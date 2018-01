Hvordan skal vi få nordmenn til å reise mer i Norge?

Reise

Reiselivsnæringen jubler over at kineserne strømmer til Norge, og Norwegians amerikalinjer bringer ofte like mange amerikanske turister til Norge, som nordmenn til USA. Det er vel og bra. Bortsett fra for miljøet, da. Imens har andelen feriereiser nordmenn har foretatt i Norge har dalt, fra rundt 14 millioner reiser i 2003, til mellom ti og elleve millioner de siste årene, ifølge SSBs reiseundersøkelse.

Andelen feriereiser i Norge, i forhold til utlandet, har også dalt – fra 77 prosent i 2003 til 62 prosent i 2016. Vi reiser altså mer til utlandet. Der bruker vi også mesteparten av feriepengene. Her hjemme i Norge er vi langt mer gniene. Kun 28 prosent av det totale feriebudsjettet i 2016 ble brukt her hjemme. Og det er ikke bra. Nordmenn er jo faktisk det aller viktigste reiselivsmarkedet her i landet, og står for tre av fire kommersielle overnattinger. I tillegg bor også svært mange av oss privat.

Aldri før har det vært morsommere, mer smakfullt og spennende å reise rundt i Norge. Opplevelsestilbudet har eksplodert. Så hvorfor reiser da ikke nordmenn, og opplever mer, i eget land? Og bruker mer penger? Én årsak er selvsagt flommen av billige flybilletter til utlandet. Men det er også en annen grunn. Nordmenn vet fortsatt ikke nok om hva de kan se, gjøre og oppleve – og hvor! Og en av hovedgrunnene til dette, er at det ikke finnes gode nok nasjonale og regionale strategier for å fortelle oss om det.

Både store deler av norsk reiselivsnæring – og Innovasjon Norge – har nemlig i stor grad ignorert å markedsføre Norge nok overfor sitt nærmeste og aller viktigste marked: Nordmenn selv. «Det har ikke vært vårt mandat», sa Innovasjon Norges nye reiselivsdirektør, Bente Bratland Holm, på pressekonferansen som markerte starten på det nye reiselivsåret. Hun påpeker at reiselivsbransjen har ønsket det slik. Tidligere har også reisebransjen mumlet om at «det ikke er her man kan hente ut vekst».

Derfor går brorparten av 231,5 millionerspotten som Innovasjon Norge har til rådighet til å lokke utlendingene til Norge. Og derfor vet vi også mye om utlendingers reisemønster, drivere og bevegelser i det norske markedet. Vi vet at Trollpikken var en av temaene som verden tente mest på i forbindelse med «Norge» i fjor. Men vi vet fortsatt for lite om hva nordmenn tenner på i eget land.

Hva er det oslofolk ønsker å oppleve? I motsetning til en trønder? Hva blar vi gjerne opp for, og hvor kniper det? Vet byfolket om alt det gøye på landet? Hvem forsker på hvorfor vi heller drar ut – og hva som skal motivere oss til å bli?

Norsk presse får jevnlig høre om besøkstall som går litt opp eller ned, eller om satsinger på kinesiske bloggere med millioner av følgere som er på besøk i Myrkdalen. Det er interessant, det. Men å få vite mer om hva Norge har å tilby er et detektivarbeid – også for media. Tidligere har vi fått beskjed fra Innovasjon Norge om at profilering av Norge er «destinasjonsselskapenes jobb». Men selv om noen av dem er blitt mye flinkere til nettopp det, får jeg fortsatt inn flere nyheter fra Zimbabwe enn fra de fleste regionene i Norge i mailboksen min.

Og som mulig feriegjest, tror jeg at jeg, som nordmenn flest, får langt flere forlokkende tilbud om billige flybilletter til Costa del utlandet og siste sjanse-hoteller i Toscana, enn fra norske gourmetreisemål og fristende dalfører rundt Sognefjorden. Det samme skjer i stor grad på lokalnivå. Destinasjonsselskapene går ofte ut høyt over hodet på det fantastiske nærmarkedet som bare ligger der og venter på å bli fristet over dørstokken.

Men Norge er for flott til at det er Turistforeningen (takk Gud for jobben de har gjort!) og skrytebilder på Facebook som skal ta jobben med å lokke oss ut i fantastiske Norge. Staten har helt siden 1929 spilt en aktiv rolle i arbeidet med å profilere og markedsføre norsk reiseliv. I Innovasjon Norges egen reiselivsstrategi 2014–2020 står det også at «profilmarkedsføringen skal utfylle og styrke de kommersielle aktørenes markedsførings- og salgsarbeid, både internasjonalt og på hjemmemarkedet».

Vårt nasjonale markedsføringsorgan har også som mandat fra moderdepartementet å gjennomføre felleskampanjer og markedsføring av reiselivsprodukter nasjonalt og internasjonalt, i samarbeid med reiselivsbedriftene. Og nei, jeg snakker ikke om et enten eller – men et både og.

Lokk meg ut på norgestur! Ellers forsvinner jeg til Sverige, Danmark eller Spania. I år også.

