1. Elefanter

Nasjonalparken Etosha i Namibia regnes som en av de aller beste stedene i verden for å se de majestetiske elefantene i sitt rette element. Her skal det finnes flere enn 2500 elefanter. Her er det ikke uvanlig å se flokker på opptil 50 dyr, ledet av de eldste og klokeste hunnelefantene, mens de tar sitt daglige sølebad – som fungerer som avkjølende, deilig solkrem. Det er også mye annet vilt her. Det er enklest å se dyrene i den tørre og kjøligere årstiden, mellom juni og ut oktober, når de flokker til vannhullene. Parken har også en stor og hurtig voksende bestand av svarte neshorn. Ellers er Chobe i Botswana kjent for å ha de største flokkene, og Tsavo i Kenya for de største hannelefantene. I South Luangwa i Zambia kan du også møte store flokker. www.etoshanationalpark.org

2. Fjellgorillaer

I dag finnes det bare rundt 880 ville fjellgorillaer i verden, ifølge WWF. En av grunnene til at de faktisk fortsatt eksisterer, er at turistene kommer for å se på dem på ansvarlige safarier. Fjellgorillaene lever i fjellområdene imellom Kongo, Uganda og Rwanda, i nasjonalparkene Virunga, Bwindi eller Volcanoes. Fra alle land er det mulig å bli med på safarier inn i områdene deres. Fjellgorillaen lever i familiegrupper, med en dominant hann, tre-fire voksne hunner og ungene deres. Vær forberedt på å slå deg gjennom jungelen med en guide til dere finner en gruppe med gorillaer, som dere vanligvis får bivåne i en knapp times tid. Løyve for å se gorillaene koster normalt mellom 600–1500 dollar i høysesongen utenom april, mai og november. www.gorilla-tracking-uganda.com

3. Leoparder

Nasjonalparken Yala, helt sør på Sri Lanka, skal ha verdens høyeste tetthet av de vanligvis så sky leopardene. Leopardene kan ses hele året, men den aller beste tida er fra juni til september. Det kan imidlertid være mye trafikk her i lokalbefolkningens ferieperioder, som i jula. Du kan også se rundt 40 andre typer pattedyr her, som elefanter, leppebjørn, bøffel, aper, krokodiller – og massevis av flotte påfugler! I tillegg til rundt 200 fuglearter. www.yalasrilanka.lk

Foto: Istock

4. Bengaltigre

Drømmer du om å se en ekte bengaltiger? Da bør du sette kursen mot India, som huser nesten halvparten av verdens gjenlevende ville tigre. De rundt 1400 eksemplarene som fortsatt skal finnes er spredt rundt i 40 ulike nasjonalparker rundt i landet. Siden de er så få, er de heller ikke så lett å få øye på. Men du har ganske gode sjanser i nasjonalparken Bandhavgarh i Madhya Pradesh, som har den høyeste andelen av tigre i regionen, med rundt 50 dyr. Beste tida å se dem på er mellom april og juni. Nasjonalparkene Corbett, Kanha, Tadoba og Ranthambore skal også være bra. www.tigersafariindia.com/parks

5. Løver

Tanzania skal ha den største løvebestanden i Afrika, og mange av dem holder til i viltparkene som utgjør den populære Northern Tanzania Safari Circuit. En av de stedene det er lettest å se flest av dem på ett brett er i Ngorongorokrateret. Her er det mye vilt, så det er mange store og flotte dyr. Verneområdet ligger inntil Serengeti – en av de andre gode løveområdene. Her er det spesielt flust med løver mellom juli og oktober, når den store migrasjonen, med 1,5 millioner gnu, sebraer og antiloper, kommer hit. Mellom januar og mars forsvinner alle over til Masai Mara i Kenya, som er en del av det samme økosystemet. Nasjonalparken Lake Manyara i Tanzania er også kjent for sine treklatrende løver. www.ngorongorocrater.org

Foto: Christine Baglo

6. Isbjørn

Visste du at det er flere isbjørner enn mennesker på Svalbard? Mer enn 3000 isbjørner har dette arktiske område som sitt hjem. Derfor er øya et av stedene i verden der det er enklest å få øye på polarbjørnen. De fleste eksemplarene lever på havisen og øyene øst for Spitsbergen, men streifbjørner kan påtreffes overalt på Svalbard. Det finnes ingen «isbjørnsafarier», men er du heldig kan bjørnen observeres på guidede turer rundt på øya. Under et ekspedisjonscruise med båt om sommeren er det også gode muligheter for å se dem. www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/isbjorn

7. Neshorn

Neshornene er noen av Afrika aller mest truede dyrearter. Sør-Afrika har noen av de største og best bevarte bestandene. Spesielt to av parkene i Swaziland går for å være blant de beste stedene for å observere de urtidsaktige dyrene. Nasjonalparken Hlane Royal er kjent for sine vandresafarier blant hvite neshorn, som du ofte kommer svært tett på. Du kan også se mange både hvite og svarte neshorn ved hovedcampen Ndlovu, der de strømmer til vannhullet ved siden av. En annen bra park for å se både svarte og hvite neshorn i Swaziland Mkhaya. Relativt rimelig er det også! www.biggameparks.org

8. Puma

Dette ikoniske kattedyret henger høyt oppe på manges liste – men det er også et av de det er vanskeligst å få øye på i hele verden. Pumaer finnes hele veien ned langs fjellkjedene på det amerikanske kontinentet, fra Canada til Andesfjellene i Argentina og Chile. I Patagonia kan du bli med på puma-safari blant annet i den spektakulære nasjonalparken Torres del Paine i Chile, der det bor rundt 50 pumaer. De er lettest å se under sen søramerikanske vintermånedene, når de trekker ned i snøfrie områder. Natural World Safaris har spesialiserte sporguider som kjenner dyrenes habitat, som tilbyr guidede turer. www.naturalworldsafaris.com/wildlife/pumas

Foto: Istock

9. Lemurer

Madagaskar er selvsagt stedet for å se dyret det er umulig ikke å bli sjarmert tvers gjennom av. Dyret finnes ingen andre steder i vill tilstand. Men på Madagaskar lever det rundt 50 forskjellige lemurarter spredd omkring på hele øya. For eksempel er Parc National de l’Isalos dype kløfter og røde klipper et flott sted for å se den «typiske» ringhalede lemuren, mens du har best mulighet til å få et glimt av indri-lemuren, som er øyas største, i Parc National d’Andasibe. Andre parker som også er kjent som spesielt bra for lemurobservasjoner, er Ranomafana, Reserve National de l’Ankarana og på Aye-Aye Island (Nosy Mangabe). Madagaskar har også en rekke andre dyre-, fugle- og plantearter som du bare finner her på øya. www.parcs-madagascar.com

10. Orangutanger

Orangutangene er blant apene som minner mest om oss mennesker. De hører hjemme på øyene Borneo og Sumatra i henholdsvis Malaysia og Indonesia, der du har gode muligheter for å få et glimt av dem i vill tilstand i et av de mange reservatene eller hjelpesentrene for orangutanger. Spesielt i staten Sabah på Borneo er det flere reservater der du kan bli med på guidede turer inn i regnskogen. Danum Valley er et av de stedene der sjansen for å se en av «jungelens gamle menn» i sitt naturlige element – og den unike pygméelefanten. Våtmarksystemet Kinabatangan er også et meget bra område, med mye annet viltliv i tillegg. www.sabahtourism.com

Husk! Vær alltid ekstra nøye med å velg ansvarlige turoperatører og safariselskaper når du skal stifte bekjentskap med noen av klodens mest sårbare vesener.