Boligen Frogmore Cottage, som ligger like ved Windsor slott vest i London, skulle pusses opp på skattebetalernes regning. Men det var før prinsen og hans kone Meghan ga avkall på sine kongelige plikter og også privilegier.

Etter å ha inngått en avtale med dronning Elizabeth om at pengene skulle tilbakebetales, flyttet de til California. Men de beholder samtidig Frogmore Cottage som sin bolig i Storbritannia.

Frogmore Cottage forblir parets hjem når de er i Storbritannia. Men nå må de betale leie. Og oppussingen har de betalt selv. Foto: Steve Parsons / PA via AP / NTB scanpix

Inngått avtale med Netflix verdt 112 millioner pund

Nylig inngitt paret en avtale med Netflix om å lage en rekke ulike filmer for strømmetjenesten. De skal lage både dokumentarer, spillefilmer, TV-serier og barneprogrammer.

Avtalen skal være verdt 112 milloner pund, melder the Daily Mail. En del av avtalen vil være at Netflix skal kunne strømme musikalen «Diana: A New Musical» som skal spilles på Broadway i New York.