvest-Frankrike. (NTB Tema)

Baskerland

* Fly fra Norge til Biarritz innebærer minst én mellomlanding, for eksempel i København. I sommerhalvåret flyr Norwegian direkte fra Oslo til Bordeaux, to timer fra Biarritz.

* Vil du ta tog, regn med at det tar ca. 30 timer fra Oslo (for eksempel via Malmø, Hamburg, Brussel og Paris).

Aktiviteter og severdigheter

Surfing: Det er flere surfeskoler langs strendene, blant annet det svenske Surfakademin som har vært her siden 2006. www.surfakademin.se

Musée de la Mer: Moderne marinemuseum og akvarium med over tusen marine arter fra hele verden. Adresse: Plateau de l’Atalaye, Biarritz. www.aquariumbiarritz.com

Thalasso-bad: Er det dårlig vær, kan man alltids bade i sjøvann på et thalasso-bad. Prøv Sofitel Thalassa Miramar i Biarritz eller thalasso-spaet Helianthal i St-Jean-de-Luz.

Shopping: Galeries Lafayette er et tradisjonsrikt fransk varehus ved Place Georges Clemenceau i Biarritz. Adresse: 17–19 Place Georges Clemenceau, Biarritz. www.galerieslafayette.com/magasin-biarritz