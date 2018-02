Reise

Endelig er det duket for en ekte vinterferie igjen! I alle fall i de sørligere delene av landet vårt, som har hatt flere grå og triste vintre på samvittigheten. Nå trenger man jo bare ta en T-bane til en av hovedstadens mange endestasjoner for å ha et perfekt, finmasket og nesten uendelig nett av fabelaktige trikkeskinner som svisjer deg gjennom eventyrskoger og over slake myrer med sola mot pannen. Egentlig er dette vinterferien der man ikke trenger å reise noe sted. Eventuelt bare svippe opp til åpne vidder og snøkanonfrie skibakker i nærmeste høyfjellsterreng. Det er jo naturlig knallføre i store deler av vårt vide, vakre land! Selv i pudderparadisene på Vestlandet, der skianleggene ofte ikke åpner skikkelig før rundt månedsskiftet januar/februar, har det vært snøfest siden november.

Ifølge Virkes befolkningsundersøkelse om nordmenns ferievaner og ferieplaner planlegger 22 prosent av oss vinterferie i år, en liten nedgang på to prosentpoeng fra i fjor. Tett opp mot halvparten av de vinterferierende, 42 prosent, setter kursen mot utlandet. Dette er aller mest populært blant vestlendingene, nordlendingene og oslofolk – spesielt blant dem som har unger som allerede har flyttet ut av redet. Men selv om uten ski på beina, er det mange grunner til at du ikke trenger å forsvinne rett til utlandet for litt varme. Akkurat nå kan du faktisk ligge å plaske i grandios ensomhet i det stearinlykt-opplyste utebassenget på Union Hotel i verdensarvvuggen – i et turist- og smogfritt Geiranger. Eller nyte et av de andre, flotte vestlands- eller kysthotellene, der du nå utover svært ofte kan få luksusopphold til langt hyggeligere priser enn under den travle sommeren. Mange av dem har superflotte spa. Akkurat det du trenger når du kommer inn med røde kinn og småfrosne tær.

For familiene, spesielt på Østlandet og Sørlandet, er det imidlertid hyttetur som gjelder. 35 prosent av de vinterferierende velger å tilbringe ferien på hytte i Norge, ifølge undersøkelsen. Det er en liten nedgang på tre prosentpoeng i forhold til de to foregående årene. For det er det være sammen med familie og venner som er det klart viktigste formålet med vinterferien for de aller fleste, uansett reisemål. Å utøve aktiviteter og dyrke egne interessert står også høyt på lista hos dem som har anledning til å nyte vinteren og ta noen ekstra fridager.

Men det er også ganske typisk norsk å være hjemme i vinterferien. I Virkes undersøkelse svarte 19 prosent at de ikke tenker å reise noen andre steder i vinterferien, noe som er en liten økning fra i fjor, da tallet var 17 prosent. Det er ikke så rart. Nå er det så vakkert så mange steder i Norge, at man ikke trenger å reise bort. Bare nyte at dagen er blitt lysere, suge til seg en sol som begynner å varme, kanskje til og med nye den første utepilsen? Gå på en kunstutstilling, utforske museenes omfangsrike vinterferieprogram – eller spasere på en vakker kyststi? Finn på noe gøy, nytt og annerledes , og inviter familie og venner ut på blåtur! Som kan være så enkelt som å bytte ut fredagstaco med overraskelsestur med lykt og fakler ut i vinternatten. Så lager du ute-quesadillas i stedet, som du fyller med ost og annet favorittfyll, pakker dem inn i aluminiumsfolie og slenger på bålet. Nyt de siste, fine vinternettene og -dagene. Om to uker er våren her.