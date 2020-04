Man trenger ikke reise langt for å få store opplevelser. Mye moro venter like utenfor dørstokken.

– Kontakten man får med barn når man er ute i naturen, er litt magisk. Slike turer åpner for samtaler, refleksjoner og samhold, sier fagsjef for Barnas Turlag, Kristin Oftedal.

Hun slår et slag for de kortreiste turene. For mens lekeland, svømmehaller og alpinanlegg er stengt, er det nærmeste skogholtet fremdeles åpent.

– Dette er en gyllen anledning til å komme seg mer ut på tur, sier hun. Og legger til at naturen ikke bare er en fin arena for lek og moro, den gir også mange muligheter for læring.

Barna trenger ikke store høyder for å oppleve turglede. Den nærmeste toppen er ofte nok. Foto: Christin Oldebråten/Friluftsglede.no

– I naturen kan man prøve ut ting i praksis, enten det er å finne vårtegn, beregne lengde og vekt eller lære seg kartferdigheter, påpeker Oftedal.

I tillegg kan myndighetenes oppfordring om å begrense kontakten med andre, motivere de voksne til å bli med å leke.

– Når barna ikke kan være sammen med vennene sine som de pleier, er det ekstra viktig at de voksne hiver seg med i leken, sier Oftedal.

Under finner du mange tips til hva familien kan finne på ute, formidlet av Kristin Oftedal i Barnas Turlag og Christin Oldebråten i Friluftsglede.no.

Å lage mat ute setter en ekstra spiss på måltidet. Og man trenger ikke dra på langtur for å lage mat ute – hva med å lage middagen på primus en helt vanlig hverdag? Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Lek og moro

Kjenn treet: Her er det om å gjøre å kjenne igjen et tre man først har kjent på i blinde. Personen som skal gjette, får først bind for øynene. Deretter føres den forsiktig bort til et tre og blir bedt om å gjøre seg kjent med det. Etterpå føres personen tilbake til utgangspunktet, snurres rundt noen ganger og får ta av bindet. Klarer han å se hvilket tre det var?

Nærgjemsel: Er du engstelig for at femåringen skal forsvinne over alle hauger hvis dere leker gjemsel i skogen? Da er nærgjemsel tingen. Én står og teller til femti med lukkede øyne mens de andre gjemmer seg. Deretter begynner den som står, å lete – men det er ikke lov til å forflytte seg, kun å snu seg 360 grader. Oppdager personen noen, roper han for eksempel: «Jeg ser Maren bak treet!» Når han ikke finner flere, roper han «fritt fram!» og alle kommer fram. Vinneren er den som har gjemt seg nærmest uten å bli sett.

Kims lek: Mange har lekt denne innendørs, men den egner seg like godt ute. Legg ti ting fra naturen eller sekken på et oversiktlig underlag. La barna se på tingene i f.eks. ett minutt, før de snur seg. Ta bort en av tingene. Klarer de å gjette hvilken?

Sov, hvil og spis ute

En natt i naturen: Varmere dager og netter gir gode muligheter for en natt i naturen. Overnatt under åpen himmel, i gapahuk, i telt i hagen eller på madrass på trampolinen. Overnatting i hengekøye blir stadig mer populært, og gjør det lett å finne overnattingsplass enten det er i skogen eller på verandaen.

De fleste barn synes det er stas å sove ute. En hengekøye er mer fleksibelt enn telt, og kan spen nes opp både ute i naturen, i hagen og på balkongen. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Hvil underveis: Hengekøye er også fint for å ta seg en hvilepause når man er på dagstur.

Måltider: Matlaging ute er stas enten man overnatter eller ei. Husk at det er bålforbud fra 15. april. Primus er et godt alternativ.

Ting du kan lage

Spikking: Du kommer langt med kreativitet og råmaterialene du finner i naturen. Spikk for eksempel knagger eller andre figurer av bjørk eller einer. Andre forslag til spikkeprosjekter er å spikke seljefløyte eller lage fiskestang og feste på snøre, krok og mark.

Naturlig dyrehage: Et enda enklere prosjekt er å lage kongledyr og bygge en dyrehage av stein, mose og kvister.

Naturen som klasserom

Man kan med fordel praktisere fag som norsk, matematikk og naturfag utendørs.

Ordlek: Si et ord, for eksempel SKOG. Så skal barna finne en ting for hver bokstav i ordet, i dette tilfellet for eksempel Stein, Kongle, Ormegress, Granbar.

Gjette lengder: Be barna gå eller løpe en gitt avstand, for eksempel 70 meter. Kontroller med målebånd. Hvem kom nærmest? (krever langt målebånd). Barna kan også hoppe lengde og gjette hvor langt de hoppet, eller man kan regne ut hvor langt de hoppet til sammen, i gjennomsnitt og så videre.

Gjette mål og vekt: Gi barna en bærepose, og be dem hente det de tror er en liter vann fra en bekk eller et vann. Kontroller med litermål. Et annet alternativ er å be barna finne steiner med en gitt vekt.

Hva finnes i naturen: Se hvor mange ulike typer insekter, dyr og planter dere finner. Enten på et avgrenset område eller langs stien på tur. Ta gjerne med faktabøker hvis dere har. Ta også gjerne bilder av det dere finner.

Trim i naturen

Lag hinderløype: Bruk ting hjemme eller ting dere finner i skogen, og lag løyper hvor man kan balansere og krype under og over hinder. Kjør konkurranse i løypa.

Femkamp: Forslag til øvelser er å kaste melkespann eller en tung stein, lengdehopp, spydkast, pil og bue, løpe på tid, hinderløp eller ulike styrkeøvelser.

Balanseøvelse: Balanser på trær som har falt ned.

Apekatter og fjellgeiter: Klatring og klyving i trær, på steiner og i skrenter.

Målrettede turer

Turen blir oftere morsommere om man har et mål.

Turorientering: I turorientering kan du finne poster i skogen når det passer deg hele sommersesongen gjennom. Kart får du kjøpt på nett eller i lokale butikker. Mer informasjon finner du på turiorientering.no.

Stolpejakt: Et mer urbant alternativ er stolpejakten. Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en app på mobilen. Les mer på stolpejakten.no

Plukk søppel

Ikke alle som bruker naturen, etterlater den like uberørt.

Søppelskattejakt: Plukk plast og søppel som en lærerik og nyttig skattejakt. Forhåpentligvis inspirerer dere også andre dere treffer på veien. Husk hansker!

Flere tips finner du på Friluftsglede.no og dnt.no/nyheter.