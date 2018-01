Ild- og islandet

Reise

Det er sju minusgrader ute og minst 70 tykke og tynne, små og store mennesker i froskedrakt som vagger rundt som pingviner ute på den overfylte P-plassen i Nasjonalparken Thingvellir. De som er lilla i fjeset og har kyssefisklepper, har gjort det. De som er likbleke og lyseblå har det ikke.

Her kan du nemlig snorkle mellom to kontinenter, Europa og Amerika, i Silfra-kløften.

– Ja, du skal se ut som et kondom! sier snorkleguide Tess Wood fra England.

Som bruker nesten en time på å stappe å oss inn i først en varmedress, så en klumsete tørrdrakt.

– Ja, vi er gale! humrer Tess.

Panikkangst

Det er på slutten av dagen, og får utdelt en drakt som har vært en tur i vannet allerede. Den er som å kle på seg en istapp. Jeg klarer ikke røre meg. Den klemmer rundt halsen. Og når Tess forteller om at vi skal være 45 minutter nede i det to grader kalde vannet (som for øvrig er nesten like kaldt om sommeren), stivner jeg til en isstatue.

Det går ett minutt. To. Panikk! Jeg feiger ut.

Det gjør for øvrig også en tykkfallen asiat, som kommer seg helt uti det mørke vannet, før han kaver som en fisk på land og må reddes opp på metalltrappen av en driftig guide.

– Det er noen som faktisk får en slags høydeskrekk når de kommer uti, på grunn av den utrolige visibiliteten i vannet. Du ser 40 meter rett ned, forklarer Tess.

Hvitevandrernes rike

Men er du ikke altfor var for kulde og høyder, er dette ingen veldig ekstrem aktivitet. Strømmen av vaggende pingviner på vei til en varm sjokolade i følgebilene tyder på at de aller fleste klarer å gjennomføre det. Uten å ha noen supermannkropp.

– Det var helt vilt! Du flyter som en propp med strømmen nedover, og sikten er helt utrolig. Jeg så flotte steinformasjoner og utrolig vakre istapper som gikk ned i vannet, forteller danske Karin.

Jeg rusler meg heller en interkontinental tur i den landfaste delen av Thingvellir, mens blåtimen velter inn over den bleke halvmånen i Europa og solen går ned over Amerika. Og venter nesten bare på at hvitevandrerne skal dukke opp hvert øyeblikk. De dramatiske landskapene figurerer nemlig i Game of Thrones. Men her er det bare duninnpakkede kinesere.

Island har opplevd en vanvittig turistboom de siste årene, med rundt 30 prosents vekst bare i fjor. Det merkes, selv i lavsesongen på vinteren.

Stivfrossen foss

Ved turistmagneten Selfoss er det nesten fullt på parkeringsplassen – men så er da også fossen et eventyrlig syn, en glitrende isskulptur.

Har du rimelig vanntette sko, bør du ta turen inn i den magiske og hemmelige «fossehulen» til nabofossen et par hundre meter til venstre, som du kommer inn igjennom en smal sprekk.

Noen av turistene fortsetter herfra videre med monstertrucker som kan kjøre dem helt opp til toppen av den kjente vulkanen som ruver over fossen, Eyjafjallajökull. Eller for å gå på en av de populære isbreturene, for eksempel på Sólheimajökullbreen.

Islandske hestekrefter

Vi tar i stedet Islands ekte hestekrefter i bruk. Is og kulde biter nemlig ikke på de nesten 80.000 lodne og godlynte islandshestene, som må være vanligere enn hunder på øya – og som går ute hele året. Derfor får du også kjøpt hestesko på flere av bensinstasjonene.

For ingenting er mer «islandsk» enn å tølte av gårde mellom vulkaner og dampende jordsprekker på en av de små, sterke skapningene gjennom vinterlandskapet.

Islandshesten har fem gangarter, inkluder passgang og tølt. Som føles mer som å sitte på en sofa som danser samba, og som også nybegynnere kan oppleve.

– Vi har både kortere turer i nærområdet for alle til ukelange turer for erfarne ryttere, forteller rideguide Anna Kronhed fra Eldhestar i Hveragerdi, et meget veldrevet sted.

Vulkansk kraft

Vinterisland kan også by på noen utfordringer, så vær forberedt på å skifte planer. Under vårt besøk skinte den nydelige, lave solen, som gir det snøkledde landskapet en helt egen lød, mesteparten av tiden. Solen ofte ikke opp før i ti-tiden på den mørkeste tiden av året, men til gjengjeld holder den litt lenger enn i Norge. Men vinden satt stopper for mange planer.

Derfor er det bra at det de siste årene også er dukket opp flere attraksjoner som ikke er så væravhengige. Det nye, interaktive Lavasenteret i Hvolsvöllur er absolutt verdt et stopp. Her kan du både sjekke aktivitetsnivået på øyas mange vulkaner, kjenne på styrken i noen av de tusenvis av jordskjelvene som rister øya hvert år, se lavasøyler, framprovosere vulkanutbrudd og oppleve historiske utbrudd og askeregn.

– Flere av vulkanene, som Katla og Hekla, er på overtid. Egentlig venter vi bare på et utbrudd når som helst, påpeker guiden på senteret.

Flere av øyas vulkaner har også vist økt aktivitet i høst.

Lavatunnel

Ikke så veldig langt unna kan du også besøke en spektakulær lavatunnel, Raufarhólshellir, som ble åpnet for publikum i fjor.

– Det eneste som lever i her, er en bakterie som man tror kan finnes mars – og kanskje brukes som antibiotika. Den liker jern, som er grunnen til de flotte rødfiolette fargene her inne, påpeker guide Drew Stewart.

Lavatunnelene formes når tynnere, rasktflytende lava flyter av gårde oppå en tykkere, seigere og mer sakteflytende type, noe som var tilfelle da vulkanen Leitahraun skapte denne tunnelen for 5200 år siden. Det er alltid fire grader her nede.

– Vi har også en ekstremtur der vi må klatre og utforsker tunnelens indre deler, forteller Stewart.

Nordlyslagunen

De fleste turister som lander på Keflavik, setter seg i en buss eller leiebil og drar rett inn til Reykjavik. Eller de stopper først for et uforglemmelig bad i Den blå lagune, den nesten uvirkelig lyseturkise juvelen som putrer midt ute i det nattsvarte lavahavet som dekker mesteparten av halvøya Reykjanes.

– Lagunen var egentlig et basseng for restvannet fra kraftstasjonen her. I 1978 var det en kar på kraftstasjonen som fikk den glupe ideen om at man kanskje kunne bade der, forteller Gunnar Gardarsson fra Visit Reykjanes.

I dag er den en av øyas mest besøkte turistattraksjoner. Selv på vinteren bør du nå booke tid her på forhånd, ellers kan du risikere at det er fullt. Sommerbesøk bør bestille allerede nå.

Dampende kveldsbesøk

Vi ankommer sent på kvelden, når skumringen er i ferd med å slukke den isblå fargen. Til gjengjeld er det relativt godt om plassen – spesielt nå som de har utvidet lagunen med en ny, stor avdeling. Dette er bare opplyst av noen få, gule lykter, noe som skaper en intim og kanskje vel så magisk stemning, når du aner konturene av de svarte lavaskulpturene og dampen som siver opp mot stjernenatten. Er du heldig, kan du se nordlyset danse.

Nå i februar åpner også det nye fem stjerners Blue Lagoon Resort her, der noen av suitene har utgang rett ut i bassenget. Der kommer det også et spa, som også blir åpent for andre.

På gyngende grunn

Men i stedet for å fyke videre rett inn til hovedstaden, er det mange gode grunner til å bli en dag eller to på flyplasshalvøya, som er full av geotermiske områder der det bobler, syder og damper, som i Gunnuhver. Her kan du kjenne hvordan planeten vår virkelig lever og bevrer, rett under føttene våre. Området er nå en offisiell UNESCO Global Geopark.

Dessuten er det ingen steder på jordkloden der ryggen og riften mellom den eurasiske og nordamerikanske kontinentalplatene er så synlige. På broen mellom de to kontinentene kan du spasere fra det ene kontinentet til det andre.

På et gjennomsnittlig islendings liv vil Island vokse med litt over 1,5 meter.

– Om 60 millioner år er vi verdens største land, spøker bussjåføren vår, som kjører oss fra svovelduftende, kokende heitur pottir og ut til et inferno i hvitt.

En heftig snøstorm har blåst inn over øya, og ti-femten meter høye, rasende bølger sprenges til en sky av hvite isdråper over oss på det nye utsiktspunktet ved den naturlige lavabassenget Brimketill, sørvest på halvøya. Det røsker i magen for hvert treff.

Det gjør det også på klippekanten i Hafnaberg, der havet utrettelig kvesser og kverner den svarte tanngarden av kystklipper steilere og steilere. Noen står som mørke alver i havet. Eller gravmonumenter over den islandske geirfuglen, som islendingene utryddet for mange år siden.

Firehjulsfres

I Grindavik kjører vi slalåm på snødrevet og mellom gresstuer med Trump-look med fresende firehjulinger, som høres enda mer sinna ut enn uværet.

– Her er gass, brems – og husk at du har en egenandel på 250.000 islandske kroner om du krasjer. God tur! sier Fridjon Palsson fra, som leder opptoget opp i de golde heiene – forbi plutselige synkehull og sylspisse lavafelt.

Været gjør at vi etterpå tar strake veien til Keflavik, byen som vokste opp rundt Amerikanernes NATO-base, på en av øyas mest forblåste hjørner. Men da amerikanerne plutselig sa farvel i 2006, gikk byen i krisemodus. Kriminalitet, alkoholisme og arbeidsløshet fulgte.

Innekos

Nå har Keflavik begynt å reise seg igjen, og byr blant annet på et stort museums- og kulturhus, med geopark-utstilling, et stort galleri og 120 flotte, håndlagede skipsmodeller fra en lokal, avdød kunstner, i glassmontre. Og i hovedgaten kan du spise deg verden rundt for en billig penge.

Det kan komme godt med for feriebudsjettet, siden den islandske kronen har føket i været det siste året – mens den norske er på bunnivå. Det gjør at det er blitt mye dyrere å reise rundt på Island det siste året.

Dagsavisen var invitert til Island av de lokale turiskontorene.

Vinteraktiviteter:

Det er mye å finne på i Island sørvestligste hjørne også vinterstid. Isbreturer, rideturer, snøskuterturer, snøjeepsightseeing og monstertruck-turer på vulkaner, snorkling, vandreturer i snøfrie terreng, bad i varme kilder, flotte fosser, svarte strender, putrende geotermiske områder, lavatunnelbesøk, lavasenter og mange koselige restauranter og lune overnattingssteder venter. Aktiviteter koster typisk fra rundt 500–650 kr for enklere aktiviteter og korte rideturer, og opp til 1200–2000 kr for mer avanserte aktiviteter.