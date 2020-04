Mens det på regionstogene på Nordlandsbanen, Bergensbanen, og Dovrebanen kun selges plassbestillinger, er ikke det mulig på lokaltogene.

Færre kunder

Likevel er ikke Vy redd for kaos når togene fra mandag igjen er tilbake til normale rutetider.

– Til nå har det ikke vært noe problem, siden vi har hatt færre kunder. Vi vil se hva vi kan gjøre på togsettene, men det er opp til hver enkelt individ å følge smittevernreglene, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby til Dagsavisen.

– Vi har ikke politimyndighet, og kan ikke avvise passasjerer med gyldig billett, sier han.

Han oppfordrer folk til å følge myndighetenes råd, ha hjemmekontor, og begrense bruken av kollektivtransport.

Bare vindusplasser

På fjerntogene selges nå kun halvparten av setene.

– Vi selger kun vindusplasser. mener det familier som reiser sammen, vil konduktøren bidra slik at de får sitte sammen, sier Lundeby.

Tirsdag kom regjeringen med sin veileder for flytransport hvor midtsetet skal stå tomt. Det er varslet at en tilsvarende veileder for kollektivtransport vil komme denne uken.

– Vi har hatt møte med Folkehelseinstituttet, men har ikke sett den endelige veilederen. Når vi får den kan vi se hvilke ytterligere tiltak vi kan gjøre, som for eksempel å sperre av enkelte seter, sier han.

– Andre tiltak er at hver enkelt vurderer å reise utenom rushtiden, og at vi som passasjerer sprer oss i toget, sier han.

– Er det mulig å sette inn doble togsett på alle avganger for å spres passasjerene mer?

– Vi har de togsettene vi har, og der vi kjører enkle sett er det fordi vi ikke har tilgjengelig materiell, sier Lundeby.

Tiltak

Da Norge ble stengt ned over natten, satte Vy inn en rekke tiltak på sine tog.

Ta hensyn til dine medpassasjerer og våre ansatte om bord. Hold nødvendig avstand.

Benytt alle tilgjengelige vogner og innganger.

Benytt Vy-appen for billettkjøp og ha gyldig billett klar før reisen starter. Vis denne frem uoppfordret til våre ansatte som kontrollerer billettene

All servering i Kafé og alle drikke- og vareautomater er stengt. Ta med egen mat og drikke til reisen.

Vi foretar ekstra renhold på viktige kontaktflater om bord.

Informasjonsplakater fra Helsedirektoratet henger oppe i alle tog.

Ingen salg av billetter om bord, verken med kontanter eller kort.

Du oppfordres i størst mulig grad til å håndtere din egen bagasje.

Hold deg oppdatert på din reise i Vy-appen eller via reiseplanleggeren på vy.no.

