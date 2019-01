Vi er halvveis gjennom vinterhalvåret. Mange steder i landet skifter underlaget stadig mellom snø, is, sørpe og bar asfalt med grus og fuktighet. Hva veibanen vil by på når du står opp om morgenen, er ofte temmelig uforutsigbart. Med slike forhold er det kanskje best å la sykkelen stå hjemme?

– Tvert imot, sier sykkelentusiast og forfatter Øyvind Wold. – Med et rolig tempo og noen enkle forholdsregler kan du sykle deg gjennom det meste av vintervær.

Les også: Mer penger til Halléngården (DA+)

En formidabel økning

Øyvind har skrevet flere bøker om sykling: fra småturer i hovedstaden til lengre ekspedisjoner på to hjul i fjellheimen. De siste 30 vintrene har 56-åringen brukt sykkel som primærtransport, og har sett kulturen vokse fra å inkludere kun en håndfull hardhauser til å bli bortimot mainstream.

– Det blir flere og flere av oss på sykkelstiene hver eneste sesong, forteller han. – Uansett om det er meldt snøstorm eller klarvær, har jeg rikelig med selskap på vei til jobb.

Han er ikke alene. Ifølge Budstikka har det vært en formidabel økning i Asker og Bærum, for å gi et eksempel, med en dobling i antall vintersyklister registrert på Jarmyra mellom 2015 og 2017. Øyvind er ikke overrasket. Flere steder i landet har opplevd en sterk økning i helårssyklistene.

– Flere og bredere sykkelstier, færre og dyrere parkeringsmuligheter i byene, bedre brøyting og et økt fokus på mosjon er alle bidragsytere, sier han.

Les også: «'Syklist' er et negativt ladet begrep, helt på høyde med 'tyskerunge' eller 'nestleder i Venstre'»

Kom døden nær

For dem som tråkker seg gjennom sin første vinter, nøler ikke Øyvind når han gir sitt viktigste tips.

– Invester i gode piggdekk! Selv om du bare skal ut med sykkelen en dag eller tre, er godt grep obligatorisk på snø og is. Det går kanskje en del tregere og kjennes tungt i starten, men på glatta er forskjellen på pigger og vanlige sommerdekk som natt og dag, forklarer han.

Av 30 vintre totalt ble de første 16 syklet på bar gummi. «Livsfarlig», sier Øyvind når han ser tilbake.

– Det kunne lett gått galt. Jeg hadde et dramatisk tryn på isen i Uelands gate i Oslo og var en hårsbredd unna påkjørsel. Siden den dagen har jeg aldri tatt sykkelen ut på vinterføre uten piggdekk.

En billig investering

Noe annet Øyvind etterlyser mer av i sykkelfeltene på vinterstid, er bedre synlighet.

– I vintermørket er du nærmest usynlig uten lys på sykkelen, sier han.

– Lykter foran og bak er en billig investering som gjør en enorm forskjell rent sikkerhetsmessig, både for deg og omgivelsene dine.

Ikke bare er det farlig å sykle uten lys, det er også ulovlig. Som syklist er du pålagt å ha hvitt eller gult lys foran på sykkelen, rødt lys bak og reflekser på pedalene. Mangler du noe av dette på vei forbi en politikontroll, kan du forvente deg en skikkelig bot.

– Det er også viktig at lyset ikke er så sterkt at det blender andre syklister i vintermørket, sier Øyvind.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kommer langt med lite

Nordmenn bruker mer penger på utstyr til friluftsliv enn noe annet folkeslag i verden, og sykkelsporten er ikke et unntak. Men hva trenger du egentlig for å tråkke deg trygt og smertefritt gjennom vinteren?

– Mindre enn du tror, sier Øyvind. – Du kommer langt med bare regntøy, vannavstøtende sko og en varm lue under hjelmen. Det meste er ting nordmenn flest har liggende i skapet fra før. Sykkelen din trenger heller ikke være spesielt fancy.

Selv sykler Øyvind på en terrengsykkel han kjøpte brukt på nett for et par tusenlapper.

– Ingen med peiling tar finsykkelen ut på vinterstid, sier han. – Saltet fra veiene og den konstante fukten tærer hardt på alt det kommer i kontakt med.

Typen sykkel du velger, er heller ikke spesielt viktig, sier Øyvind, så lenge dekkene ikke blir for smale.

– Racersykkelen bør nok få stå igjen i garasjen, sier han. – Bredere dekk gir bedre grep og stabilitet på isen. Ellers handler vintersykling mest om viljestyrke, og den blir bare sterkere og sterkere jo mer du sykler! (NTB Tema)



Skribent og forfatter Øyvind Wold har skrevet flere bøker om sykling i Norge. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland



Øyvinds fem tips til vordende vintersyklister

1: Ta grep

Piggdekk er et «must» om du skal sykle på vinterføre, enten det er daglig pendling til jobb eller bare for en kjapp tur på butikken. Prioriter piggdekk med minimum 160 pigger, og kjør inn dekkene i 50 kilometer på bar asfalt før du utsetter dem for kraftig bremsing.

2: Vær synlig

I Norge er man pålagt å ha lys både foran (hvitt/gult) og bak (rødt) på sykkelen, samt reflekser på pedalene. Disse skal kunne sees på 300 meters avstand.

3: Sjekk bremseklossene

Rens bremseklossene jevnlig, og skift dem ut om de er nedslitte. Skivebremser – som har bedre stoppekraft – er å foretrekke på vinterføre. Husk også at bremselengden kan øke betraktelig sammenlignet med sommerføre.

4: Varm hendene

Kalde hender er ikke bare ubehagelig, men kan også sørge for vesentlig tregere reaksjonstid når det gjelder som mest. Sørg alltid for å ha varme og vindtette votter på når du sykler.

5: Smør jevnlig

Følg med på om kjedet er rustent, og smør en gang i uka om nødvendig. Dette gjelder spesielt hvis sykkelen din står utendørs når du ikke bruker den.





Sykkelbyråd Lan Marie Berg. Foto: Hilde Unosen



Avhengig av sykkelføre

Langt flere oslofolk sykler om vinteren nå enn for få år siden. Men sist vinter gikk sykkelbruken litt ned.

Av David Stenerud

Hos Sykkelprosjektet i Oslo kommune har de ikke avslutte tall på hvor mange som sykler i Oslo om vinteren. Men det er plassert tellere rundt i byen som sier noe om utviklingen.

Vinteren 2015-2016 var den første med «økt driftsinnsats», altså at sykkelveiene faktisk ble brøytet. Det ga en vekst i sykkeltrafikken på 38 prosent sammenlignet med vinteren året før, en vekst som var langt høyere enn de andre årsperiodene. Veksten i sykkeltrafikk i Oslo var høyere der det er god drift enn der det er dårlig drift.

Påfølgende vinter ble det prioriterte sykkelveinettet utvidet til 70 kilometer, og vintersyklingen økte med ytterligere 20 prosent.

Ned, så opp

Sist vinter kom imidlertid smellen. Det var en usedvanlig snørik vinter, og 18 prosent færre brukte tohjulingen enn vinteren før, på tross av at det prioriterte sykkelveinettet hadde økt til 80 kilometer.

– Tross nedgangen sist vinter er vi langt over det nivået vi lå på før vi startet opp satsingen, så trenden er god, sier kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet Hanna Borge til Dagsavisen.

Denne vinteren er det hele 120 kilometer med prioritert sykkelveinett. Sykkeltellerne viste en vekst i desember på ni prosent sammenlignet med desember 2017.

– Kan ikke drifte vekk vinteren

– Vi har satset stort på å bygge ut sykkelveinettet de siste årene. Det er veldig gøy å se at byrådets satsinger har hatt effekt, og at tallene over tid viser at flere velger sykkel også om vinteren. Oslo er i ferd med å bli en skikkelig sykkelby der det å sykle om vinteren er et reelt alternativ, det synes jeg er utrolig bra å se, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Dagsavisen.

At vær og føre påvirker sykkelbruken om vinteren noe, må vi kanskje akseptere.

– Vær og temperatur påvirker sykkeltrafikken, og de kraftige snøfallene i fjor bød på utfordringer. Det er kjempeviktig å opprettholde god vinterdrift, men vi kan ikke drifte bort alle effektene av vinteren. I år har Bymiljøetaten gjort noen nye grep i brøytingen, og det blir spennende å se hvordan sykkeltrafikken påvirkes av det, sier Berg.

Sist, om du lurer: Sykkelprosjektet har ikke registrert noen vesentlig forskjell mellom tellepunktene på østkanten og vestkanten.