Martin Pedersen ønsket seg et stort hus. En dag fant han løsningen. Han kunne jo bare rane en bank.

Pedersen valgte navnet «Munchs Café» fordi Edvard Munch oppholdt seg mye i Åsgårdstrand. Veggene inne i kafeen er prydet av flere kopier av Munchs verker. Martin Pedersen under rettssaken i Drammen i 1982. I bakgrunnen er Olav Hestnes, som var Pedersens forsvarsadvokat. Foto: NTB scanpix Bilde fra rekonstruksjonen av ranet i Drammen under rettssaken i 1982 (Pedersen i midten). Foto: NTB scanpix Pedersen tilsto alle de 19 ranene han hadde begått da han ble kalt inn til avhør. Han forteller at politiet ikke trodde på ham før han fortalte alt om de forskjellige forkledningene- og fluktrutene han hadde brukt. Foto: NTB scanpix