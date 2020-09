Smittetallet på 59 er det nest høyeste som er registrert på en enkelt dag i Oslo i løpet av de siste to ukene.

Fortsatt er det bare én bydel som er under rødt nivå. Vestre Aker ligger så vidt under grensen, med 19,9 smittede per 100.000 personer. Grensen for rødt nivå er 20.

Smitteøkningen ligger betydelig høyere i deler av hovedstaden. Høyest andel smittede er det i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner.

Det er blant folk i 20- og 30-årene at det nå bekreftes flest smittetilfeller. Det er registrert 24 smittede over 70 år.

På landsbasis var det ved midnatt natt til fredag registrert 129 nye tilfeller siste døgn. Totalt var det registrert 13.405 koronasmittede her i landet.

Økningen siste døgn er litt høyere enn natt til torsdag, da det ble registrert 124 nye tilfeller. De siste sju dagene har økningen vært på 761 tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Nesten 1 million, 999.528 tester for koronavirus, var gjennomført i Norge fram til torsdag, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

I alt 24 personer fikk torsdag behandling på sykehus for covid-19-sykdom, som er fem flere enn dagen før. Ingen får behandling i respirator.

FHI har registrert 270 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

