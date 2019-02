Alvorlig magetrøbbel, infeksjoner, luftveisproblemer og smittsomme sykdommer gjør utenlandsferien til et mareritt for tusenvis av nordmenn hvert år.

– En gang i Afrika fikk jeg veldig høy feber. Det var umulig å holde noe nede, det var over 40 varmegrader, og jeg var fullstendig utslått. Det var såpass ille at jeg begynte å bli litt engstelig, sier den vanligvis livsglade og energiske TV-personligheten Svein Østvik, for mange kjent som «Charter»-Svein.

Årsaken til den plutselige feriesykdommen var etter alt å dømme bakterier overført gjennom maten.

– Jeg hadde spist noe fisk som ikke var helt gjennomstekt, og mer skal ikke til, mener Østvik.

Vær påpasselig med hvor du spiser, er «Charter»-Sveins beste reiseråd. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

8 millioner

Nordmenn var på over 8 millioner utenlandsreiser i fjor. Fra 4.000 av dem kom den reisende hjem med en såkalt meldingspliktig sykdom. Dette er sykdomstilfeller av en viss alvorlighetsgrad som leger er lovpålagt å melde fra om til helsemyndighetene, slik at man kan spore potensielle utbrudd og trender.

– Når man tenker på hvor mange som er ute og reiser, så er det heldigvis små tall. Men dette er de mer alvorlige sykdomstilfellene, og bare toppen av isfjellet mindre akutte plager og sykdommer – som vanlige mage-/tarmproblemer og luftveisinfeksjoner. De færreste oppsøker lege bare fordi man er blitt «litt dårlig» på reisen, sier Hans Blystad, overlege ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

Mat og hygiene

Mage-/tarmsykdommer er de desidert vanligste sykdomstypene nordmenn pådrar seg i løpet av ferien. Selv når disse ikke er medisinsk alvorlige, kan de legge en kraftig demper på feriemoroa. Statistikk fra Finans Norge viser at om lag hver tredje utenlandsreisende får magetrøbbel. Og man behøver ikke reise til spesielt eksotiske strøk for å bli magesyk. Ifølge forsikringsbransjen oppstår om lag 60 prosent av mageproblemene innen Europa, da mest i sørligere strøk der vi møter på bakterier vi ikke utsettes for i Norge.

Bakterier via maten er den vanligste årsaken til at ferierende nordmenn får mage-tarmsykdommer. Foto: NTB Scanpix

– Den største risikofaktoren er at man gjennom maten utsetter seg for bakteriefloraer som man ikke er vant til. Da får man fort mageproblemer, som i det fleste tilfeller bare er ubehagelig. Men er man uheldig, kan det oppstå mer alvorlige mage-/tarminfeksjoner, sier Gunhild Gjølstad, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, en del av if.

Hyppig håndvask er det enkleste og viktigste man kan gjøre for å minske risikoen for mage-/tarmsykdommer, understreker Hans Blystad.

– Ser vi bort fra matbårne sykdommer, vil håndvask minske risikoen for blant annet ulike influensaer, luftveisinfeksjoner og resistente bakterier, forklarer han.

Det er imidlertid ikke alltid rent vann er lett tilgjengelig når man er på reise.

– Å alltid ha med seg et desinfeksjonsmiddel for hendene er veldig smart. Og så er det viktig – særlig når man reiser til mer eksotiske strøk – å se an hygienen på de restaurantene og kafeene man velger å spise på. Sjekk at det ikke er møkkete rundt omkring, anbefaler Gunhild Gjølstad.

Lange reisedager med kø, stress og store høydeforskjeller kan svekke immunforsvaret. Husk hvile og mye væske. Foto: Henrik Skolt/NTB Scanpix

Svein Østvik, for tida TV-aktuell i «Farmen Kjendis», er enig.

– Ikke spis et sted hvor du fornemmer at noe ikke stemmer. Er det få eller ingen gjester, for eksempel, gå videre til et sted med mange turister, er hans klare råd.

Kostbar sykdom

I løpet av tredje kvartal 2018 måtte forsikringsbransjen punge ut 788 millioner kroner i forbindelse med reisesyke, opp fra 731 millioner i samme periode i 2017. Gunhild Gjølstad tror imidlertid ikke økningen skyldes at nordmenn er blitt mindre forsiktige enn før, men heller at reisemønstrene våre er i endring.

– Nordmenn er et folkeslag som er glad i å valfarte rundt i verden, og vi reiser stadig lengre av gårde. Og det er jo bra, men man utsetter seg også for større risiko jo lengre man reiser, mener hun.

Forsikringsbransjens tall viser at eldre reiser både lengre og i høyere alder enn tidligere. Det er også blitt vanligere at mennesker med kroniske lidelser eller som er under behandling for sykdom, reiser langt, noe som kan påvirke statistikken.

– Selvsagt skal man kunne reise selv om man er syk, men det er viktig å være obs på at det finnes begrensninger i reiseforsikringen. Er man usikker på om man er frisk nok til å reise, bør man ta kontakt med forsikringsselskapet før avreise, sier Gjølstad.

Påkjenning å fly

Reisen i seg selv kan være en utfordring for feriehelsen. Manglende søvn, lange dager, mas og stress kan gjøre deg mer mottakelig for sykdom.

– Å reise langt med fly er en ekstra påkjenning for kroppen, som kan svekke immunforsvaret og dermed gjøre en mer utsatt for sykdom. Det er viktig å få i seg mye væske og sørge for å få nok søvn og hvile, sier Gjølstad.

Flyreiser kan også gi blodpropp.

– Dette kan forebygges ved å gjøre beinøvelser under reisen, gå rundt i flyet og innta rikelig med alkoholfri drikke, legger Hans Blystad til.

Gravide mer utsatt

Han mener nordmenn jevnt over er flinke til å ta nødvendige vaksiner før vi reiser ut i verden. Dette beskytter oss mot mange smittefarlige sykdommer som tidligere ville vært svært alvorlige eller til og med dødelige.

– Men det er langt fra alle sykdommer det finnes vaksiner mot. Det er likevel ytterst få steder i verden man bør unngå, så sant man er vaksinert. Dette gjelder imidlertid ikke gravide, som bør unngå reiser til områder med malaria og zikavirus, sier Blystad.

Malaria, som overføres via myggstikk, kan være spesielt skadelig for både mor og foster, ifølge Folkehelseinstituttet. (NTB Tema)